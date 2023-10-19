聯盟冠軍戰10大投手表現 李維拉、韋蘭德最經典

今年季後賽來到了聯盟冠軍戰的階段，儘管球迷對這系列賽的記憶程度不若世界大賽，但依舊不乏極其經典的表現，其中幾位投手在高張力比賽的宰制力仍讓人津津樂道。以下帶讀者回顧近20年聯盟冠軍戰10大最經典的投手表現，而今年有出賽的韋蘭德(Justin Verlander)和惠勒(Zack Wheeler)都有入列，可以看看他們分別排在第幾，另外也能先猜猜第一名是哪位偉大的投手，且這位傳奇還進榜兩次呢！

遺珠：2006年紅雀隊蘇潘(Jeff Suppan)，15局失1分、1勝、MVP；2016年小熊隊萊斯特(Jon Lester)，13局失2分、1勝、MVP；2007年紅襪隊貝基特(Josh Beckett)，14局失3分、2勝、MVP；2018年道奇隊簡森(Kenley Jansen)，4.2局無失分、2救援成功；2020年光芒隊摩頓(Charlie Morton)，10.2局無失分、2勝。

10. 2005年太空人隊奧斯華，14局失2分、2勝、MVP

奧斯華 歐新社資料照片

那年國聯冠軍戰最讓人印象深刻的雖然是第5戰普荷斯(Alber Pujols)在第9局砲打李吉(Brad Lidge)的逆轉三分彈，但最後的MVP是拿下2勝的奧斯華(Roy Oswalt)，且這也是台灣球迷所熟知「堆土機」的由來。奧斯華先是在第2戰主投7局只掉一分拿下勝投，而太空人在第5戰被紅雀逆轉後，第6戰再度派出奧斯華先發，賽前時為太空人老闆的麥克蘭(Drayton McLane)承諾要是這場能贏，就送給奧斯華夢寐以求的堆土機，而他果真再度繳出7局失1分的好表現，幫助太空人進軍隊史首次的世界大賽。儘管太空人在有克萊門斯(Roger Clemens)、派提特(Andy Pettitte)和奧斯華這三張王牌的情況下仍在世界大賽被白襪橫掃，但麥克蘭還是兌現冠軍系列賽的承諾，送給奧斯華一台要價20萬美元的堆土機。

9. 2022年費城人隊惠勒，13局失2分

惠勒 歐新社資料照片

哈波(Bryce Harper)是那次系列賽的MVP，他在第五戰轟出一發逆轉兩分砲奠定勝基，但惠勒(Zack Wheeler)的表現也功不可沒。惠勒在首戰演出7局無失分拿下勝投，第5戰也投出6局失兩分的表現，退場時還是勝利投手的候選人，後來戰局先被多明尼奎茲(Seranthony Dominguez)搞砸，才有8局下哈波的逆轉轟，最終擊敗教士隊挺進世界大賽。惠勒季後賽的生涯防禦率是2.63，明顯優於季賽的3.45，顯然在這兩年證明了自己是位大比賽投手。

8. 2016年印地安人隊米勒，7.2局無失分、無保送、14K、MVP

米勒 歐新社資料照片

米勒(Andrew Miller)也是位到了季後賽就判若兩人的投手，他曾創下季後賽跨季連續24.1局無失分的超狂紀錄。2016年他還寫下後援投手單一季後賽30次三振、主投19.1局與10場超過1局投球的最高紀錄，其中那年美聯冠軍賽就佔了7.2局、14K，且沒有任何失分與保送，並拿下三次中繼點與1次救援成功。那年他最精彩的演出是第2戰主投2局讓藍鳥打者6上6下並飆了5K，第5戰甚至吃到2.2局。如此燃燒的表現也讓他罕見以佈局投手身份拿下MVP。米勒是在該年季中被洋基交易到印地安人，生涯防禦率0.93遠遠優於季賽的4.03。

7. 2009年洋基隊沙巴西亞，16局失2分、2勝、MVP

沙巴西亞 歐新社資料照片

沙巴西亞(CC Sabathia)來到洋基隊第一年就在季後賽立下汗馬功勞，他那年面對天使隊主投第1和第4戰，兩場先發都繳出8局僅失1分的成績，最終洋基以4比2的戰績闖進世界大賽，沙巴西亞也拿下MVP。

6. 2013年紅雀隊瓦卡，13.2局無失分、2勝、MVP

瓦卡 Michael Wacha

說到季後賽最令人驚豔的新人，絕對不能不提2013年的瓦卡(Michael Wacha)。瓦卡當年以菜鳥之姿寫下季後賽連續19局無失分的紀錄，其中他在國聯冠軍賽分別主投第2與第6戰，兩場分別演出6.2局與7局無失分的表現，且兩場都把道奇隊派出的巨投克蕭(Clayton Kershaw)比了下去，也因此拿下MVP。

5. 2010年巨人隊威爾森，5局無失分、1勝、3救援成功

威爾森 歐新社資料照片

「大鬍子」威爾森(Brian Wilson)生涯在季後賽總計投了18局，從未掉過一分自責分，他的代表作是在2010年的國聯冠軍賽，在巨人拿下的4勝中的每一場都有勝投與救援成功的紀錄，尤其在關鍵勝的第5戰，他8局下上來以雙殺化解了一、二壘有跑者、1出局的危機，並在9局下守住1分差的勝果，助巨人隊淘汰費城人。儘管那年的MVP是頒給扮演奇兵角色的羅斯(Cody Ross)，但威爾森的貢獻絕對不亞於羅斯。

4. 2013年紅襪隊上原浩治，6局無失分、1勝、3救援成功、MVP

上原浩志 歐新社資料照片

上原浩治在那年季後賽以他那無解的指叉球聲名大噪，與2010年的威爾森一樣在紅襪的4場勝利都取得勝投或救援成功的紀錄。那年他的可怕之處除了主投6局無失分外，還在於飆了9K且沒有任何保送。他表現最精采的一戰是在第3戰8局下接替田澤純一投球，成功化解了1、3壘有跑者、2出局的危機，9局下也成功守住1分差的勝利。上原拿下該系列賽的MVP，可說實至名歸。後來他在世界大賽也持續好表現，那年他在季後賽還寫下主投13.2局無保送的紀錄。

3. 2009年洋基隊李維拉，7局失1分、2救援成功

李維拉 歐新社資料照片

2009年美聯冠軍賽的MVP雖然頒給了沙巴西亞，但李維拉(Mariano Rivera)那年在關鍵時刻的表現顯然是被低估的。那年美聯冠軍系列賽他共出賽5場，並寫下2次救援成功，但其實他表現最關鍵的一場球是沒寫下救援成功或勝投紀錄的第2戰。那場比賽洋基與天使隊鏖戰13局，李維拉在平手的情況下，8局上先登板化解1、2壘有跑者、2出局的危機，接著他在第9、10兩局也成功守住局面。洋基最終是在13局下靠著再見失誤獲勝，若少了李維拉那2.1局的燃燒，洋基恐怕無法取得那場勝利。洋基隊最終摘下2009年的世界大賽冠軍，當時已39歲的李維拉在該年季後賽共投16局只掉1分，並收下5次救援成功，是該年季後賽唯一沒有嘗過敗績或救援失敗的終結者。

2. 2017年太空人隊韋蘭德，16局失1分、2勝、1完投、MVP

韋蘭德 歐新社資料照片

韋蘭德是在2017年球季尾聲才被老虎隊交易到太空人，後來他在美聯冠軍賽面對洋基投出了史詩級的代表作。他在該系列賽主投了第2與第6戰，先是在第2戰投出了9局失1分、13K的完投勝，這也是大聯盟季後賽最近一次的完投勝紀錄。而在面臨淘汰的第6戰，韋蘭德也演出7局無失分的好投。他在這次系列賽共投16局失1分並飆出21K，不但毫無懸念拿下MVP，也堪稱近20年先發投手在聯盟冠軍系列賽的最佳表現。

1. 2003年洋基隊李維拉，8局失1分、1勝、2救援成功、MVP

在李維拉輝煌的球員生涯中，2003年對紅襪隊的美聯冠軍賽恐怕是他在季後賽最經典的演出。他在第3戰就曾在4比3領先的情況下成功守住最後2局取得救援成功。而在最扣人心弦的第7戰，他在5比5平手的情況下，連投第9到11局，這是他在1996年之後睽違多年再有連投3局的紀錄。洋基在那場經典戰役與紅襪鏖戰到第11局下，最終靠著布恩(Aaron Boone)從威克菲德(Tim Wakefield)手中敲出的再見全壘打才取得勝利。李維拉是那場比賽的勝利投手，同時也在這傳奇性的系列賽拿下MVP。

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