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大谷翔平、亞古納 擁抱年度MVP毫無懸念

聯合新聞網／ 陳光立
天使二刀流巨星大谷翔平(左)與勇士外野手亞古納(右)今年都有一個非常亮麗的球季，除了分別拿下美聯全壘打王與國聯盜壘王，全能的表現也預期最後將會擁抱美聯與國聯MVP獎項。 美聯社
天使二刀流巨星大谷翔平(左)與勇士外野手亞古納(右)今年都有一個非常亮麗的球季，除了分別拿下美聯全壘打王與國聯盜壘王，全能的表現也預期最後將會擁抱美聯與國聯MVP獎項。 美聯社

2023年例行賽季已經結束，現在是時候回顧整季令人難以置信的選手表現。依我的觀察來看，今年主要的最有價值球員和塞揚獎已經鎖定，幾乎是很難翻盤，這幾位締造的成績足以留名棒球史。

首先，我不認為有人能與大谷翔平爭奪本年度的美聯最有價值球員。實際上，要不是去年「法官」賈吉（Aaron Judge）驚天動地的全壘打秀，否則獎座仍將被大谷翔平拿下。今年更是毫無懸念，在主流媒體和各隊的經理人觀點，大谷翔平今年幾乎靠棒子打天下，就算投球局數剔除，他的數據仍足以高捧獎杯。

大谷翔平雖然因傷提早退場，但仍瑕不掩瑜地以誇張的打擊數據領先美聯群星，可望確保摘下生涯第二座美聯MVP獎項。 美聯社資料照片
大谷翔平雖然因傷提早退場，但仍瑕不掩瑜地以誇張的打擊數據領先美聯群星，可望確保摘下生涯第二座美聯MVP獎項。 美聯社資料照片

比較可惜的是，大谷翔平因傷病緣故，無緣追逐生涯第一個打擊三冠王，但這不足以抹去偉大球季的事實。他的OPS+達到184，ERA+達到144高度遠遠領先眾人。沒辦法！沒有任何一人像他擁有打擊能力又可投球，即便投打兼具也難以達到大谷翔平的高度，我說的是599個打席攻擊指數（OPS）超過1.000，130多局的ERA+達到144，等等！還有20次成功盜壘。

探討美聯MVP有點無聊，我們來看看國聯部分。有些人選擇洛杉磯道奇隊的明星外野手貝茨（Mookie Betts），因為他的WAR數據領先，而且防守多才多藝令人難以置信。但多數的球評和媒體記者，亞古納（Ronald Acuna Jr.）火力四射，40支全壘打和70次成功盜壘不敢說震古鑠今，卻是可以瘋狂形容！而且他效力的亞特蘭大勇士隊堪稱聯盟最好的球隊。

國聯MVP可望由亞古納拿下，他瘋狂的40/70數據讓人瞠目結舌，所效力的勇士隊也所向披靡，是今年奪冠的大熱門。 美聯社
國聯MVP可望由亞古納拿下，他瘋狂的40/70數據讓人瞠目結舌，所效力的勇士隊也所向披靡，是今年奪冠的大熱門。 美聯社

紐約洋基隊的明星投手柯爾（Gerrit Cole）歷年多次在塞揚獎被提及，唯有今年堪稱擁有最佳的投球數據，好到無人足以偷走他的美聯塞揚獎，33場先發拿下15勝4敗，三振222人次，防禦率只有2.63，還有領先美聯的209局投球局數。今年的他相當全面，能獨當一面於關鍵時刻三振打者又耐投，打者極難從他手裏得分。美中不足的是，多數媒體批評洋基隊今年被剔除季後賽門檻外，完全浪費了柯爾的天賦和實力，相當地可惜。要知道，洋基隊過去45年不吝嗇在投手身上撒錢，但在這漫長的日子裡，只有在2001年誕生一名塞揚獎得主克萊門斯（Roger Clemens），如今柯爾可望接棒，只是洋基早早出局，枉費當初9年3.24億美元大約加盟。

紐約洋基隊王牌先發柯爾以往數度入圍塞揚獎卻無緣拿獎，今年各項數據均大幅領先，獲獎已不是問題，只是洋基早早出局浪費他的天賦。 美聯社
紐約洋基隊王牌先發柯爾以往數度入圍塞揚獎卻無緣拿獎，今年各項數據均大幅領先，獲獎已不是問題，只是洋基早早出局浪費他的天賦。 美聯社

國聯的塞揚獎，從史奈爾（Blake Snell）拉尾盤後揚塵而去，他仍然會保送很多打者，但這是他唯一的瑕疵。除此之外，我們見證他生涯最偉大的表現。在今年9月19日的比賽他投七局，順利奪下10次三振，締造本季22場比賽「每一場」都僅允許三分以下責失。根據失分數，史奈爾絕對是本季最佳的先發投手，當你只考慮三振、保送和被全壘打這些投手能控制的情況，他在國聯是排名第六，然而若你以另一種觀點評估投手價值，他無疑是獲得塞揚獎的唯一人選。

史奈爾的數字相當有趣，他99次四壞球保送領先眾人，但由於每局能三振1.3名打者而制霸投手丘，他2.25超低防禦率確保是塞揚獎競爭者，對手打擊率為0.181，這是令人難以置信的數據。我可以說，今年季外他有機會再拿一紙大約，這對一名30歲的投手很不簡單。年齡增長，球速下降且吃的局數減少，史奈爾也許不是當年坦帕灣光芒隊的那個王牌，但這個球季的誇張內容，加上即將摘下兩次塞揚獎，絕對是今年最閃耀的巨星之一。

教士老將史奈爾本季的數據令人望塵莫及，防禦率與被打擊率都是全聯盟最低，有機會在步入自由市場之際拿下生涯第二座塞揚獎。 美聯社
教士老將史奈爾本季的數據令人望塵莫及，防禦率與被打擊率都是全聯盟最低，有機會在步入自由市場之際拿下生涯第二座塞揚獎。 美聯社

MLB專欄 MLB 美國職棒 大谷翔平 亞古納 柯爾 史奈爾

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