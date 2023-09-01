20歲吉迪正式接棒澳洲王 國家隊不屑有西蒙斯的位置

本屆男籃世界盃，澳洲隊在小組賽階段取得兩勝一負，唯一敗場是以82比85輸給德國。澳洲王米爾斯(Patty Mills)在國際賽的連續飆分能力依舊恐怖，對德國一戰開局個人獨攬13分，但最終關鍵時刻卻也敗於他的決定性失誤。

從米爾斯18歲來台灣打瓊斯盃，看到他現今35歲了仍在世界盃賽場拚搏，雖然米爾斯澳洲王的地位與場上價值仍是國家隊令人敬重的存在，但從本屆賽會中可以看到，他多次在比賽中將主導權釋出給20歲小老弟吉迪(Josh Giddey)來操刀，並且吉迪亮眼的表現也是有目共睹。

小組賽三場吉迪繳出場均19分7.3助攻5籃板的漂亮成績看齊前輩米爾斯，頗有接棒意味。兩人各項數據如得分、籃板、助攻與場均效率值都霸榜著球隊前三名，對於35歲老將要維持高檔狀態實屬不易，對於20歲新星來說更是難能可貴的經驗。澳洲王的世代交替值得藉由這次賽會好好觀察與欣賞。

米爾斯過去一直是澳洲隊的主力得分戰將，雖然目前身手依舊，但他已經35歲，「澳洲王」的稱號可以準備由吉迪接棒了。 美聯社

今年的澳洲隊在27歲頭號內線蘭戴爾(Jock Landale)因傷退出後，其實禁區高度並不夠，陣中第一高度211公分的中鋒雷亞斯場均僅出賽不到15分鐘，顯然教練團更喜歡啟用200到206公分的均質鋒線群來主打比賽。

攤開澳洲隊陣容，多達9名NBA現役球員，雖然在NBA所擁有的發揮空間落差很大，可能幾名球員都還只是板凳末端角色，但回到澳洲隊，他們就是各司其職，貫徹團隊無私的信念去將戰力發揮得相當平均。 即便在米爾斯、英格斯(Joe Ingles)逐漸老化且陣容有缺角的情況下，澳洲隊仍是本屆世界盃奪牌的熱門勁旅。

澳洲隊在世界盃男籃預賽只以3分之差小輸德國，取得2勝1敗戰績晉級16強，他們隊內好手雲集，是有奪冠實力的黑馬。 美聯社

說真的，西蒙斯(Ben Simmons)在近期接受訪問時表達出他樂意代表澳洲隊征戰巴黎奧運，但那又如何？西蒙斯自從2013年後再也沒有替澳洲隊出賽過，包括2016里約奧運、2019世界盃、2021東京奧運，國家隊多次徵招，西蒙斯總是以狀態不佳為由先是答應後而放鳥。近年西蒙斯的休賽期總是會釋出他透過苦練，準備好迎戰新賽季的消息或訓練影片，就像近日也是如此。但事實上到了球季進行中又是另一番故事。

就算西蒙斯未來真的加入到國家隊陣中，他也不會是左右戰局的核心人物。今年的世界盃我們已經看到未來的澳洲王牌將由吉迪接棒，搭配側翼雙大鎖25歲的賽布爾(Matisse Thybulle)、22歲的格林(Josh Green)，未來幾年30歲以下還有蘭戴爾、艾克森(Dante Exum)，庫克斯(Xavier Cooks)等人。新世代方面，本屆澳洲隊還有19歲的潛力股，2022年NBA選秀會上首輪第八順位的鵜鶘203公分高控球丹尼爾斯待琢磨。

西蒙斯近幾年在NBA我行我素的風格讓他球技沒有什麼成長，還常常成為球隊的麻煩人物。這種完全沒有三分球能力的後衛，恐怕澳洲隊也不是很想讓他加入。 美聯社資料照片

基本上，澳洲固定輪值在未來幾年仍相當有競爭力，只要再打出一兩個禁區球員竄出頭，球隊陣容就將更加完整，就算沒有西蒙斯的加入，老實說實質影響力不大。國家隊後場的高大化，均值鋒線的產出，澳洲隊沒有那麼迫切需要西蒙斯，如果他沒有認真投入為國拚戰的信念，就更不需要他來影響休息室氣氛。

況且，吉迪的天花板上限更高，203公分能控球、能打無球，具備傳球視野、切、投與高度球商於一體的綜合天賦更是澳洲隊史上前所未見。吉迪自評他的風格是用腦打球，傳球優先。的確，他在解讀球賽的預判能力不僅高於同世代，更是成熟的不像20歲。他的身高讓他能在擋拆換防後不被對手內線影響到傳球視野與路線，同時他的空間感極佳，無論是給小球或是轉移到弱側邊創造空檔，吉迪總是會有令人驚呼的傳球表現。

吉迪目前的自主進攻開發看起來同樣優於當初選秀的球探報告，雖然體能速度不出眾，但他觀察防守的假動作，以及左右變換後的壓肩突破，切入的高打板上籃或是轉身拋投，背框翻身跳投等等的多重進攻手段，充分展現他的天份與獨特節奏感。

小組賽澳洲面對日本在下半場的全力反撲，乃至第四節關鍵期，澳洲隊屢次靠著吉迪的攻擊籃框與助攻在球賽最後掌握住領先戰局。老澳洲王米爾斯傳球給新一代王牌吉迪來拉開單打的畫面令人印象深刻，只要吉迪的三分外線穩定度能再提升，以他的全方位身手，未來成就肯定是不可限量。 本屆世界盃就讓我們持續欣賞米爾斯與吉迪的兩代澳洲王能否聯手率領澳洲隊奪牌吧。

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