德州內戰首次上演 遊騎兵準備亂棒打爆太空人

大聯盟季後賽史上首次上演的「德州內戰」將在台灣時間今天早上八點十五分正式登場。1961年創隊（當時還叫參議員隊，位於華盛頓），11年後才搬到德州阿靈頓的遊騎兵過去曾八度打進季後賽，並且在2011年世界大賽只差一好球就能捧回隊史首冠。與之相比，隊齡小一歲的太空人更是戰功赫赫，不但連續七年打進美聯冠軍賽而且手握兩枚冠軍戒指（當然第一枚是怎麼來的應該不用多加介紹）。但直到今天已經在例行賽交手無數次的兩隊才首度在季後賽狹路相逢，上演一場讓德州人必須選邊站的大對決。

巧的是，太空人與遊騎兵今年戰績都是90勝72敗，是靠對戰成績（太空人以9勝4敗佔上風）才決定美聯西區冠軍誰屬。不僅戰績相同，兩隊的攻守戰力也十分相似，都是明顯打優於投。擁有全美聯最強進攻火力的遊騎兵不僅例行賽團隊得分（881分）、全壘打（233支）及打擊三圍（.263/.337/.452）都高居榜首，並且在前兩輪季後賽多次轟垮投手戰力位居前段班的雙城及金鶯，只打了五場比賽就有三場得分七分以上。不過太空人打者也不是省油的燈。除了全壘打以222支排名美聯第五外，得分（827分）及打擊三圍（.259/.331/.437）都名列第三。可以預見這場德州內戰將有很大機率上演多場打擊大戰。

太空人在分區系列賽中對雙城4戰攻下20分，火力看起來並不差，不過主要是靠著老將阿布瑞尤轟出3支全壘打，一個人包辦8分打點，適時的火力串連才讓太空人的進攻沒有當機。 美聯社

有趣的是，兩隊也剛好各有一位打擊一流的二壘手擔任開路先鋒。遊騎兵的塞米恩（Marcus Semien）是今年美聯打擊成績最好的二壘手，全壘打（29發）、打點（100）、得分（122）及OPS（.826）樣樣得第一。但有一部份是因為他的對手——太空人二壘手亞土維（Jose Altuve）因傷只打了90場。以亞土維近兩年OPS高達.918、僅打231場就轟出45發全壘打的成績，美聯最佳二壘手的寶座誰屬還難下定論。

除了一棒打者難分高下外，兩隊還各自擁有一位美聯數一數二的頂尖打者，而且都在稍早的季後賽大殺四方。例行賽OPS高達.990（排名美聯第三）的艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）才剛在分區系列賽寫下前三場狂轟四發全壘打的歷史紀錄，四戰打完艾瓦瑞茲的打擊率高達.438，長打率更是突破天際（1.313）。但身為遊騎兵二棒的游擊手席格（Corey Seager）表現也不遑多讓。除了例行賽OPS（1.013）更勝一籌外，外卡系列賽擊出三支二壘安打、打擊率高達五成的席格是幫助遊騎兵直落二淘汰光芒的二號功臣，僅次於異軍突起的菜鳥卡特（Evan Carter）。進入分區系列賽，嚴陣以待的金鶯投手三場比賽保送席格多達九次，結果還是在第三戰首局被他轟出第一號全壘打。最終席格的打擊三圍仍高達.333/.733/.833，依然是遊騎兵直落三獲勝的頭號功臣。

遊騎兵強打席格在季後賽展現精準的選球能力，14個打數打出6支安打，竟然還有多達11次的保送！ 美聯社

由此可見，封鎖艾瓦瑞茲與席格顯然是遊騎兵及太空人各自在美聯冠軍賽的第一要務。但從之前的季後賽可以看出，即便席格未能正常發揮，遊騎兵也還有塞米恩、卡特、指定打者蓋佛（Mitch Garver）、外野手賈西亞（Adolis Garcia）及三壘手楊恩（Josh Jung）能讓火力輸出不致中斷。也因此雖然席格在分區系列賽第二戰被保送多達五次，遊騎兵還是照樣狂轟11分。反之太空人在對雙城的分區系列賽中，艾瓦瑞茲跟季後賽復活的一壘手阿布瑞尤（Jose Abreu）這兩枚「古巴導彈」就包辦了七成的得分跟全壘打。但這也意味著亞土維（OPS .647）、明星外野手塔克（.508）、三壘手布雷克曼（.694）等其他強打表現都不甚理想，剛好與火力連貫不間斷的遊騎兵打線成明顯對比。

在投手方面，例行賽團隊防禦率太空人只以4.31（美聯第八名）小勝遊騎兵的4.42（第九）。雖說有塞揚名投韋蘭德（Justin Verlander）坐鎮的太空人先發投手陣容及由終結者普雷斯利（Ryan Pressly）、布局投手阿布瑞尤（Ryan Abreu）及內瑞斯（Hector Neris）組成的牛棚鐵三角明顯佔有優勢，不過遊騎兵也將迎回他們的塞揚名投——因傷休戰一個多月的薛則（Max Scherzer）可望在美聯冠軍賽歸隊，讓原本只能靠蒙哥馬利（Jordan Montgomery）跟伊瓦迪（Nathan Eovaldi）挑大樑的遊騎兵先發投手陣瞬時提昇不只一個等級。即便另一位因傷缺陣的先發投手葛雷（Jon Gray）可能仍無法上場，整體來看當下遊騎兵的投手戰力也已不遜於太空人。

強投薛則將在美聯冠軍戰中歸隊，對先發投手戰力較為薄弱的遊騎兵是一大利多。 美聯社

由於棒球比賽本身的不確定性，前兩輪三戰及五戰定勝負的賽制已引起不少人詬病。雖說接下來兩聯盟冠軍賽及世界大賽都採七戰四勝制，運氣成份將大幅降低，但遊騎兵及太空人這一對德州雙雄實力十分接近，勝負多半只在一線之隔，美聯冠軍盃最終鹿死誰手仍難逆料。狹路相逢勇者勝，目前看來近況較佳的遊騎兵有望靠強大的打擊火力勝出。但紙上談兵無濟於事，終究還是要看球員的臨場表現。

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