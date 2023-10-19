大聯盟女力崛起 可望誕生第一位女性總教練

回到2020年，大聯盟首次誕生第一位女性教練，納肯（Alyssa Nakken）獲舊金山巨人隊聘書成為首位教練團的女性，寫下了歷史。現在，她正與高層洽談準備接掌總教練一職。消息來源是運動權威媒體《The Athletic》，可信度相當高。據知，納肯參加上周第一輪面試，角逐同一職位的候選者，還有板凳教練柯瑞亞（Kai Correa）和三壘教練霍柏格（Mark Hallberg）。

現年33歲的納肯，是前任總教練凱普勒（Gabe Kapler）2020年季前招募的13名教練之一。過去四季是助理教練，專注於跑壘、外野和賽前準備工作。2021年，巨人隊創下例行賽107勝的輝煌戰果，同時締造聯盟代打數、18支全壘打的紀錄，納肯被認為功不可沒。2022年4月12日巨人與聖地牙哥教士隊一役，她成為第一位在大聯盟場上教練的女性。

納肯本身在沙加緬度州大就讀時，就入選軟式棒球校隊一員。2014年，以棒球營運實習生的身份加入巨人隊，後來轉向制服組擔任物流、業務發展和協調健康和福利倡議等工作，直到凱普勒邀請，她才有機會擔任大聯盟教職，更進一步於今年首度遞上履歷，角逐總教練的全職工作。

和一票男性於大聯盟共事，納肯強調自己並無不同，她說：「每天我會問自己能如何幫助球隊？這就是我正在做的事情。只要集中精神，就可以減輕不必要的焦慮。我無法控制他人感受，但可以控制自己如何應對，我能做到保持情緒穩定。所以，從未覺得自己很特別，也不認為男性對我有不同的標準。」她在巨人隊的幾個賽季工作表現，獲得球員一致好評。

納肯(右)過去四季在巨人隊擔任助理教練工作，完全融入球隊之中，並獲得球員的好評。 美聯社

凱普勒在2020年球季結束後，曾提及對納肯的觀感，他說：「她（納肯）有一個未受職棒影響的視角。與人相處非常出色，讓人感到放心，這使大家能坦誠相對。」這種人際關係的品質，與巨人隊總管薩迪（Farhan Zaidi）心目中的總教練特質相符，外界相信納肯出線機率高，薩迪表示：「我希望找到能有效招募球員的人，就像每個球隊一樣，建立一個能吸引球員投靠的好條件，總教練在這其中很重要。」

不過，納肯現在得面對的並非工作，她的丈夫艾伯（Robert Abel）8月在社群媒體宣布，夫妻將在明年2月迎接家裡第一個孩子。顯然地，巨人隊正在創造一個不可思議的特例，讓一位女性、母親執掌教職，預計高層將在本周擴大對外部候選人的評估，順利的話薩迪表示，最終人選會在今年11月第一周自由市場開始前確定。

另一位活躍大聯盟的女性是華裔伍佩琴（Kim Ng），於洛杉磯道奇隊起家的她，獲得馬林魚隊青睞接掌總管職務，至今三季收穫豐富並主導一連串改革，幫助球隊自2003年後，再度打進季後賽。不過，她正有意朝另一支球團發展，外界預測可能是紐約大都會或波士頓紅襪隊。

馬林魚隊主席謝爾曼（Bruce Sherman ）在聲明中證實說法，他表示雖然球隊行使選擇權，但伍佩琴本人卻拒絕留在邁阿密。在球隊尋找替代人選期間，球員發展主管查丁（Brian Chattin）將擔任臨時總經理。體育頻道ESPN的記者帕森（Jeff Passan）報導，事由為馬林魚隊計畫在伍佩琴之上，另外聘請一名棒球營運總裁，伍佩琴和謝爾曼討論後沒共識，尤其是執行手段並不一致。

華裔女總管伍佩琴僅花三年時間就把馬林魚隊帶入季後賽，但她已經辭去工作離開邁阿密，一般預測伍佩琴有可能前往紐約或波士頓接任要職。 美聯社

伍佩琴說：「我們討論改組棒球營運部門的部署，顯然地雙方對應如何看待這事情觀點不一，因此最好的辦法是離開。」伍佩琴接掌後的馬林魚隊漸入佳境，方才打出一個出色的162場例行賽季，取得84勝78負戰績，在國聯東區排第三名，上一回球隊進季後賽是2003年。

從2020年11月伍佩琴接掌以來，馬林魚隊是220勝266負，她是北美職業運動最高層級的女性主管，任內有多位好手脫穎而出，包括投手盧薩多（Jesus Luzardo）、洛培茲（Pablo Lopez），外野手克魯茲（Bryan De La Cruz），並延長2022年國聯塞揚獎得主「魚王」阿坎塔拉（Sandy Alcantara）的合約。一般相信，在波士頓紅襪隊和紐約大都會隊相繼辭退兩位總管之際，很有可能將資歷豐富的伍佩琴納入接班人選。

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