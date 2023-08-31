中職／左右艾將+打得政順相挺 兄弟九月的起爆劑來了

中信在今年上半季一路走來並不順遂，最終打出28勝28敗4和的戰績，在5隊中排名第4，季中還曾歷經墊底、洋投去留及換助風波，即使在換上彭政閔新任總教練之後，勝率勉強拉回5成，但目標三連霸的球隊打成這樣，已讓許多象迷度過一個不好受的半季，沒想到下半季開打，7月結束時，中信再度以2勝4敗在5隊中敬陪末座，幸好進入8月後，投打都有奇兵跳出來，讓中信脫離墊底，重新回到激戰集團當中。

進入8月，兩名新洋投成功解決了中信先發洋投荒的難題，其中兒時偶像是王建民的右投手艾里歐在7月中旬抵台，先在二軍先發兩場，11局只掉1分的好表現讓他在3日獲得一軍初先發的機會，該場對統一先發，7局無失分，且投出5次三振無保送，拿到首勝並獲選單場MVP；之後3場出賽分別面對味全、樂天及富邦也都至少投到6局，失分都未超過3分，對富邦的比賽更是獨撐9局，熱投126球，8次三振無失分，已連續4場優質先發，目前1勝1敗，防禦率僅有1.86。

右投艾里歐出賽優質先發機率高。 中信兄弟球團提供

另一名左投艾士特的資歷更顯赫，去年仍在大聯盟有出賽紀錄，今年在3A也有21場出賽，1日在二軍對上味全投出6局9次三振無失分的內容，13日在一軍初登板同樣面對味全，6局失3分拿下首勝，又投出9次三振；19日對富邦因雨只投3局失1分無關勝敗；27日對統一，7又1/3局失1分，第2勝到手，3場出賽總計16又1/3只被打11支安打，19次三振只有2次保送，防禦率2.76，WHP僅有0.80，而且被左打打擊率低到1成36，以左剋左的強勢非常明顯。

去年仍在大聯盟有出賽的艾士特，以左剋左的優勢明顯。 中信兄弟球團提供

即使另一名洋投泰樂驚傳右手傷勢，補進的新洋投馬格文狀況未明，但兩名一左一右新洋投加上7月後逐漸回穩、連兩月的防禦率都未超過3.0的德保拉，中信又建立起新的先發洋投三本柱，搭配本土鄭浩均、余謙等，先發戰力比上半季來得優異。

雖然在8月打擊表現十分火燙的張志豪在月中因傷需要休養3週，但王威晨及江坤宇擺脫7月的小低潮，8月的打擊率都來到2成9左右，上壘率也在3成33以上，許基宏在7月中歸隊，8月打出2轟且有10分打點，對中信的火力都有所幫助，不過中信8月陣中打線最大的奇兵卻另有別人，他就是王政順。

18年被選進兄弟的王政順，21年球季才有上一軍的紀錄，1場出賽1打數無安打，去年在一軍出賽19場，打擊率2成11，但下半季都在二軍度過，今年雖在開季名單內，不過4月初就下二軍，直到6月底才又上一軍，8月獲得較多上場次數，49個打席在隊上排第6，他也把握機會交出亮眼的打擊表現，3成50打擊率、4成49上壘率、6成50長打率都是8月目前中信一軍打線最高，8日打出個人生涯首轟，這個月已有3轟，同樣也是全隊最多，堪稱中信下半季打線的最新希望，儘管在8月打擊MVP的角逐上可能會輸給近期打擊有如鬼神的樂天廖建富，名字應該也會出現在票選榜上。

中職下半季的戰績與上半季呈現差不多的狀況，除了又陷入傷兵潮且已不需要那麼在意戰績的統一之外，其他4隊彼此的勝差都在1以內，擁有強力的洋投三本柱，加上打擊逐漸回溫，又擅長打下半季的中信，有很大的希望在亂集團中衝出。

註.數據統計到8月29日