中職／樂天輸掉關鍵一役 投手戰力將助味全重返龍耀

台灣大賽戰得如火如荼，首戰及第二戰都打進延長賽，首戰在14局下半由劉基鴻打出再見全壘打，味全在主場先奪下1勝；第二戰再度進入延長賽，樂天在11局上半一輪猛攻攻下4分，在客場帶走勝利；第3戰味全雖然先得分，但樂天掌握2個大局在3局逆轉，就此領先到底獲勝，取得2比1的優勢。

先拿到2勝1敗優勢的樂天，前3場的比賽中，在包括全年場均超過1次失誤數的守備、聯盟第2少的犧牲觸擊等方面，都展現出一些與例行賽不一樣的內容，前3場樂天一次失誤都沒有，且有多達10次觸擊，其中第3戰就有5次；反觀今年觸擊最多的味全，前3戰只有2次觸擊，更是場場都有失誤；兩隊另外的明顯差距則在得點圈打擊率，即使味全在首戰取勝，不過3分都是靠劉基鴻的全壘打，第二戰得分掛零，第三戰好不容易突破系列賽得點圈18個打數沒有安打的窘境，但仍比不過在得點圈有人時打出較多關鍵安打的樂天，要打速度戰但2場下來也僅有2次盜壘，長處完全沒有發揮。

前3戰以1勝2敗落居下風的味全，尤其是在原本預估兩名強力洋投布里悍及鋼龍有很大機會拿下2勝的規劃被打亂之後，第4戰面臨只能贏不能輸的絕大壓力。

味全在第4戰終於想起了要用速度戰，在第2局發動盜壘成功拿到1分，第6局也利用速度拿到分數，加上已連4場先發蹲捕的蔣少宏猛打賞，打線打下3分，先發投手伍鐸更是神勇無比，投7局只被打出4支安打失1分，後援守成，拿下關鍵的1勝；樂天則恢復為例行賽的那支球隊，單場出現3次失誤也因此失分，打線無法突破，終場敗下陣來與味全拉鋸成2比2的平手狀態。

蔣少宏在8日的比賽打出猛打賞。 聯合報系資料照片

第5戰對於2隊來說都十分重要，哪方取勝就處於聽牌的絕對優勢，味全的先發投手預測會是於第2戰先發過的布里悍，該場比賽投8局用93球，只被打3支安打無失分，由於例行賽已有投1休4的經驗，明天先發並不是太大的問題，而依照以往的表現來說，只要不再進入延長賽，牛棚應能獲得更久的休息時間，對於有可能再進行最多2場賽事來說，投手會有較大的調度空間，第6戰味全派出徐若熙先發的話，牛棚是該場比賽的關鍵，如果有第7戰，先發必定會是鋼龍，屆時伍鐸也有機會上場中繼。

打擊方面，第4戰啟用林智勝取代拿莫伊漾，林智勝在記錄上雖沒有安打，但打擊內容不差，在得分能力仍不足的情況下，第5戰以後筆者認為還是需要讓他先發上場，而速度戰是第4戰贏球的原因之一，相對地頭尾兩棒李凱威及冉承霖的打擊狀況並不算好，在接下來的比賽勢必要做些調整。

相對於味全，戰線拉長的話，樂天在未來幾戰的先發戰力比較不利，休5天的威能帝無疑是第5戰的先發，接著是黃子鵬，如要打到最後一戰，那曾仁和、陳克羿誰要上也是頭痛的問題，2人在系列賽的先發都不算好；而樂天的投手群裡還有一個不思議，那就是陳冠宇在哪裡，樂天在前4戰動用共22人次的投手，牛棚中兩名洋投豪勁及道博格在前3場更是都有出賽紀錄，唯獨未見陳冠宇，牛棚中少一名左投對投手戰力有相當程度的影響，況且這系列賽每場都非常緊繃，可預見未來幾場也會是相同現象。

陳俊秀8日打下樂天唯一的打點。 樂天桃猿隊提供

打線在台灣大賽表現得並沒有如例行賽那樣強勢，是樂天陷入苦戰的主因，前4戰只有第2戰的安打數比對手多，先發打線僅有陳俊秀、朱育賢及廖建富3人的打擊率在2成5以上，其餘打者都不到2成，休息區內還有林泓育、林子偉等打者，使用的時機牽動著樂天的得分能力，如果樂天要奪冠，趕快找回打擊手感是最主要的課題。