新規則急遽改變大聯盟球風：比賽更快、更多、更衝

大聯盟實施新規則以來，果然讓比賽的樣貌看起來不大一樣了，在季前各界所預期的變化一一成真。但到底變成什麼樣子？讓我們用數字來說話，雖然賽季進行還不到兩個禮拜，但還是可以為我們指引出一個方向。

比賽時間變短

新的計時規則不讓球員在場上東摸摸西摸摸，這讓有些投手相當苦惱，但對原本的快槍俠卻是更為得心應手。 美聯社

2021年大聯盟每九局的平均時間是3小時又10分鐘，這是歷史新高。去年略降為3小時又3分鐘，但在前11天的平均時間是3小時又9分鐘。今年在動用投球計時後，九局比賽的平均時間驟降為2小時又38分鐘，比去年球季同時期快了半個小時還有多。我還看到一項資料，到4月8號時，比賽打最久的隊伍是休士頓太空人隊，平均要打2小時又52分鐘，但這比去年打最快的球隊，底特律老虎隊的平均時間還快（2小時又58分鐘）。在本季前97場比賽中，只有四場比賽的耗時超過去年的平均。

更誇張的是，上禮拜還出現馬林魚王牌阿坎塔拉（Sandy Alcantara）投出一場1小時又57分鐘就完投完封雙城隊的比賽，而雙城隊自2010年以後就沒出現過不到兩小時就打完的比賽。這很可能不是今年唯一一場不到兩小時就結束的大聯盟比賽。

進攻能力更強

禁止極端的防守佈陣後，鑽出內野的安打就更多了，得分也跟著上升。 美聯社

打擊通常在球季之初比較慢熱，去年三/四月的大聯盟平均打擊率比全季的平均值低了0.011，而今年目前聯盟的平均打擊率為0.249，略高於去年平均的2成43，但比三/四月的2成32好上一大截。這和大家季前的預測完全符合，在禁止極端佈陣後，更多擊進場內的球會找到洞鑽，更容易出現安打。

得分也是，到美國時間4月11號止，大聯盟平均每場得分是4.72分，比起上季的4.28分進步不少，而對比同時期三到四月份的4.03分，更是進步超過接近0.7分，這是相當驚人的躍進，如果維持這個得分能力，這是自從1969年降低投手丘後隔季最大幅度的增長（1977年從前一年的3.99分躍升至4.47分）。等美國天氣逐漸升溫後，得分能力極可能會再上升。

盜壘更加積極

放大後的壘包盜起來壘就是爽，球員紛紛踴躍嘗試！ 美聯社

壘包加大，加上投手牽制次數的限制，以及投手要專心打敗計時器，讓跑者有更多起跑的機會，盜壘從去年的每場1.02次增加至本季的1.32次，成功率也從74%進步至79.6%。新的壘包加大了三英吋，使得壘包間的距離縮小了4.5英吋，這也許在90英呎的距離中顯得微不足道，但在多數盜壘企圖都在方寸間決定成功與否，這些微差距就成為關鍵因素。之前十年的盜壘成功率都在70%至75%間遊走，今年有機會挑戰八成大關。

最明顯的例子是洋基隊的托瑞斯（Gleyber Torres），他在大聯盟生涯前五季總共才發動41次盜壘，換算成162場比賽的賽季，是11.5次，但本季才11場比賽，他就已經嘗試了7次盜壘。更可怕的是，他在洋基隊的前六戰就5次盜壘成功。如果他按照這個比例跑下去，他今年會有73盜，這根本是盜帥韓德森（Rickey Henderson）的水準。