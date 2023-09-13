中職／失誤太多影響戰局 桃猿火力強大卻難稱霸

最近幾年台灣大賽多呈現一面倒局面，但例行各隊卻是實力相近而常呈現拉鋸戰。今年下半季戰況更是激烈，目前賽程將近一半，鹿死誰手還不得而知，包含樂天、富邦、中信及味全都曾暫居第一，但因為戰力上都有缺口，撐不了太久就會被拉下來，可謂人人有機會，個個沒把握。

目前領先的球隊是樂天桃猿，比起去年他們領先大部分球季、最後才氣力放盡，今年卻整季打得非常掙扎。他們對戰統一及味全都沒取得優勢，對上中信則是五五波，主要還是靠富邦的幫忙，才能在戰績上取得領先地位。曾經的桃猿王朝沉寂已久，每年都有希望重振旗鼓，卻還是無法打出以往的超強勢表現。

樂天的優勢依舊是火力強大的暴力猿打線，他們擁有包含林泓育、陳俊秀、林立、朱育賢、廖健富等老中青三代的強打者，表現十分耀眼。上半季他們打擊已是最佳，可惜得分效益有限，因此只取得第三名的成績。下半季他們更為加溫，團隊打擊三圍達到0.290/0.359/0.427，可謂海放其他球隊。同時他們還改善了得分效益，場均可拿下將近6分。除了悍將快腿部隊跑下4分外，其他三隊目前都僅有約3.5分左右，可見桃猿打線的可怕。

平均每場比對手多得2分，卻沒辦法拿下更多勝利，代表桃猿勢必有什麼環節出了問題。檢視投手群，他們被安打跟被上壘率偏高，但防禦率卻屬中段班，只能說很會壘包精算，並沒有特別差，而且與表現較好的龍隊及悍將比較，表現也沒有太大落差。不過防禦率沒特別高，失分卻特別多，這代表非責失分比例過高。他們的失分中，有約17%不是投手責任，超過25分的非責失分，對比中信僅4分，其餘三隊則是12至14分，有明顯的落差，可見影響本季桃猿戰績的最大問題就是「守備」。

桃猿平均每場失誤超過一次，即使打者打再多分都不一定夠，投手更是只能問天，這樣的狀況很難打出勢如破竹的氣勢。 聯合報系資料照片

球季進行約四分之三，他們已經發生破百次的守備失誤，是唯一失誤比出賽場次還多的球隊，甚至已超過去年次數，而且比第二多的悍將還超過30次，富邦在下半季守備已有改善，樂天卻依然只有0.973的守備率。他們投手群大多屬滾地球投手，但二、游防區卻是他們的痛，林立及林承飛的雙林組合，去年都還有0.970以上的守備率，今年一起失了魂。球隊想要尋求攻守兼備的球員，一度嘗試馬傑森、楊晉豪等，表現卻都更慘。即使交易來大聯盟等級的林子偉，他以往就被質疑內野守備不穩定，加上輔回台尚未適應，目前還是救不了火。

原本以為林子偉(左)的加入可以解樂天內野燃眉之急，孰料他狀況還沒調整好，現在反而火上添油。 聯合報系資料照片

不僅內野問題不斷，樂天一貫愛用的強打捕手，在守備時狀況也不少。離開打擊年後，許多球隊開始加強戰術這一部份，其中包含速度戰。阻殺能力較薄弱的桃猿已成為各隊的狙擊目標，被盜壘次數居高不下。今年嘗試年輕的宋嘉翔，雖阻殺表現較佳，但失誤及捕逸卻不少，還是沒有取得兩全。

現在已不是全壘打滿天飛的年代，要取得好的成績不能只有打擊夠強。去年曾豪駒總教練就曾表示球隊戰績要領先，關鍵因子是「團結」，需要靠著投手、守備及打擊每個環節互相支援。他們目前投手、打擊都還是有一定水準，只可惜守備每況愈下，成為他們要尋求重返榮耀的最大阻礙。