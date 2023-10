球迷愛的鼓勵救了透納 費城人重返世界大賽只差一步

國聯冠軍賽第一戰,費城費城人開路先鋒史瓦柏(Kyle Schwarber),面對亞利桑那響尾蛇王牌投手賈倫(Zac Gallen)投出的第一球,就一棒扛出落在右外野上層看台、距離420英呎的大號全壘打,為費城人先馳得點。沒幾分鐘後,打第三棒的本日壽星哈波(Bryce Harper)再來一支同樣方向、同樣距離的陽春砲,這場比賽從此定調,費城人靠著長程砲火優勢和先發投手惠勒(Zack Wheeler)的六局好投,以5:3在主場拿下系列賽第一勝。

費城人去年從外卡資格取得季後賽門票,竟一路挺進世界大賽,最後敗給休士頓太空人,僅差一步就可拿下2008年以來的第一座世界大賽冠軍獎盃。今年開季,費城人戰績低迷,種種不利的情況接二連三發生,不要說再次挑戰世界大賽,在強敵環伺的國聯東區,要擠進季後賽都有相當難度。主砲之一的一壘手霍金斯(Rhys Hoskins)在春訓熱身賽守備時,左膝韌帶撕裂受傷,整個球季宣告報銷,讓本來就已經少了因韌帶置換(Tommy John)手術缺戰的哈波的打線戰力大幅降低。而球團砸了大錢簽下的明星游擊手透納(Trea Turner),則是表現讓人非常失望,似乎把好表現全部貢獻給了球季開始前的世界棒球經典賽:他為美國隊出賽六場,就轟出五支全壘打、打下11分打點,進攻三圍是誇張的的.391/.440/1.043。

透納在經典賽大發神威,以火熱的球棒幫助美國贏一路過關斬將,差一點就能擊敗日本贏得冠軍。但他也受到「經典賽症候群」影響,本季在明星賽前的打擊狀況相當低迷。 美聯社資料照片

透納穿上費城人球衣後,從開季表現就極為低迷,到五月底球季已進行約三分之一,他僅打出.236/.280/.371、5 支全壘打、15分打點的悽慘成績,五十多場比賽的累積數據竟然和六場經典賽的數據差不多,完全不符合自己才簽下的11年、3億美金鉅額合約的身價。

透納在打擊上的掙扎持續到八月,這也連帶影響了他守備上的穩定度。八月初一場對佛羅里達馬林魚的客場出賽,他不僅五個打數都沒有建樹,延長十一局下的一次得點圈守備機會,他沒有處理好,讓馬林魚取得追平分,隨後費城人也輸掉這場比賽。費城球迷向來以剽悍聞名,對表現差勁的自家球員開噓一點也不客氣,包括三壘手波姆(Alec Bohm)、外野手卡斯特蘭諾斯(Nick Castellanos),都在去年球季表現低迷時被狠狠噓過。透納剛簽下大約就長期表現不振,當然已經被噓過好幾輪。輸掉這場客場比賽後,隔天就要回到主場比賽,等待透納的會不會是更強烈的噓聲、更難聽的咒罵?

想不到的是,在主場迎接透納的,卻是球迷的「愛的鼓勵」:這場比賽,每次透納上場打擊前,所有主場球迷都以起立鼓掌(standing ovation)的方式,喊著「Let’s go Trea!」為他加油。這是因為一名費城球迷在社群媒體上號召,認為與其用噓聲發洩,球迷其實可以盡一份力,幫祝透納找回自己的實力,「A standing O on Friday would go a long way IMO」(「我的意見是,星期五的比賽用起立鼓掌的方式鼓勵他,可能會有很大的幫助」)。

一位球迷在推特上號召所有費城人球迷一起為低潮中的透納加油 擷圖自費城人球迷Jack Fritz推特

雖然這場比賽費城人仍然輸球,透納也還是只有一支一壘安打、一分打點的表現,但很神奇的是,透納接下來就像終於睡醒了一樣,在球季最後兩個月瘋狂趕進度。單單八月就轟出9支全壘打、灌進26分打點,完全找回長打能力。九月份依然維持高檔,再敲出7轟。從八月六日到球季末,透納打出.335/.389/.659,OPS高達1.049的瘋狂成績。從數據上來說,這或許就是一個回歸均值的過程,畢竟透納的實力還在,長期下來打出的成績,本來就會因為樣本數的增加,而更為符合球員本身的實力。但儘管如此,球迷的鼓勵確實很可能也是透納得以擺脫長期低潮的一個重要因素之一。(有運動心理學的研究指出,主場球迷噓自家球員對球員的表現可能產生負面的影響,望球迷周知。)

Turner 2023.8.5 前後數據 丹尼爾/製表

球迷的力量究竟有多大,或許難以科學化地考究,但從數據上來說,費城人主場市民銀行球場(Citizens Bank Park)確實是全大聯盟最難攻破的季後賽主場。自2004年啟用以來,費城人享有全聯盟最高的季後賽主場勝率(含今年季後賽到目前為止,戰績27勝11敗,勝率高達0.711),主場球迷的瘋狂程度也是全聯盟數一數二,《費城詢問報》(The Philadelphia Inquirer)的體育記者在上週的分區系列賽於現場實測,球場音量最高可達112分貝,相當於飛機起降時的音量,球迷熱烈的程度可見一斑。費城球迷的力量已經幫助透納找回身手,能不能繼續帶著費城人再一次從外卡問鼎世界大賽,還要看卡洛爾(Corbin Carroll)領軍的響尾蛇同不同意了。

