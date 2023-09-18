下半季最強打者 水手J-Rod預約明年MVP

時隔22年明星賽再度回到西雅圖舉行，無獨有偶地，水手也在上一季終結了連續22年與季後賽緣慳一面的不名譽紀錄，尤其在第一輪外卡戰還直落二淘汰了兵強馬壯的藍鳥，顯見如今的水手已非吳下阿蒙。但時隔半年，被寄予厚望的水手在舉辦明星賽之時卻是戰績不上不下（45勝44敗），排名美聯第八而且落後外卡榜尾的藍鳥及太空人四場勝差，絲毫看不出半點強隊的氣象。

為何水手沒能在上半季再接再厲更上層樓？首要原因自是本文的主角——綽號「J-Rod」的羅德里奎茲（Julio Rodriguez）也陷入低潮。身為去年的新人王兼中外野手銀棒獎得主，雖年僅22歲，菜鳥球季打一半就簽下超大型合約的羅德里奎茲早已被視為水手的少主。羅德里奎茲在新人年的頭一個月OPS只有.544，但接下來表現就順風順水，上半季結束時OPS已飆升到.814，不僅成為自鈴木一朗後首位在新人年入選明星賽的水手球員，下半季更越打越好（OPS上升到.937）。

水手從2000年起到去年一共出了佐佐木主浩、鈴木一朗、路易斯、J-Rod(圖)等四位新人王，其中只有鈴木一朗和J-Rod在首季就能入選明星賽。 美聯社資料照片

然而進入第二個球季，已成為新生代球星的J-Rod也不免踢到「二年級症候群」（美國人稱之為Sophomore Jinx）這塊大鐵板。在看過他上一季的優異表現後，今年敵隊投手面對羅德里奎茲時自不會等閒視之。在對手的封鎖下打完前兩個月羅德里奎茲的.749 OPS還算及格（至少高於聯盟平均.733），但與眾人對他的期待明顯存在落差。

然而真正的大低潮卻還在後頭。進入六月，羅德里奎茲的打擊三圍降到只有.220/.291/.330，先發九人中只有另一位外野手克蘭尼奇（Jarred Kelenic）的表現比他差。與此同時水手六月份戰績也跌落谷底（9勝15敗），不僅勝率摜破五成，跟外卡榜尾太空人的勝差也擴大到六場，更是看不到一飛沖天的遊騎兵車尾燈，足足落後十場勝差。就在這個最低迷的時刻，水手迎來了期待已久的明星賽。身為本地代表的羅德里奎茲雖說也以替補身份入選，但此時他的OPS（.721）甚至低於聯盟平均（.731），不免給人因「地主加成」入選之譏。

水手在6月時似乎是集體中邪，團隊打擊狀況低迷，被對手K得暈頭轉向，J-Rod也不能倖免。 美聯社資料照片

如果羅德里奎茲就這樣平平淡淡打完這一季，未來他仍會是眾多球星之一，但絕不可能成為歷史級的巨星。真正的超級球星，總是能在最短時間內再次提昇自己的球技，找出大步跨越低潮之路。就在下半季，J-Rod馬上展現出他的巨星氣質。在明星賽開打前的七月上旬，羅德里奎茲就已打出連七戰有安打的佳績，這段時間他的打擊率高達.394，水手也只輸了一場。美中不足的是儘管安打連連，在全壘打大賽刷新單輪最多轟紀錄的J-Rod卻突然熄火，一度連續21場比賽85個打數全壘打掛零。但後來事實證明，這一切不過是「J-Rod旋風」掀起前的寧靜。

七月以17勝9敗作收的水手進入八月再接再厲拉出一波八連勝，八戰之中羅德里奎茲的OPS高達1.099，然而對他來說這不過是小試身手。就在八月中，打擊不斷昇溫的J-Rod真正進入「無所不打」的境界。連續四場比賽球來就打的羅德里奎茲只有5個打數沒能擊出安打，打擊率高達.773，不但成為史上第二位連四戰四安打的打者，而且一舉刷新四戰最多安打（17支）的紀錄。九天後J-Rod又上演了一次單場五支四，並且連三戰將球轟出場外。

在羅德里奎茲的帶領下，下半月十戰九勝的水手締造了單月21勝的隊史紀錄。不僅追上美聯西區前兩強，更是趁著遊騎兵陷入大低潮直接攻頂。上一次水手打到九月還能站上分區第一已經是22年前——正是他們上次舉辦明星賽並追平大聯盟勝場紀錄的2001年。身為最大功臣的J-Rod在這個月打出包辦美聯榜首的打擊三圍（.429/.474/.724），而且是八月份的美聯盜壘王（11次），順理成章獲頒生涯第一座當月最佳球員獎。

J-Rod(左二)在8月球棒熱到發燙，23場比賽打出.429打擊率，轟7支全壘打和10支二壘安打，強灌30分打點，還有11次盜壘成功，拿下他生涯首次單月最佳球員獎項。 美聯社

進入九月的羅德里奎茲砲聲仍不曾停歇，半個月就轟出6發全壘打，也成為史上第四位22歲就達成30/30紀錄的打者。下半季J-Rod的.352打擊率、50分打點以及勝場貢獻值3.9（WAR）均位居美聯第一，全壘打（17發，並列第二）、長打率（.635，第三）及盜壘（14次，第三）也都名列前三甲。雖說例行賽還有兩週才結束，但下半季最強打者此一頭銜已非他莫屬。如果不是上半季表現相對低迷，再加上前有大谷翔平這個怪物，今年美聯最有價值球員最終鹿死誰手恐怕尚未分曉。

而這不過是羅德里奎茲大聯盟生涯第二個球季，接下來至少還有十年的全盛時期正等著他。事實上這兩季WAR能超越J-Rod（11.4）的美聯球員也就只有大谷（打擊10.4、投手7.9）跟賈吉（Aaron Judge，15.8）這兩個「神人」而已。由於明年大谷確定無法二刀流，賈吉是否百分之百健康猶是未知數，只要羅德里奎茲明年繼續打出不遜於前兩季的表現，勢將成為下一季MVP的最熱門人選。已是少主的J-Rod大有可能更進一步，就此成為水手的「中興之主」。