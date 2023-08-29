柯爾慧眼識英雄 里夫斯成美國男籃板凳王牌

2023籃球世界盃美國男籃成軍，亞特蘭大老鷹明星後衛楊恩很不開心自己沒能入選，楊恩上季場均26.2分、10.2助攻。楊恩沒能入選美國隊，被視為遺珠，NBA二年級菜鳥196公分湖人後衛里夫斯破格入選，備受質疑。

里夫斯是2021年NBA新人選秀會落選秀，也是今年世界盃美國男籃唯一一個沒能在新人選秀會入選的國手，NBA球齡兩年，僅比兩個NBA菜鳥213公分中鋒凱斯勒、208公分前鋒班切羅資深一年。經過五場熱身賽和世界盃首戰考驗，里夫斯證明自己超凡實力確實值得入選美國男籃，美國男籃總教柯爾(金州勇士教練)選人眼光和堅持得到最大回報。

柯爾當初會挑中里夫斯，捨棄像楊恩這樣的NBA球星和當紅射手，看中的就是里夫斯能融入各種陣容和團隊，尤其是可以打無球、擅長接球就投，外線、防守、團隊意識都是最頂級黏著劑，一對一持球擋拆和進攻同樣無可挑剔。

柯爾放棄知名球星楊恩(右)而選擇還沒有什麼豐功偉業的里夫斯(左)，這個決定受到了很多人的批評，連楊恩本人也感到不平。 美聯社資料照片

柯爾知道里夫斯很出色，但沒想到里夫斯竟然這麼超凡。美國男籃熱身賽五戰，世界盃首戰99：72輕取紐西蘭，過去六場比賽里夫斯是全隊進攻效率最高，功能最完備，戰術球權最少，卻能成為美國男籃改變比賽的那個關鍵「王牌」球員。

里夫斯在美國男籃球權極少，更多時間得扮演無球、空手跑動射手，但里夫斯接球就投是全隊跳投最穩定射手。當美國男籃進攻陷入困境，大多單打、命中率不高、得分當機，里夫斯上來替補，他總是可以帶來各種能量，持球、一對一單打、擋拆、外線、突破，里夫斯無一不精。

更重要的是每次里夫斯替補上場，美國男籃都能扭轉場上情勢和局面，進攻更順，團隊攻防更嚴謹，比數拉近、超前，美國隊都能重新控制比賽節奏，打出不同局面。

跟美國男籃先發前鋒布里吉斯、英格倫比起來，里夫斯的持球進攻和無球跑動、接球就投，簡直完美。跟美國男籃先發後衛布朗森比起來，里夫斯創造力、一對一、外線更穩定出色，組織力和防守都是精英級別。

里夫斯不只是在上季NBA季後賽打出非凡數據和個人顛峰，在大多數NBA球員都需要時間適應，規則、攻防、打法甚至格格不入的國際籃球，里夫斯毫無適應困難，他出色控球能力和絕頂球商，搭配五成以上三分命中率，已經成為美國男籃板凳最安定力量。

里夫斯(15號)對國際籃球適應之快速再次讓人感到驚奇，也充份展現了他的籃球智慧。 歐新社

「國際籃球打法、規則、空間確實跟NBA有很大不同，尤其是更多身體對抗，但終究還是打籃球，籃球沒有什麼差別，只要你融入其中。」里夫斯談起國際籃球和NBA籃球的不同風格和打法，他沒有任何適應不良問題。

能控會切，一對一和擋拆執行力近乎完美，加上穩定三分外線和籃下終結能力，里夫斯搭配替補控球哈利伯頓和體能勁爆鋒衛搖擺愛德華茲，三人合體宛如美國男籃黃金後場。2023籃球世界盃才開打四天，里夫斯已經成為美國男籃最有人氣球星，不只是球迷高舉標語為里夫斯加油，美國媒體更喜歡追著里夫斯跑，傾聽美國男籃「板凳王牌」對籃球的理解和各種觀點。

籃球場上最困難的角色和挑戰有三，第一是沒有球權，第二是打無球，通常沒有球權又要打無球，大多數球員都很難有正常發揮和水準表現。第三是防守，如果沒有球權、戰術，又要常常打無球，防守不好的球員根本上不了場。里夫斯在美國男籃陣中角色就是這樣，從替補出發，又不是打控球，幾乎沒有球權，更多時間打無球和空手跑動，還要能全面協防打出最佳防守對位，減少被錯位單打。

許多球迷是一直到季後賽才知道湖人有里夫斯(右)這號人物的存在，也有人對湖人以4年5600萬美元與他續約不解，現在看來湖人是賺大了。 美聯社

里夫斯是美國隊最沒名氣、出身最卑微球員，但他卻打出美國隊最高進攻效率和最穩定外線，同時是改變比賽最重要關鍵球員，這一切都讓湖人高層和詹姆斯看在眼裡，爽在心裡。名氣不一定大於實力，出身卑微不一定就是凡人，里夫斯無疑是今年美國男籃最特別球員，顛覆傳統、超凡脫俗，看他打球就是一種享受。