日職／比山本由伸更恐怖 村上頌樹從0勝到MVP大熱門

阪神虎隊今年奪下自從2005年以來、相隔18年的中央聯盟優勝，接下來要全力備戰季後賽以及總冠軍賽。

另外的焦點就是個人獎項得主，包括中野拓夢的安打王、大山悠輔的最高上壘率等，目前都在激烈競爭的狀況當中。已經確定的除了10月1日拿下第35場救援成功的岩崎優，成為2011年的藤川球兒之後再度誕生的阪神救援王之外，就是村上頌樹的防禦率王。村上頌樹在9月25日對中日龍先發投5局之後（失掉2分），達到了規定投球局數。由於他的1.75防禦率與東克樹（橫濱DeNA）的2.03有一段差距，因此2023年央聯防禦率王已經成為他的囊中物。加上村上頌樹還符合新人王資格，這個獎項也是呼聲最高，先發投手重大指標的「單季10勝」他也已經達成，這個賽季對村上而言無疑是大豐收的球季，他也已經一躍成為央聯代表性的強投之一。

尤其值得一提的是，今年球季之前村上頌樹還是一個在一軍沒有任何勝投紀錄的投手。2021-2022年他雖然在阪神二軍拿過最多勝、防禦率王、最高勝率等個人獎項，大家都知道阪神二軍有一個相當厲害的「二軍王」投手，但2021年短暫上過一軍卻出現相當大的落差，讓人深刻體認到一二軍之間的實力差距。一般提到村上頌樹，都還是認為距離一軍等級有一大段路要走。

直到今年，村上雖然並未進入開季後的先發輪值，而是在開幕後第二戰4月1日對橫濱DeNA之戰接替先發投手秋山拓巳，以中繼身分登板，不過一開季他就讓大家看到他的不同，從這一場比賽開始展開開幕之後連續31局0失分，追平中央聯盟紀錄。過程中還包括一場4月12日他在對巨人先發帶著7局完全比賽1:0領先的完美內容退場。阪神虎隊岡田彰布監督未讓村上頌樹續投，挑戰偉大的完全比賽或是無安打比賽，調度引起廣泛討論。雖然各方看法不一，不過肯定的是經此一役使得「阪神的村上樣」不讓「養樂多的村上樣」三冠王專美於前，村上頌樹完全打響了自己的知名度。

村上頌樹儼然成為日本職棒新一代的「控球機器」，在達成規定投球局數之後，他的WHIP是0.741，雖然不及單一聯盟時代1936年景浦將的0.72，但已經成為兩聯盟分治之後的新紀錄。歐力士猛牛隊的山本由伸，今年連續3年15勝，並且有機會連續3年成為洋聯投手四冠王，加上WHIP0.89，有機會締造從2019年轉任先發之後連續5年1以下WHIP，成為洋聯史上第一人。不過比較起來，以被打擊率來說，村上的0.181比山本0.201更加出色，WHIP也是村上頌樹勝出，兩人分別是兩聯盟最傑出的強投，「太平洋聯盟的山本、中央聯盟的村上」相互輝映。

歐力士強投山本由伸(圖)有機會成為洋聯投手四冠王，仔細比較成績後，村山頌樹在央聯的表現竟然更跟他是不相上。 美聯社資料照片

再從優勝貢獻度來分析，本季阪神換上新監督岡田彰布就封王，投打都有英雄竄出。連續兩年都以13勝拿下勝投王的青柳晃洋陷入低潮，只投出8勝5敗，防禦率也高達4.57，正常情況下這樣的戰力「破口」對阪神是危機四伏。不過村上頌樹的10勝加上透過「現役選秀」加入的大竹耕太郎拿下12勝，兩名「新戰力」不單是彌補了青柳晃洋失常的戰力缺口，甚至貢獻度還超前，因此成為阪神奪下相隔18年聯盟優勝的重大關鍵。如果要票選年度MVP，以投手部門來說，將不脫村上頌樹、大竹耕太郎、守護神岩崎優3人。這3人無論誰得獎都名符其實，村上頌樹已經有防禦率王、新人王在握，如果再奪下年度大獎，勢必會成為2023年度的一大轟動話題。不過無論結果如何，他從一個前年為止沒有任何勝投的投手走到這一步，已經是2024年賽季的最大贏家！

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