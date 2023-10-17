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雙王牌坐鎮+選秀撿到寶 金塊還是西區最好球隊

聯合新聞網／ 特約記者李亦伸
金塊是上季的總冠軍，在兩大頂級球星約柯奇(左)和墨瑞(右)都處於巔峰狀態的情況下，他們例行賽在西區繼續呼風喚雨不會有什麼問題，但想要再打進總冠軍賽，恐怕就沒有那麼容易了。 美聯社
金塊是上季的總冠軍，在兩大頂級球星約柯奇(左)和墨瑞(右)都處於巔峰狀態的情況下，他們例行賽在西區繼續呼風喚雨不會有什麼問題，但想要再打進總冠軍賽，恐怕就沒有那麼容易了。 美聯社

衛冕金塊熱身賽2勝1敗，中鋒約柯奇儘管季外花很多時間在玩賽馬，但他還是那個無法防守的MVP。後衛墨瑞牛刀小試，身手依舊，隨心所欲的得分和傳切串連隊友，金塊在他主導下節奏寫意流暢。

金塊現在最大漏洞在板凳的防守、經驗、鋒線，失去完美3D搖擺人布朗(Bruce Brown)，後場防守、對位、空手接應很難填補。走了替補前鋒格林(Jeff Green)，金塊內線、鋒線等於失去最重要替補支撐。

布朗和格林雖然只是板凳替補，但這兩塊拼圖都有出色經驗和防守，都能命中三分而且不佔球權、戰術，攻防效率奇高。另外布朗根本就是金塊後場「萬金油」，缺小前鋒他扛，要得分他可以，針對性防守和對位，布朗都是可以信賴的防守專家。嚴格來說，布朗就是金塊上季奪冠的板凳MVP。

小前鋒布朗(左)轉戰溜馬，大前鋒格林(右)則投靠火箭，金塊一下少了這兩員重要的板凳與防守大將，對他們的團隊戰力勢必造成相當大的影響。 美聯社資料照片
小前鋒布朗(左)轉戰溜馬，大前鋒格林(右)則投靠火箭，金塊一下少了這兩員重要的板凳與防守大將，對他們的團隊戰力勢必造成相當大的影響。 美聯社資料照片

金塊很幸運，今年新人選秀會第一輪第29順位撿到史特羅瑟(Julian Strawther)，21歲201公分前鋒射手，來自岡查加大學。他的投籃能力在新人中非常傑出，身高規格和運動能力完美符合3D球員和側翼，更重要的是成熟度高，可以馬上擺進輪換從替補打起。

季前熱身賽三戰，史特羅瑟場均19.7分，投籃命中率5成83，其中三分球24投12中，三分命中率五成，他的持球能力被低估，投籃、出手很完美，三分外線非常穩定，熱身賽每場都投進4記三分，簡直就是上帝送給金塊的禮物。

除了防守經驗太嫩，史特羅瑟身高、經驗、外線都能馬上成為金塊替補主力，防守端可能補不上布朗的3D、全能優勢，但進攻、外線、身高、對位都有很大發展空間，史特羅瑟很有機會成為今年最幸運新人，金塊在首輪尾撿到擁有前五順位的潛力菜鳥。史特羅瑟或許很難像布朗一樣成為金塊板凳MVP，但他有能力打出讓全世界都嚇一跳的表現和進攻。

前鋒史特羅瑟(中)是金塊今年在選會第29順位選到的球員，但想不到他在熱身賽打出令人驚訝的表現，球技已成熟到可成為即戰力。 美聯社
前鋒史特羅瑟(中)是金塊今年在選會第29順位選到的球員，但想不到他在熱身賽打出令人驚訝的表現，球技已成熟到可成為即戰力。 美聯社

失去格林，內線替補缺人，金塊還能以戰養戰，在自由球員市場撿漏，以金塊衛冕軍實力和團隊，想要找到合適拼圖和功能性強老將最快融入團隊，問題不大。不過對金塊來說，最大關鍵還是兩張王牌約柯奇和墨瑞近況，只要約柯奇還在顛峰，墨瑞進攻、投籃依舊很瘋很狂，金塊仍是西區戰力最強球隊。

不管是ESPN季前戰力分析排名，還是賭城盤口賠率，金塊都是西區冠軍最熱門，除了經驗、團隊、穩定性，約柯奇、墨瑞兩張王牌超級組合已經建立金塊最強戰力核心，讓任何一個新元素或板凳拼圖融入金塊團隊變成簡單任務。

金塊攻防穩定、團隊完整，決定比賽勝負兩張王牌還很顛峰，金塊仍將決定西區最終版圖，剩下就看太陽、快艇、勇士、湖人能補強提升到什麼程度，進而威脅金塊連霸之路。

太陽有防守、控球問題，新教練、新組合、重建核心，需要許多時間。勇士禁區還是不夠強大，防守還要再拉至少一個檔次，主力偏老，需要解決的問題還不少。湖人季外又簽又補天賦滿滿，陣容相當整齊，從控球、外線到鋒線、長人規格、運動能力都有百分百提升。湖人問題還是在自己，一是防守、二是三分外線、三是健康，只要詹姆斯和戴維斯都能保持八成以上出賽率，健康進入季後賽，湖人會很可怕。

快艇一直很被看好，因為雷納德、喬治雙星組合+滿滿天賦，但喬治和雷納德都有健康疑慮，兩大球星也都還沒證明自己真正耐戰，同時還能再度帶領球隊打進西決，快艇前途充滿未知。

在西區列強都非常認真補強的情況下，金塊想要拿到上季的.646超高勝率恐怕都很困難，想要衛冕總冠軍就要看菜鳥史特維瑟能帶來多大的驚喜了！ 美聯社資料照片
在西區列強都非常認真補強的情況下，金塊想要拿到上季的.646超高勝率恐怕都很困難，想要衛冕總冠軍就要看菜鳥史特維瑟能帶來多大的驚喜了！ 美聯社資料照片

金塊仍是西區戰力最好最穩定球隊，一旦史特維瑟能成為今年新人最大驚喜，金塊很是西冠第一熱門球隊。

季前預測：金塊最終打進西決，但很難再拿下西冠

NBA專欄 NBA季前分析 NBA 金塊 約柯奇 墨瑞

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