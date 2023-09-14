中職／林子偉表現不如預期 隊友陳俊秀也是過來人

本季中職選秀於7月中舉行，擁有狀元籤的台鋼不意外地選擇了曾上過大聯盟的林子偉，但8月上旬台鋼卻將他交易至樂天，換來藍寅倫、王溢正、翁瑋均等3名球員，且獲得目前仍於日職火腿效力的王柏融將來如返台的契約權，這筆在中職史上從未發生過的重量級交易，引起了極大的關注，主角之一的林子偉則在向樂天報到後，於8月19日首度在中職一軍出賽，林子偉在該場比賽4打數打出2支安打，並且回本壘得到2分，有一個好的開始。

好的開始卻沒有讓林子偉在接下來近一個月的比賽持續交出穩定的表現，先是在23日傳出確診的消息在家休養，雖然歸隊的比賽在4打數中就打出包括中職首轟在內的3支安打，個人包辦4分打點，並且拿下首座單場MVP，但之後的9場比賽僅有3場打出安打，總計12場出賽，即使1轟及10分打點算是不錯，但打擊率僅有1成91，且被三振多達13次，長打率及上壘率也都不到3成，對於擁有大聯盟資歷的他，這樣的成績實在不理想，不過美國與台灣的職棒本來就有許多不同的地方，旅美多年已習慣美式球風的林子偉，或許還需要更多時間來適應中職的玩法，在林子偉之前也有幾位曾在美國打過球、返台後在中職打出優異成績的前輩經歷過這個階段。

有過旅美經驗且目前仍在中職場上奮戰的球員，最早的是在10年參加選秀的陳鏞基及郭嚴文，陳鏞基最高曾上過3A，郭嚴文則是高階1A，陳鏞基在11年球季雖因傷缺陣近3個月，但也在69場的出賽中交出了3成13打擊率、7轟、45分打點的表現，自此成為統一的主力至今，生涯打擊率超過3成，也成為中職史上第8位達成千安、百轟、百盜的球員；郭嚴文雖在美國僅到高階1A，不過他很適應中職，11年也打出3成01打擊率、5轟、55分打點的成績，中職生涯打擊率來到3成01，安打也突破1000支。

12年也是有多位旅美大物回台參加選秀的一年，那年胡金龍、高國輝這兩名旅美強打者前後被義大選進，胡金龍在13年球季就展現上過大聯盟的實力，打擊率高達3成44，安打也多達135支，直到20年的留言風波前，連續7季的安打都在110支以上，也曾獲得打擊王、安打王的殊榮；近兩年到統一雖出賽場次不若往年，但仍維持不錯的打擊內容，中職生涯打擊率高達3成45；高國輝在13年球季的表現也不惶多讓，不但打擊率高達3成50，也打出14支全壘打，14到16年連續3年奪下全壘打王，20年再獲得東山再起獎，即使中職生涯因傷，後期出賽場次並不算多，但仍打出符合身價的成績，他將於本月底光榮退休。

胡金龍(右)與高國輝(左)在2012年中職選秀會上都被義大犀牛選進。 聯合報系資料照片

中職從14年起改為季中選秀，首次季中選秀會在14年6月舉辦，當時4隊都指名陳俊秀，最終由Lamigo抽中，陳俊秀在7月30日的中職初出賽就打出安打，雖然隨後直到8月中的12場比賽，只有2場比賽有安打，16日打完打擊率更僅有1成14，但經過半個月的適應，陳俊秀在17日開始觸底大反彈，接下來的13場比賽只有2場無安打，期間打擊率高達3成40，也使得球季結束的打擊率提升到2成47，隔年開始展現旅美實力，兩度拿下打擊王，生涯累積打擊率為3成26，也已完成千安百轟。

陳俊秀是2014年首次季中選秀的狀元，剛進入中職出賽時的表現也不佳，但隨後便成功適應。 聯合報系資料照片

隔年回台被義大第一指名選到的林哲瑄，8月中於中職首次出賽，這一季出賽20場，2成44打擊率、1轟及8分打點的打擊成績也不算好，但下個球季林哲瑄就交出3成45打擊率、22轟、79分打點的內容，16到19年連4季都有百安，即使近幾年因傷打擊表現不若以往，但生涯打擊率也有2成87，也於日前完成百盜的紀錄。

中職與美國大聯盟體系的投手風格及對戰打者的習慣可說是完全不同，許多資歷顯赫的洋砲到日職同樣交不出符合期待的表現，近兩年來台的洋砲也是如此，就像同隊隊友陳俊秀一樣，林子偉在短短時間內，除了要克服適應問題外，還背負著狀元的壓力，但畢竟是在自己的家鄉打球，相信他很快就能發揮應有的實力，打出讓球迷稱讚的成績。