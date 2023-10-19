中職／「今年不要太順遂」 台鋼曾子祐職棒一年級的成績單

度過生涯第一個職棒賽季，台鋼雄鷹狀元曾子祐以二軍安打王繳出成績單，他自認沒想到要拿個人獎，只想身體健康打完整個球季，「好的開始，也算小小鼓勵自己這一年的成果。」

曾子祐是去年台鋼創隊狀元郎，身為新成軍球團第一指名的高中生大物，表現受到外界關注，還好受到新球隊第一年必須先打二軍的規定，讓曾子祐不至於馬上面對一軍的壓力，能先磨練打好基礎，最後繳出幾乎全勤、在二軍排名第一的78場出賽數，打擊率0.297，以89支拿下安打王。

能夠累積足夠安打數，代表曾子祐出賽場次多，打擊表現穩定，他坦言，打到10幾場就覺得累了，因為過去高中比賽，沒有遇過這麼長時間賽事，但自己咬牙撐過，也逐漸習慣，到60幾場時有全勤想法，不過到球季尾聲，狀況不太好，也影響到出賽機會。

打擊是曾子祐覺得進步較多的地方。 台鋼雄鷹提供

曾子祐屬於安打型打者，而他本季也有2支全壘打、3支三壘安打以及11支二壘安打，長打率0.373，他說，全壘打可遇不可求，現階段把球擊紮實為主，不追求長打，未來身體素質更好，長打也會慢慢成長。

打擊是曾子祐覺得進步較多的地方，不過在8、9月曾經歷一波低潮期，長達近一個月，「我從來沒有低潮過這麼久，越打越沒信心，以前不會落差這麼大」，還好在總教練洪一中、打擊教練路易士提醒、微調小動作後改善不少，「洪總看過很多選手，一看就知道問題在哪裡，常在打擊、守備小動作上提醒我」，他說，洪總經常跟全隊喊話：「我們不是在練現在，是為明年做準備。」

台鋼雄鷹總教練洪一中(左)提點選手。 台鋼雄鷹提供

但游擊守備卻是曾子祐自認不滿意的部分，本季守備率0.942，他認為到球季末段失誤率變高，不知道跟體力下降有無關聯，「以前守備比打擊好，現在打擊比守備好。」

「第一年職棒感覺比想像中再累一點，長期比賽心態重要，每天都是新的一天，要保持情緒平穩」，曾子祐認為，能打滿整個賽季滿不錯的，更了解自己各方面不足，畢竟面對的是二軍投手，不能就這樣滿意」，雖僅20歲，他展現超齡的成熟，也顯現處女座的高標準個性，「還好有年齡相近的隊友，大家聊的話題一樣，拚勁很好，一個影響一個。」

曾子祐（左二）小時候的夢想就是打職棒。 蔡佩娟提供

「先累積經驗，一軍120場又是另一個挑戰，今年不要太順遂，低潮當挑戰也不錯，這樣明年就有經驗了」，展望明年，曾子祐相當期待，「小時候的目標、夢想就是打職棒。」

每當遇到瓶頸，他總想到「莫忘初衷」四個字，「不要忘記當初喜歡棒球的感覺跟熱情」，曾子祐說道，他正要開始體驗走在夢想大道的滋味。

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