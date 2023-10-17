精彩鏡頭洗翻社群媒體 溫班亞瑪熱身賽驚喜連連

對於聖安東尼奧馬刺隊的中鋒柯林斯（Zach Collins）來說，第一次在練習場上與7呎3吋的超級新秀溫班亞瑪（Victor Wembanyama）練球，是既震驚又驚嘆。很難得的，柯林斯這位身高達6呎11吋的高大球員，竟然得仰頭看自己隊友。

柯林斯說：「以我這種身高，不是每天都會防守到比自己高大的對手，這是新挑戰。」這些挑戰，也同樣存在於那位擁有聯盟史最獨特破壞性武器的總教練波波維奇（Gregg Popovich）身上。曾一手帶出鄧肯（Tim Duncan）這位巨星的教練，在規劃陣容和輪換時機時均面臨一個問題「溫班亞瑪在場上是什麼樣的球員？」他表示：「我仍在試圖弄清楚，他應該在外線還是在內線裡發揮，要如何最大程度地利用他的能力，我猜他本人自己都不太清楚。」弄清如何使用這位大物新秀，將決定馬刺新賽季的命運。

熱身賽打了兩場，目前觀之教練團的輪廓愈加清晰。尤其第二場面對邁阿密熱火隊，溫班亞瑪打出高效，只用了23分鐘就展示個人能耐，從對手陣營豪取23分。如果上周一對奧克拉荷馬雷霆隊的季前賽，僅花19分鐘蒐集溫班亞瑪的說明書，第二場熱火之戰就是驗收。對上雷霆隊，溫班亞瑪分別與柯林斯、貝西（Charles Bassey）兩名長人打雙塔，有高大隊友掩護禁區釋放了溫班亞瑪，他防守端遊走於外圍，擾亂雷霆隊進攻節奏，甚至從對方控衛手裡把球抄走。回防時，溫班亞瑪的速度足以追上對方，破壞了一次快攻。到第二場比賽對決熱火，這位年僅19歲的法國好手已準備好搖撼聯盟。

總教練波波維奇花了一番時間觀察，嘗試將溫班亞瑪(左)放在最好的位置，結果令人滿意，他不但達到教練團要求還有高分進帳。 美聯社

據運動媒體HoopsHype現場報導，波波維奇坦承比賽只設計一套戰術，溫班亞瑪卻相當稱職的將得分刷破20，波波維奇說：「他的確達到要求，而且還能以各種手段把球放進籃框。」此役，溫班亞瑪個人貢獻4次助攻，15次的出手投進10球，其中包括一次三分外線，兩次罰球悉數命中。不僅於此，防守端他還抓了4個籃板、3次阻攻身手全方位。

馬刺隊友給予溫班亞瑪(中)高度評價，強調他不單在進攻端有多樣性的表現，在防守上也能有效牽制對手。 美聯社

顯然地，波波維奇似乎瞭解到溫班亞瑪強項，從場上調度顯示馬刺和超級新秀產生了化學效應，陣中的射手瓦塞爾（Devin Vassell）說：「他（溫班亞瑪）在內線禁區的防守與封阻投籃，給對手相當程度威脅，這對我們有很大幫助。但是，這小子似乎沒意識到，自己正在球隊獲勝的過程產生作用。」有這位靈活的7呎中鋒在場，馬刺打起來行雲流水，瓦塞爾外線投7中6貢獻21分、3次助攻，凱恩（Jamal Cain）外線是投8中6如入無人之境，索漢（Jeremy Sochan）也有10分、6個籃板和3次助攻進帳。球季還沒正式開打，馬刺對上勁旅熱火隊就已展現競爭力，讓媒體與球迷驚喜連連，賽後溫班亞瑪的精彩瞬間畫面，佔據各個版面並在社群媒體發酵。

Victor Wembanyama showed the world tonight that the hype is real



(🎥 @IQfor3 )



pic.twitter.com/gXsqVqb3UY — NBACentral (@TheDunkCentral) October 14, 2023

溫班亞瑪熱身賽精彩表現。影片來源：NBACentral推特

23分鐘的上場幾乎每一回攻防均可列入高光，包括一次和索漢搭配的接力灌籃、近籃框的一次漂亮阻攻，以及乍看為普通出手、卻意外晃過對手的一記灌籃，這些都在社群媒體重複播放著。溫班亞瑪被媒體包圍時說：「無論是每一場比賽間，抑或是在中途，我都會改變打法以適應狀況，對此我感到很自在。我認為，這些改變對我的個人發展是一大關鍵。」

接下來，溫班亞瑪和馬刺隊將在美國時間10月16日、18日在德州與休士頓火箭隊連打兩場熱身賽。馬刺隊主場開幕戰是10月25日，他們的對手是達拉斯獨行俠隊。經過兩場賽事後，讓我覺得馬刺隊今年表現將隨著溫班亞瑪的滾燙表現變得有趣，說不定最終將跌破專家眼鏡、破繭而出。

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