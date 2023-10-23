守護太空人季後賽從未失手 普雷斯利比美李維拉

「李維拉（Mariano Rivera）是史上最偉大終結者」應該是棒球圈少數沒有爭議的共識，從他是八十多年來唯一一位全票入選名人堂的球員也可以看出這一點。這不僅是因為李維拉的652次生涯救援成功高居榜首。因為在他登頂之前，前教士終結者霍夫曼（Trevor Hoffman，生涯救援601次）、名人堂投手史密斯（Lee Smith，478次）等人都曾保有生涯救援紀錄數年甚至十數年，但從未有任何終結者能擁有像李維拉這樣不可撼動的地位，其中一大原因就在於他的持久不衰。19年中投了一千兩百多局的李維拉生涯防禦率只有2.21，在大聯盟史上排第12位（需滿足投球局數破千的基本條件），自然也是救援投手的第一人。直到球員生涯最後一年，已經43歲「年高德劭」的李維拉還能救援成功44場，防禦率（2.11）甚至低於生涯平均。

光談例行賽的成就當然不足以道盡李維拉的偉大。眾所周知，終結者的唯一工作就是在比賽最後階段上場守住領先為母隊拿下勝利。在例行賽，除非是攸關晉級季後賽的重要賽事，否則一次救援失敗影響的不過是漫長球季中的一場勝利。但在場場都是關鍵的季後賽，任何一次救援砸鍋都可能害球隊淘汰出局，甚至決定總冠軍誰屬。好的終結者必須有接近九成的救援成功率，而李維拉的季後賽救援成功率（91.30%，42次成功，4次失敗）只比例行賽（91.32%）低0.02個百分點，足見不管比賽壓力多大他依舊穩如泰山。但即便是季後賽救援成功次數（42次）足足有第二名兩倍多的李維拉也不是完人，他在2001年世界大賽第七戰被響尾蛇打者岡薩雷茲（Luis Gonzalez）擊出再見安打的經典畫面，至今仍是許多球迷腦海中的不朽回憶。

前洋基守護神李維拉寫下季後賽42次救援成功的大聯盟紀錄，僅僅只有4次失敗，顯現他在高張力的比賽中依然是非常穩定。 歐新社資料照片

然而當今大聯盟就有這樣一位「完人」——季後賽救援成功14次從未失敗過的太空人終結者普雷斯利（Ryan Pressly）。不僅如此，最近六年都是太空人季後賽名單一員的普雷斯利上一次在季後賽出現責失已是兩年多以前。自前年美聯冠軍賽開幕戰被紅襪打下一分（但仍拿下救援成功）後，普雷斯利已經連續登板20次投了22.2局，只被擊出8支安打跟保送7次及出現一分非責失，而且三振高達33人次。

上週六關鍵性的美聯冠軍賽第五戰進行到八局下，由於裁判認定太空人布局投手阿布瑞尤（Bryan Abreu）故意投觸身球將之驅逐出場，一併被趕出場的總教練貝克（Dusty Baker）不得不提前推出普雷斯利，這也是他本季包括例行賽在內總計70次上場救援僅有的兩次不是九局才登板。結果臨危受命的普雷斯利依然不負所託，先化解了八下無人出局遊騎兵攻佔一二壘的危機，緊接著又在九局下連續解決最後三名打者，在家鄉父老面前為太空人拿下至關緊要的一勝——在阿靈頓長大的普雷斯利出生於達拉斯，兩地都是遊騎兵的大本營。

在球隊戰況緊急時，普雷斯利也能提前在八局就上班，但還是一樣能穩健地為球隊保住勝利。 美聯社

在這個各隊牛棚都有一堆投手能將球速催上三位數的時代，身為終結者的普雷斯利顯得十分與眾不同，他的快速球平均時速「只有」94.7英哩，在本季投滿30局的256位專職救援投手中連前一百名都進不去（第119名）。不像當今球速最快的終結者杜蘭（Jhoan Duran，平均時速101.8英哩）或後起之秀包提斯塔（Felix Bautista），偶爾表現不理想時，時速破百的快速球還是十分唬人，當普雷斯利下半季防禦率高達5.19，正當太空人為季後賽名額陷入苦戰之際又多次砸鍋時，質疑他身手不再，提議由年輕的阿布瑞尤取而代之擔任終結者的聲音就沒少過。

但普雷斯利之所以能成功擔任太空人守護神多年——尤其是在季後賽，靠的正是他的與眾不同。絕大多數救援投手通常只會專精一兩種球路，有的像前面提到的杜蘭球速催到人類極限，有的則是另有一手拿手變化球。但普雷斯利是屬於樣樣通卻非樣樣鬆的「特異種」，除了快速球球速有平均水準且具尾勁外，滑球、曲球及變速球他樣樣都能來一點，而且球質幾乎都是聯盟中的翹楚。根據Fangraphs網站最新的球質（Stuff+）數據，普雷斯利的滑球跟曲球分別有179分及156分（平均為100分），兩項都高居全聯盟救援投手第一。較少投的變速球也有134分（第三），至於快速球（127）雖不及包提斯塔（135）、阿布瑞尤（133）等人生猛有力，但其球質也在投滿50局的157位救援投手中名列第17，絕非打者心目中好對付的球路。

在眾多的大聯盟終結者中，普雷斯利的球速算是相對較慢，但是他的滑球與曲球卻是一把罩，在關鍵時刻能有效地解決對手。 美聯社

憑藉著一身全能技藝，普雷斯利在2019年締造了連續40場出賽無失分的大聯盟紀錄。不論是例行賽或在高張力的季後賽連續出賽他都應付自如。今年WBC經典賽普雷斯利也披上美國隊戰袍，不意外地投出了完美無失分外加兩場救援成功（並列最多）的成績。雖說年近35的普雷斯利生涯成就絕無法與李維拉相比，但他至今在季後賽的完美表現，不僅為加入後年年打進聯盟冠軍賽的太空人帶來莫大安定感，也成為當代棒球的一頁傳奇。

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