中職／台灣大賽首次雙紅會 暴力猿與噴火龍的劍盾對決

樂天桃猿在中職季後挑戰賽對統一獅直落三下剋上成功，挺進4日開打的總冠軍賽，將對戰主場在天母棒球場的味全，今年的台灣大賽不但是兩支主場在北台灣的球隊對決，也是中職首度的雙紅會。

樂天在挑戰賽首場比賽由威能帝一夫當關，先發投8局雖被打1轟，但只被打6支安打失掉1分自責分，還有8次三振，9局由道博格接手，1局無安打，收下首勝；第2場由黃子鵬先發，投5又1/3局也被打1轟，但投出5次三振，只失2分自責分，隨後由王志煊、陳冠宇及道博格聯手封鎖對手，第2勝到手；在台南的第3場比賽，樂天在首局就發動攻勢，打得統一措手不及，並且連4局都有得分，終場就以7：1的大比分差拿下勝利。

樂天教練團在挑戰賽延續季末的投手調度，將原本先發的道博格轉至中繼，並且取代豪勁的終結者角色，道博格前兩戰投3局未被打出任何安打，還投出3次三振，拿到2次救援成功，是挑戰賽能夠順利過關的最大關鍵，搭配剛奪下10月投手MVP的王志煊，加上陳冠宇在第2場比賽也有單局3次三振的優異表現，樂天在季後賽的牛棚戰力明顯比季賽好得多，而為人詬病的守備也有改善，這3場的失誤都沒有比對手多。

距離台灣大賽開打還有4天的休息時間，既然道博格在後援方面展現絕佳的壓制力，預計在總冠軍賽也將採用新的勝利方程式，而因為是搶4勝的系列賽，至少需要4名先發人選，這麼一來，在挑戰賽幾乎不敢用的豪勁被捨棄在名單外的機會大增，另一名先發洋投霍爾由於季賽對統一的防禦率超過6.0而未被帶進挑戰賽，不過他對味全的2場先發表現不俗，應該會取代豪勁並擔任一場先發，這麼一來台灣大賽的先發就將是威能帝、黃子鵬、曾仁和及霍爾4人。

以打擊方面見長的樂天，在挑戰賽前兩場的攻擊其實還沒有調整到最好，尤其是前兩場都沒有安打的林立，但打線在第3場甦醒，包括成晉、廖健富、林承飛、陳晨威等都單場雙安或全壘打，甚至連嚴宏鈞都開轟，這對於樂天未來在台灣大賽的進攻氣勢方面有很大的鼓舞作用。

林承飛(右)在挑戰賽的打擊率超過5成，與味全劉基鴻(左)在台灣大賽的同場打擊較量令人期待。 聯合報系資料照片

至於在自家天母主場已經休養生息快2週的味全，全年面對樂天雖是17勝13敗，下半季卻被拉近到8勝7敗，兩隊戰力可說說伯仲之間，味全在台灣大賽的先發投手調度也很簡單，布里悍及鋼龍扛下前2場先發是必然的，布里悍今年面對樂天，6場先發拿到4勝1敗，防禦率僅有1.37，可以說是絕對輾壓；鋼龍則是有8場先發對樂天，3勝3敗3.42的防禦率，內容雖不如布里悍，也有一定的壓制力，但鋼龍在天母球場的防禦率僅有2.78，如果2人能在前兩場先搶下2勝，那味全要奪下總冠軍的機率大增，後面幾場也有較大的投手運用空間。

第3、4場先發應該會由伍鐸或徐若熙擔任，筆者認為第3名洋將會帶伍鐸，伍鐸本季對樂天出賽2場，防禦率是2.0，另一名洋投錡龍同樣對樂天是相對不錯的2.12防禦率，2人的數據相差不大，但伍鐸可先發可中繼，也較有台灣大賽經驗，應該會在名單內；徐若熙在8月底復出，出賽5場展現絕佳的投球內容，防禦率僅有1.17，WHIP也低於1.0，最後一場出賽對樂天已將投球局數拉長到4局，且壓制力十足，他只要盡量將局數拉長，再交給牛棚投手即可，當然，如果戰況危急，第4戰也可能由布里悍在投1休3的情況下再度先發。

味全洋投布里悍在季賽對樂天有絕對壓制力，預計他會是龍隊在台灣大賽首戰的先發投手。 聯合報系資料照片

味全在下半季的投手戰力是聯盟最佳，在台灣大賽的先發輪值大概也有雛型，不過樂天的進攻能力畢竟十分強悍，而且在挑戰賽最後一場看起來已經調整到不錯的狀態，相較起來，味全在下半季的打擊就不盡理想，團隊打擊率2成44及480支安打是聯盟最低，419次三振則是最多，在各項進攻數據上僅有盜壘贏過樂天，因此味全教練團在投手調度方面就要避免在換投時被樂天找到突破口，否則有可能被已經暖機好的樂天打線爆打一波，而自家打線反攻能力又不強，屆時要取勝就相當困難了，反之樂天就是要想辦法讓布里悍及鋼龍提早退場，面對味全的牛棚再伺機突破，才有再度上演下剋上的機會。

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