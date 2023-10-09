日職／冬盟安打王變優勝安打王 中野拓夢下季將成億圓男

中華職棒今年將續辦亞洲冬季棒球聯盟，而今年日本職棒又誕生一名冬盟畢業的安打王，他是來自中央聯盟優勝阪神虎隊的中野拓夢，為台灣冬盟再添優異績效，同時也讓大家更加期待今年還會有哪些日本好手來台參賽，成為冬盟的下一個優質潛力股。

阪神虎隊內野手中野拓夢以並列聯盟第一的164支安打迎接今年球季最終戰，不過他與同日出賽的橫濱DeNA牧秀悟都沒有擊出安打，兩人最後並列中央聯盟安打王。牧秀悟的164支安打、103分打點雙雙創下生涯最高，抱走雙冠王。中野拓夢首度獲得安打王，同時繼2021年的盜壘王之後，再度獲得個人打擊獎項。

27歲的中野拓夢是於2019年代表日本社會人隊來台參賽，當時他效力於三菱自動車岡崎，雖然並非日職聯隊選手，但他在當時即展現打擊長才，出賽17場留下0.371的高打擊率（70打數26支安打），26支安打是大會第一，符合近年來日本社會人隊參加冬盟團隊素質水準高的印象。

2020年的日本職棒選秀會他被阪神虎隊第六輪指名入團，如今的優異表現，證明了球探的眼光，得以在後面順位選到這一名內野好手。而這一年的選秀會是阪神大豐收的一個選秀，除了第六指名的中野拓夢之外，同年入團的佐藤輝明（第一指名）、伊藤將司（第二指名）、村上頌樹（第五指名）、石井大智（第八指名）都是今年優勝封王的主力。其中佐藤輝明打出0.263打擊率、24支全壘打、92分打點，創生涯最佳；伊藤將司投出10勝5敗、防禦率2.39的佳績。村上頌樹以1.75防禦率獲得最佳防禦率投手，中野拓夢則是安打王。阪神虎隊能夠拿下優勝，這一年選秀會無疑是關鍵。

中野拓夢進入職棒之後，第一年就受到重用，出賽135場，締造0.273打擊率、1支全壘打、36分打點的成績，並且跑出30盜壘，成為日本職棒史上第3名新人盜壘王，還與佐藤輝明、伊藤將司並列「新人特別賞」。其中，中野拓夢加入阪神虎隊之後就成為固定的先發游擊手，等於是一個內野的靈魂人物。他在守備上表現不差，然而今年真正大蛻變的關鍵卻在守備位置更動。阪神虎隊新任監督岡田彰布將中野拓夢的守備位置從游擊移防到二壘，不僅沒有「降格」的問題，反而讓傳球臂力較差的缺點得以隱藏，將守備寬廣、移位速度快的優點發揮得淋漓盡致。中野拓夢的守備功力甚至被拿出來與廣島隊的二壘魔術師菊池涼介相提並論。

也因為中野拓夢移防二壘，讓原本已經失去先發位置的木浪聖也得以重新找到新的定位。岡田彰布監督重新挖掘出木浪的傳球臂力優點，讓他鎮守游擊大關，結果木浪聖也出賽生涯最多的127場，繳出0.267打擊率、1支全壘打、41分打點的生涯最佳成績，扮演「恐怖第八棒」成功，成為阪神打線潛藏在下位打線的一個要角，這個調度相當成功。

中野拓夢表現優異，也終於一嚐優勝美夢，不過他最高興的是跟上偶像鳥谷敬的腳步，完成全勤全局數出賽，加上21次犧牲短打成功居央聯第一，成功扮演第二棒的任務，「近本光司+中野拓夢」的組合逐漸成為各隊的噩夢。今年中野拓夢還入選3月經典賽，當時日本隊監督栗山英樹給予高度肯定，經典賽金牌加上聯盟優勝，2023年對他來說無疑是生涯最難忘的一個球季。而年薪7,000萬日圓的身價，明年球季破億也絕對沒有問題。

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