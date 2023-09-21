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非典型首輪傳奇 台鋼王柏傑「登大人」的棒球故事

聯合新聞網／ 王婉玲
王柏傑是職棒選秀首輪中少見沒有國手資歷也非旅外回歸的選手。 台鋼雄鷹隊提供
王柏傑是職棒選秀首輪中少見沒有國手資歷也非旅外回歸的選手。 台鋼雄鷹隊提供

「沒旅外過也沒有國手資歷能在首輪被選中，對後輩來說是個傳奇」，壽山高中總教練郭東晏說的是子弟兵王柏傑，今年中職選秀被台鋼雄鷹第一輪第七順位選進，僅接受6年正規棒球訓練就能躍居排頭，的確是相當少見的例子。

跟隨大兩歲的哥哥王柏鈞，王柏傑的棒球路自長庚社區展開，哥哥率先挑戰龜山國中體育班，與現旅美費城費城人的潘文輝成為同學，王柏傑之後也跟進挑戰科班，龜山教練蘇又申透露，王柏鈞內斂害羞，王柏傑則是開放敢表演，兄弟倆個性不同，不過王柏傑比哥哥爆發力來得好，國一剛進來時身高約150公分，球速不到100公里，只覺得是個順順的左投，設定到國三成為主力，不過王柏傑在國二就曾在硬式聯賽32強戰投贏台東縣泰源國中，就可看出他的潛力。

王柏傑(左)個性活潑，自社區棒球挑戰龜山國中體育班。 蘇又申提供
王柏傑(左)個性活潑，自社區棒球挑戰龜山國中體育班。 蘇又申提供

蘇又申說，王柏傑到國三上學期幾乎登板就能投贏比賽，一直到1月巨人盃對戰日本名古屋聯隊成為轉折，「他當時投了4局，教練詢問他還能不能繼續投，他覺得沒辦法，有受創的感覺，那一戰後有刺激到他，接下來練球變得認真，才能再進步。」

王柏傑在龜山國中時就展現不錯的投球潛力。 王婉玲／攝影
王柏傑在龜山國中時就展現不錯的投球潛力。 王婉玲／攝影

王柏傑個性天不怕地不怕，到高中可以說是真正「登大人」，壽山高中教頭郭東晏說，王柏傑高一就打木棒組，對他期待很高，「這機會不是人人有，希望他好好珍惜，他有小聰明，不過高一較被動，活在國中水準。」

郭東晏指出，有次球隊在台東出賽，第一場就派王柏傑先發，結果他沒投好，下來被他嚴厲教訓，自此之後，王柏傑就變得比較積極，「我認為他沒拿出態度，他可以做到80分，卻只想有做就好，這是我不能接受的」，他說，球隊帶了24人到台東比賽花費大，當然希望選手能夠有收穫，而不是應付了事。

王柏傑到壽山高中後真正「登大人」。 學生棒球聯盟資料照片
王柏傑到壽山高中後真正「登大人」。 學生棒球聯盟資料照片

高二木棒聯賽止步第三階段16強，也是王柏傑尋求再進步的原因，郭總說，他那時能理解到棒球是靠隊友分工合作才能贏球，不再令人擔憂，到高三已經知道自己要做什麼。

王柏傑沒有顯赫的資歷，也沒有名校光環，卻能投出一片天，在首輪相當罕見，也成為壽山高中進入職棒順位最前面的球員，為母校爭取榮光，郭東晏感到與有榮焉，他也想以此勉勵後輩「英雄不怕出身低」，只要肯努力都有機會。

棒球專欄 中華職棒 台鋼雄鷹 王柏傑

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