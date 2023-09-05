日職／U18強打者列傳 大谷翔平、森友哉都拿過年度MVP

U18世界盃在台灣如火如荼地開打，各國青棒好手齊聚台灣，地主中華隊受到的關注自然不在話下，另外日本、美國及韓國這幾支棒球強權也都是備受矚目的球隊，當中又以日本更受到台灣球迷的歡迎，日本在11年前相隔4屆大賽後，再度派出高校明星隊參加2012年的第25屆IBAF世界青棒錦標賽，隔年此項賽事更名為U-18世界盃棒球賽，並改為2年舉辦一次，但日本仍持續派出高校明星隊參加，從12年開始到上屆22年的六屆賽事中，已有多位成為在職棒佔有一席之地的強打者。

首先從12年看起，這一屆日本隊的話題球員就是當年在岩手縣大會投出160公里速球的二刀流大谷翔平，大谷雖然在地區決賽落敗而無緣甲子園，但仍被選進日本隊，在這屆賽事中，無論他擔任先發投手或是打DH都是第4棒，雖然日本在這屆賽會中只排名第6名，但大谷的打擊率高達3成24，還打下全隊最多的7分打點；這年大谷在選秀會上被火腿選到，自此開啟他令人無法想像的職棒生涯，在日美職都寫下二刀流的神話。

大谷翔平在高中時代球速度就能達到160公里。 擷圖自侍Japan官方網站

13年是成為U-18世界盃棒球賽的第一年(屆數沿用)，也是這項賽事前一次在台灣舉辦，這屆日本隊中同樣有多人在之後的選秀會上被選進職棒，但反而是投手群如松井裕樹、高橋光成、山岡泰輔等表現較突出，至今仍有不錯打擊成績的打者僅有森友哉1人，其實森在12年高中二年級時就曾入選日本隊與大谷同場作戰，這一屆高三再度入選，雖然賽會中沒有擔任第4棒，而是多以第3棒出賽，但打擊表現十分優異，最終日本奪下第2名，森則是連續兩屆賽事都獲選為全明星隊的捕手，這屆更以15分打點拿到打點王：進入職棒後森在第2年就站穩一軍，19年拿到打擊王及年度MVP，去年底轉戰歐力士，即將迎來個人第3次的聯盟優勝，進而朝首次日本一邁進。

森友哉曾在2013年來台參加U18世界盃，後來也在2019年拿下洋聯年度MVP。 福耳／攝影

15年第27屆U-18世界盃棒球賽的日本隊中出現了一名強打高中生怪物，這年不但以高一之姿入選日本隊，還在賽事中擔任第4棒，他就是當年才就讀早實的清宮幸太郎，雖然日本仍奪下第2名，不過清宮在這屆賽事中的打擊表現並不好；2年後的第28屆賽事，高3的清宮再度入選並擔任隊長，打擊率雖僅有2成19，但有2轟、6打點的表現，隨後加入火腿，長打火力終於在這兩年展現出來，今年的打擊率也提升到2成67。

參加過兩屆U18的清宮幸太郎，終於在近兩年發揮應有的長打火力。 擷圖自侍Japan官方網站

19年的第29屆，日本隊所有賽事的第4棒都是石川昂彌，這年他所就讀的東邦高校雖然在愛知大會中落敗而無法前進夏季甲子園，但石川在春季甲子園打出3轟，打擊能力獲得高度評價，因此入選日本隊，他在這屆賽事交出3成33打擊率、1轟及9分打點的成績，即使日本最終只有第5名，仍無損他的打擊實力，隨後以第一指名被中日選進，今年各項打擊數據已創個人新高，目前出賽98場，打擊率2成55，另有12轟及39分打點，有望達成首個百安球季，是中日打線的未來希望。