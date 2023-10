精彩鏡頭洗翻社群媒體 溫班亞瑪熱身賽驚喜連連

對於聖安東尼奧馬刺隊的中鋒柯林斯(Zach Collins)來說,第一次在練習場上與7呎3吋的超級新秀溫班亞瑪(Victor Wembanyama)練球,是既震驚又驚嘆。很難得的,柯林斯這位身高達6呎11吋的高大球員,竟然得仰頭看自己隊友。

柯林斯說:「以我這種身高,不是每天都會防守到比自己高大的對手,這是新挑戰。」這些挑戰,也同樣存在於那位擁有聯盟史最獨特破壞性武器的總教練波波維奇(Gregg Popovich)身上。曾一手帶出鄧肯(Tim Duncan)這位巨星的教練,在規劃陣容和輪換時機時均面臨一個問題「溫班亞瑪在場上是什麼樣的球員?」他表示:「我仍在試圖弄清楚,他應該在外線還是在內線裡發揮,要如何最大程度地利用他的能力,我猜他本人自己都不太清楚。」弄清如何使用這位大物新秀,將決定馬刺新賽季的命運。

熱身賽打了兩場,目前觀之教練團的輪廓愈加清晰。尤其第二場面對邁阿密熱火隊,溫班亞瑪打出高效,只用了23分鐘就展示個人能耐,從對手陣營豪取23分。如果上周一對奧克拉荷馬雷霆隊的季前賽,僅花19分鐘蒐集溫班亞瑪的說明書,第二場熱火之戰就是驗收。對上雷霆隊,溫班亞瑪分別與柯林斯、貝西(Charles Bassey)兩名長人打雙塔,有高大隊友掩護禁區釋放了溫班亞瑪,他防守端遊走於外圍,擾亂雷霆隊進攻節奏,甚至從對方控衛手裡把球抄走。回防時,溫班亞瑪的速度足以追上對方,破壞了一次快攻。到第二場比賽對決熱火,這位年僅19歲的法國好手已準備好搖撼聯盟。

總教練波波維奇花了一番時間觀察,嘗試將溫班亞瑪(左)放在最好的位置,結果令人滿意,他不但達到教練團要求還有高分進帳。 美聯社

據運動媒體HoopsHype現場報導,波波維奇坦承比賽只設計一套戰術,溫班亞瑪卻相當稱職的將得分刷破20,波波維奇說:「他的確達到要求,而且還能以各種手段把球放進籃框。」此役,溫班亞瑪個人貢獻4次助攻,15次的出手投進10球,其中包括一次三分外線,兩次罰球悉數命中。不僅於此,防守端他還抓了4個籃板、3次阻攻身手全方位。

馬刺隊友給予溫班亞瑪(中)高度評價,強調他不單在進攻端有多樣性的表現,在防守上也能有效牽制對手。 美聯社

顯然地,波波維奇似乎瞭解到溫班亞瑪強項,從場上調度顯示馬刺和超級新秀產生了化學效應,陣中的射手瓦塞爾(Devin Vassell)說:「他(溫班亞瑪)在內線禁區的防守與封阻投籃,給對手相當程度威脅,這對我們有很大幫助。但是,這小子似乎沒意識到,自己正在球隊獲勝的過程產生作用。」有這位靈活的7呎中鋒在場,馬刺打起來行雲流水,瓦塞爾外線投7中6貢獻21分、3次助攻,凱恩(Jamal Cain)外線是投8中6如入無人之境,索漢(Jeremy Sochan)也有10分、6個籃板和3次助攻進帳。球季還沒正式開打,馬刺對上勁旅熱火隊就已展現競爭力,讓媒體與球迷驚喜連連,賽後溫班亞瑪的精彩瞬間畫面,佔據各個版面並在社群媒體發酵。

Victor Wembanyama showed the world tonight that the hype is real



(🎥 @IQfor3 )



pic.twitter.com/gXsqVqb3UY