中職／傷癒復出的龍族奇兵 徐若熙、伍鐸成就紅潮再現

台灣大賽味全與樂天鏖戰7場，終於分出勝負，味全龍在第七戰以6：3力克樂天桃猿，最終以4勝3敗奪下總冠軍。

綜觀前6戰的戰情，前2戰在味全主場天母都打到延長賽，首戰味全在14局下半用全壘打向樂天說再見，第2戰則是樂天在11局上半打下4分大局，突破僵局扳回一城；第3戰樂天在回到主場桃園後趁勝追擊，拿到第2勝，味全隔天封鎖樂天打線，雙方又戰成平手；接下來3戰都在天母進行，第5戰樂天終於找回例行賽打擊手感，以11分狂勝味全，取得聽牌優勢，但打線僅隔一天在第6戰完全熄火，味全在無路可退的這場比賽完封對手，進入到關鍵的最終戰，最終戰味全在首局靠著對手先發投手的不穩得到5分，就此領先到最後，順利拋下紅色彩帶。

味全龍拿下在台灣大賽以4勝3敗擊退樂天桃猿，拿下2023年中華職棒總冠軍。 記者侯永全／攝影

味全與樂天在下半季例行賽是兩支球風完全不同的隊伍，味全依靠著強力的先發洋投，樂天則是強悍的打擊火力，不過2隊在台灣大賽中卻都無法發揮出特長，雙方教練團的如意算盤都打不響，也是賽事打得膠著的原因。

味全在第2、3戰分別派出陣中最穩定的洋投布里悍及鋼龍先發，2人在例行賽對樂天都有不錯的對戰成績，布里悍第2戰投8局無失分，但隊友久攻不下及後援失守，味全未能取勝，投一休四後在第5戰再度先發，卻只投3又2/3局就丟掉6分，是該場比賽勝負主因；而鋼龍在第3戰也僅投5局就失4分，防禦率王及勝投王先發的3場都無法獲勝，賽前應該沒人想到會發生這種事，所幸鋼龍在第7戰先發回穩，6局被打5支安打，投出5次三振只失2分自責分，加上伍鐸、布里悍2名洋投接續上場，才讓味全的洋投壓制計畫成功。

2名季末才傷癒歸隊的投手是味全能獲得今年總冠軍的關鍵人物，首先是伍鐸，伍鐸在5月底因肩右肩不適下二軍，下二軍前先發8場，成績是不錯的2勝2敗2.87防禦率，治療期間肩傷勢時好時壞，休養近4個月後於9月底重回一軍，歸隊後出賽7場，4場先發3場後援，拿到3勝1敗，防禦率僅有2.18，表現依然優異；由於多功能性而被帶進台灣大賽，他在首戰後援3局，第4戰再先發，投7局僅失1分，讓球隊避免掉進輸球陷入被聽牌的絕境中，休3天後於第7戰又上場2局拿到中繼成功，總共在台灣大賽出賽3場12局，防禦率僅有1.5，賽後獲選為總冠軍賽優秀球員。

伍鐸在台灣大賽出賽3場，後援先發都有精彩表現，獲選為優秀球員。 記者侯永全／攝影

另一名投手則是徐若熙，去年7月完成TJ右手肘韌帶移植手術的徐若熙，經過一年多的休養復健，本季8月底重回一軍，5場出賽最多只投4局、67球，味全在台灣大賽首戰意外地排出他先發，該場同樣也是投4局用了74球，只丟掉1分；休6天後於第6戰再度先發，創造生涯最精彩的一場比賽，投出單場最多的7局，只被打出1支安打無失分，投出7次三振且沒有保送，一夫當關力挽狂瀾，將味全從輸球就失去總冠軍的深淵裡解救出來，才有最終戰能在主場拋下紅色彩帶的完美結局，也獲選為今年總冠軍賽的MVP。

暴力猿打線在台灣大賽徹底失常，7場比賽下來只有2場的安打數多於對手，在第6戰更是全場只打出2支安打，最終戰也是多次攻佔得點圈都無功而返，總結7場下來，全隊只有朱育賢1人打擊率在3成以上，甚至到達4成，成晉、陳晨威、嚴宏鈞則是連2成都不到，其實味全的打擊也不理想，樂天卻無法以全聯盟最強大的打擊火力壓過對手，更沒有針對打擊不佳的打線及時做出調度，是輸掉今年台灣大賽，無法奪下由樂天接手後首座總冠軍的主因。

今年台灣大賽打滿7場，接下來還有下周的亞冠賽、11月底將開打的冬盟及12月初的亞錦賽，台灣球迷的棒球季還沒有結束。