四戰橫掃天使關鍵 水手默默建立的投手王國

準備把握大谷翔平最後一年控制權的天使，交易截止日前大動作補強，如此汲汲營營就是為了重返睽違8年的季後賽，然而，近期對上同分區勁敵之一的水手卻慘遭4戰橫掃，與十月經典漸行漸遠，後者甚至拉出一波本季新高的8連勝，除了讓安那罕球迷心碎，球隊也重返外卡競爭者行列，在這精彩連勝的背後，陣中頂尖且新鮮的年輕手臂絕對功不可沒。

要知道，天使的團隊打擊成績絕對不弱，109的wRC+可排在聯盟第6，面對聯盟前段班打線，這四戰除了王牌卡斯提歐（Luis Castillo）挨3轟狙擊，另外3名年輕小將都繳出優質先發，包括胡（Bryan Woo）的6局失2分、柯比（George Kirby）7局失1分、米勒（Bryce Miller）5局失1分，綜觀先發投手群7月的表現，他們繳出3.32的防禦率，為全聯盟最佳。

上半季在五成勝率掙扎，但水手絕非軟柿子，先發輪值方面，包括被打擊率 .231、每局被上壘率WHIP 1.11、每9局保送次數BB/9 2.05等數據都領銜其他29支球隊，投手獨立防禦率FIP 3.81及勝場貢獻值WAR 11.5則排名聯盟第三，最可怕的是他們的平均年齡僅24.4歲，未來時機成熟，絕對有機會媲美2013年老虎由韋蘭德（Justin Verlander）、薛則（Max Scherzer）、波瑟羅（Rick Porcello）、桑契斯（Anibal Sanchez）、費斯特（Doug Fister）5人所組成的超級輪值。

作為大聯盟的二年級生，25歲的柯比似乎完全沒有轉換的陣痛期，他是水手本季的低調王牌，在23場出賽中主投144.2局，送出131次三振外，其優秀的控球能力讓他僅僅出現14次的保送，三振保送比為9.36，FIP更甚卡斯提歐，為全隊最佳的3.11。

柯比靠著那均速96英里的火球吃遍天下，勇於進攻好球帶的背後，其實是將球速相近的四縫線與伸卡交替使用，以製造44.8%的滾地球率，但這並不代表他不擅製造三振，當對手是右打者時，塞往高角度的四縫線能創造出高達40.7%的揮空率，以非變化系球種來說可謂相當驚人，再加上滑、曲、指叉等武器球種的搭配，進入狀態的柯比絕對是打者們最不想面對的惡夢。

柯比在美國時間8月12日的比賽登板對上美東霸主金鶯，繳出9局僅被敲出3支安打無失分的鬼神表現。影片來源：大聯盟官方網站

26歲的吉伯特（Logan Gilbert）有王牌潛力，曾被譽為是「國王」費南德茲（Felix Hernandez）的接班人，本季表現雖不如學弟柯比耀眼，但整體仍保持在聯盟中上的態勢，24場先發吃下142.0局，FIP 3.43，4.4%的保送率是聯盟前5%的高水準。

大聯盟生涯三年，吉伯特每年的投球策略都有大幅度的修改，從新秀年使用率超過六成的速球、去年降至五成、今年再調降至42.3%，以改善被擊球初速過高的問題（去年91.0英里的被擊球初速為聯盟最差的3%），而過往掌控度不佳的變速球，今季以指叉球完全替代，即便控球仍稱不上成熟，但只要能接近好球帶就能製造34.3%的揮空率。

水手先發投手吉伯特的企圖心有目共睹，每年都在調整自己的投球策略，本季43.0%的HardHit%雖不到前段班，但也已經是生涯最低了。 美聯社

24歲菜鳥米勒是水手農場排名第三的大物新秀，能飆出95英里的速球，但控球能力有著顯著缺陷，去年在小聯盟2A的每9局保送率高達3.38，本季仍從2A出發，帳面上的防禦率腫脹到6.41，能在五月跳過3A直升大聯盟，最主要的原因還是輪值之一的瑞伊（Robbie Ray）賽季報銷，但米勒沒有讓到手的機會溜走，他的前三場先發就引人注目，在19局的投球中面對64名打者，僅讓8人站上壘包失1分，寫下投手新紀錄，本季至今17場先發主投91.1局、87次三振、FIP 3.94。

米勒的速球使用率高達67.3%，與新秀年的吉伯特如出一徹，同樣面臨被擊球初速過高的問題，配球則與勇士隊的史泰德（Spencer Strider）類似：速球為主、滑球作為配菜，只是米勒無論在四縫線球速、滑球揮空率都輸人家一截，甜頭嚐盡後也逐漸被掌握弱點，表現如同擲骰子，每個月固定有一場登板大爆炸的演出，可見還需幾個賽季調整球種使用比率。

跳過3A直升大聯盟的水手先發投手米勒把握住機會，前三場先發的表現甚至創下大聯盟紀錄。 美聯社

23歲的胡與米勒同樣跳過3A直上大聯盟，11場先發投了55.0局、FIP 4.07，速球系球種就佔了使用比例的75.2%，包括四縫線的49.1%與伸卡的26.1%，與米勒不同的是，胡可是相當受進階數據青睞，無論在平均被擊球初速、被扎實擊球比率等都位在聯盟前段班，可見伸卡球的搭配起了相當大的作用，胡能將這顆伸卡球成功地控制在右打者的外角，被擊球初速僅有83.6英里。然而，胡的弱點也顯而易見，那就是缺乏面對左打者的武器球，對上右打者時，他的WHIP是統治級的0.61，但面對左打者這項數字卻高達2.27，甚至本季被打的8發全壘打中，就有7發是被左打者擊出。

水手先發投手胡在控制打者的擊球品質上更勝米勒，但卻有著被左殺的問題。 美聯社

除了上述4人，近期水手也拉上2020年首輪選秀、農場排名第6的24歲右投漢考克（Emerson Hancock），他的初登板同樣表現不俗，對上教士5局僅被敲出2支安打失1分，兩年前歷經肩傷的他雖然球速掉了接近3英里，但靠著4顆球種（四縫、伸卡、滑球、變速）平均而成熟的搭配，球探報告中也期待他能成為中後段輪值的一員。

大聯盟資深記者帕森（Jeff Passan）曾在節目中舉例，在大聯盟農場體系裡，若四名投手有一名能成功地培育成大聯盟先發，此成果已經難能可貴，如今水手可是一次握有五名自家培育的新鮮手臂，這絕對是天使球團難以想像的成就。