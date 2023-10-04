新規則下的第一次季後賽 盜壘或成勝負關鍵

季後賽將在今天點燃戰火，首先由四組對戰組合進行三戰兩勝制的外卡系列賽。今年晉級季後賽的球隊，美聯少了老牌的美東勁旅紐約洋基、波士頓紅襪，國聯則缺了幾乎年年晉級的聖路易紅雀，兩支砸大錢的豪門紐約大都會、聖地牙哥教士也缺席。德州遊騎兵、巴爾的摩金鶯、邁阿密馬林魚、亞利桑那響尾蛇都已有一段時間沒有在季後賽出現，在對戰組合上很有新鮮感。而今年作為投球限時、壘包加大、限制佈陣等新規則引入後的第一個球季，球季賽的平均時間大幅縮短、精彩度也提昇，大聯盟進場人數創下30年來最大成長。這些好的改變，會讓季後賽會有怎麼樣的新面貌，也很讓人玩味。其中，在球季賽大幅增加的「盜壘」，在短兵相接、教練團的臨場謀略極可能左右勝負的季後賽，很可能成為關鍵中的關鍵。

今年整個球季，大聯盟總共出現了3,501次盜壘成功，比去年的2,487次多了超過一千次，增加幅度超過40％，而80.2％的盜壘成功率也是有紀錄以來最高。顯然限制投手退板次數（投手只能退板兩次，在第三次退板時，必須造成跑者出局，否則記投手犯規、跑者可往前推進一壘），以及更大的壘包，讓已經「退流行」的盜壘戰術重新變成顯學。以個人紀錄來說，亞特蘭大勇士的外野手亞古納（Ronald Acuña Jr.）不僅以73次盜壘成功拿下聯盟盜壘王，更創下史無前例的40-70（40轟、70盜）紀錄。包括亞古納在內，總共有18名球員取得30次以上的盜壘成功，其中亞古納、響尾蛇的卡洛爾（Corbin Carroll，54次）、明尼蘇達雙城的卡斯楚（Willi Castro，33次）、坦帕灣光芒的洛爾（Josh Lowe，32次）、費城費城人的透納（Trea Turner，30次嘗試盜壘、全部成功），都可能用他們的快腿和壘間破壞力，一舉改變季後賽戰局。

費城人老將透納本季30次盜壘嘗試全部成功，寫下大聯盟最多次盜壘未被抓到過的紀錄。 美聯社

與漫長的球季賽不同，季後賽的勝負可能就是幾顆球、幾個play之間的差距。在關鍵時刻，一個壘包搶不搶得下來，可以攸關一整個系列賽的勝負。2004年的美聯冠軍賽第四戰，已經落後洋基三場、被逼到死角的紅襪，在九局下無人出局落後一分、面對洋基終結者李維拉（Mariano Rivera）的情況下，紅襪總教練法蘭柯納（Terry Francona）換上羅伯茲（Dave Roberts、現洛杉磯道奇總教練）代跑一壘的跑者，並大膽盜上二壘。這個後來被稱為「The Steal」的關鍵盜壘，成功讓紅襪續命，後來才有紅襪連勝四場的史詩級大逆轉和睽違86年的世界大賽冠軍。在對盜壘更為友善的規則下，今年會不會再發生如2004年羅伯茲經典一盜的關鍵跑壘？非常讓人期待。以下列出幾組外卡系列賽的壘間攻防看點：

光芒快腿群 vs. 遊騎兵海姆

遊騎兵主戰捕手海姆(左)有不錯的阻殺能力，光芒想在外卡戰運用盜壘戰術將會有不小的挑戰。 美聯社

向來非常擅長以小博大的光芒，今年全隊盜壘成功次數全聯盟第四，隊上有洛爾、阿羅薩雷納（Randy Arozarena）、沃爾斯（Taylor Walls）盜壘成功都超過二十次，要不是明星游擊手法蘭柯（Wander Franco，例行賽也有30次盜壘成功）因場外醜聞無法出賽，光芒上壘後的侵略性會更加可怕。不過，光芒在外卡系列賽的對手遊騎兵也不是好惹的，主戰捕手海姆（Jonah Heim）對盜二壘的阻殺率高達33％，在全聯盟並列第四。在這個系列賽的壘間攻防可謂是矛與盾的對決，精彩可期。

費城人透納、史托特 vs. 馬林魚弱捕

馬林魚主戰捕手史托林(圖)阻殺能力很差，二號捕手佛提斯也是半斤八兩，在外卡戰要小心費城人大盜橫行。 美聯社

相較於光芒和遊騎兵的矛盾對決，費城人在例行賽跑出完美30次盜壘成功的透納和31次盜壘成功、僅3次失敗的史托特（Bryson Stott），面對的是馬林魚阻殺能力平平的史托林（Jacob Stallings）和佛提斯（Nick Fortes）。他們一旦上壘，應可以在壘間肆無忌憚地展現速度。馬林魚主戰捕手史托林在例行賽被對手盜二壘嘗試52次，只抓到7次，阻殺成功率僅13％，二號捕手佛提斯被嘗試50次、抓到7次，和史托林半斤八兩。而費城人自家捕手瑞爾穆托（J.T. Realmuto）防守功力優異，捕手起跳時間（pop time）是聯盟頂級，在盜壘這一項，費城人可以徹底壓倒馬林魚。

響尾蛇卡洛爾 vs. 釀酒人葉力奇

台美混血小將卡洛爾(左)盜壘能力超強，擔任響尾蛇開路先鋒有很強大的破壞力，釀酒人在外卡戰恐怕要特別提防。 美聯社

響尾蛇國聯新人王熱門人選卡洛爾速度飛快，例行賽54次盜壘成功僅5次失敗，在外卡系列賽對上密爾瓦基釀酒人的捕手康崔拉斯（William Contreras）和卡拉提尼（Victor Caratini），在捕手起跳時間和阻殺率上，都略低於聯盟平均，卡洛爾應可以盡情得跑。而另一邊，釀酒人的中生代外野手葉力奇（Christian Yelich）就沒有這麼幸運了。雖然葉力奇在例行賽有28次盜壘成功、僅3次失敗，他的新人隊友圖蘭（Brice Turang）也有26次成功、4次失敗，但他們要對上的是聯盟阻殺率第一名的新人捕手莫雷諾（Gabriel Moreno）。莫雷諾抓二壘盜壘的阻殺率高達48％，在其他進階捕手數據上也是名列前茅，優異的防守能力，肯定會讓釀酒人在戰術上不敢太冒進，這在短期定勝負的季後賽，會是一大劣勢。

當然，在外卡系列賽輪空的金鶯、勇士、道奇、休士頓太空人，也不乏盜壘好手。除了勇士的亞古納外，去年的美聯盜壘王、金鶯游擊手馬特奧（Jorge Mateo）今年也有32次盜壘成功，太空人砲手塔克（Kyle Tucker）有30次，過去並不以腳程見長的道奇一壘手弗里曼（Freddie Freeman），今年也跑出了23次盜壘成功，只失敗一次。當每一支球隊都至少有一位有能力在壘間製造威脅的可用之兵，各隊投手同時還要符合投球限時和最多退板兩次的規定，在季後賽的高張力下，說不定勝負真的會由盜壘、投手犯規，或「投球計時器違例」來決定。

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