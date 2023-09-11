中職／有實力的球員舞台在後面 曾峻岳苦熬出頭天

「有實力的球員，舞台在後面。」這是前穀保家商總教練、現任新北禾聯教頭周宗志的名言。

王柏融在穀保3年都沒中國手，這讓他很介意，他在2016年底中華職棒頒獎典禮曾說：「高中3年都沒有入選國家隊，會覺得是不是自己不夠好，曾想過要放棄。」

子弟兵的失落，周宗志當然非常清楚，周宗志曾透露，王柏融高中沒中國手，當時鼓勵他：「有實力的球員，舞台在後面。」

後來，王柏融在文化大學逐漸茁壯，進入中華職棒發光發熱，拿到大小個人打擊獎項，還兩度締造單季「四割男」壯舉，進而加盟火腿挑戰日本職棒，寫下不凡的野球人生篇章。

王柏融也曾對高中時期沒有國手光環加持耿耿於懷，他在大學積極學習，進入中職後竟逐步成為最強打者，之後更進軍日職，可做為很好的棒球勵志教材！ 聯合報系資料照片

王柏融走過的路，曾峻岳依樣畫葫蘆。2019年暑假曾峻岳升上西苑中學三年級，當時他入選U18世界盃培訓隊，也擠進24人培訓名單，最後無緣入選20人正式名單，成為被刷掉的4人之一，難過的心情可想而知。

之後的故事大家都知道了，2019年台灣隊勇奪U18世界冠軍，余謙榮膺大會MVP最風光，沒能搭上世界青棒冠軍的列車，絕對是曾峻岳人生一大憾事。

曾峻岳在西苑高三陷入低潮，逐漸離開球探的獵才雷達，余謙則選擇就讀開南大學。2020年余謙在大專棒球聯賽四強戰對文化大學登板先發，完投9局熱投168球失1分拿下勝投，再次讓他成為媒體報導焦點。

2020年中職季中選秀余謙獲中信兄弟首輪指名，而在高三處於低潮期的曾峻岳，直到第7輪才被富邦悍將撿走，英雄不怕出身低，當時富邦總教練是洪一中，該年秋訓和隔年春訓的訓練量非常大，也讓曾峻岳體能和身體素質充分打底，加上他自聘訓練師，也就是前職棒球員林仲秋的兒子林弘偉，讓他的球技，特別是球速突飛猛進。

余謙在2019年U18世界盃一戰成名，在大學時代也備受關注，但加入職棒之後卻沒能像曾峻岳那樣快速適應環境，至今還無法在一軍站穩腳步。 聯合報系資料照片

2021年曾峻岳拿下4勝0敗、13次中繼成功、12次救援成功，防禦率1.80，勇奪新人王，隔年繳2勝4敗、6次中繼成功、20次救援成功，防禦率2.86，稱職扮演球隊守護神角色。

在職棒投出好成績，也讓曾峻岳入選今年經典賽國家隊，彌補當年無緣進入U18世界盃國家隊的遺憾，本季曾峻岳表現更上一層樓，戰績1勝1敗、4次中繼成功、16次救援成功，防禦率1.08，每局被上壘率只有0.86，亮眼表現吸引多支日本職棒球隊目光，近期火疃球團總經稻葉篤紀就多次到新莊球場看他投球。

依現況來看，今年球季結束曾峻岳有很大的機會挑戰日本職棒，而且有可能加盟火腿，當年他和王柏融都無緣入選青棒國家隊，後來都先在中職證明自己，然後再挑戰日本職棒，正如周宗志所說的「有實力的球員，舞台在後面。」

周宗志教練名言「有實力的球員，舞台在後面」在職棒獲得多位球員驗證，相信能給許多起步較晚卻肯拚的球員打了一劑強心針。 學生棒球聯盟資料照片

同樣有旅外夢想的余謙，進入中職表現平平，生涯出賽14場其中12場先發，總共投69局出現29次四死球，戰績4勝7敗，防禦率5.35，每局被上壘率1.43。

余謙才22歲，未來要挑戰旅外還是有機會，前提是他在中職必須先投出頂尖成績，還有就是要有特色，好比說曾峻岳直球均速在150公里以上，極速157公里，而且尾勁十足，這就相當有魅力了，另外，曾峻岳控球有一定能力，這都是國外職棒球探評估的要素，也是余謙可以努力的地方。