馬利安、史陶德邁爾 太陽兩傳奇球星改變了NBA！

鳳凰城太陽1993年曾經在「惡漢」巴克里率領下打進總冠軍賽，可惜遇上喬丹帶領的芝加哥公牛，巴克利領軍太陽最終2：4被喬丹帶領公牛淘汰，喬丹拿到生涯第一個三連霸。1993年是太陽隊史最顛峰，太陽距NBA總冠軍只差兩場勝利。

太陽隊史第二個高峰在2004-08年，那是由奈許主導的太陽「小球」，利用速度、反擊、三分球轟炸主導比賽節奏，更多擋拆、切傳、三分球戰術，拉快NBA比賽節奏，創造NBA打法新浪潮。

如果要說太陽是當代NBA小球和大三分趨勢領航員，一點都不為過，奈許快速擋拆、傳切，帶動三分球攻勢和小球風潮，不但打出太陽隊史第二個高峰，奈許也在2005、2006兩個賽季摘下年度MVP。除了小球魔術師奈許，當時太陽最重要的兩個關鍵人物是201公分小前鋒馬利安，以及208公分大前鋒史陶德邁爾。

奈許巧妙的穿針引線功力，讓馬利安和史陶德邁爾的快速進攻更加行雲流水。 歐新社資料照片

太陽球團昨天宣布，將在新賽季榮耀之戒儀式上退休馬利安31號球衣，以及史陶德邁爾32號球衣，以表彰兩人在太陽隊史卓越成就和表現。

馬利安充滿自信：「在籃球歷史上我很特別，因為我改變了籃球」。

從近代NBA球路打法和戰術衍生，馬利安的自信和說法，很大一部分接近事實。當年奈許主導的快打旋風、小球跑轟和三分球戰術，馬利安以小前鋒身高球路打大前鋒，史陶德邁爾在大前鋒位置扛中鋒，兩人都擁有驚人速度、爆發力和空切能力，馬利安還有一手「神奇三分球」。

2004-09年這五個賽季，太陽跑轟和小球、三分球確實改變NBA，甚至把小球、三分戰術推向全世界。當時NBA 30支球隊沒有人像太陽這樣瘋狂出手三分，在兩翼和底角埋伏射手，拉開空間、儘情瘋砍三分球。儘管當年太陽場均三分球出手遠遠不及現在NBA動不動就40次以上三分出手，但太陽每場比賽經常出手20次以上三分，15年前已經足以震驚江湖，轟動國際，帶動三分浪潮。

馬利安就是太陽小球和三分那個最神奇「角色」。他以201公分身高扛先發大前鋒，完全不佔球權，打最多擋拆、空手接應、底角三分出手，同時在跑動中扮演終結快攻角色，一直拉垮所有對手的「對位」，因為當年所有對手遇上太陽，速度跟不上，節奏跟不上，場上空間被拉開，防守端形成更多漏洞。

馬利安讓籃球比賽變成一場華麗的飆分盛宴，而不一堆肌肉棒子在籃下互相碰撞的角力大賽。 1999-2000 Flair 球員卡

馬利安創造更多「錯位」優勢，連帶使得史陶德邁爾也形成「錯位」，史陶德邁爾快速打法和擋拆接應、籃下終結得分，他不佔球權、不必持球、速度驚人，完全打崩所有對手長人中鋒。

利用小球、速度、快轟，直接拉垮對手，形成更多錯位，奈許是指揮官，馬利安是太陽變身最重要元素，史陶德邁爾則是當年小球禁區、快速、擋拆最有效率進攻終結者。

太陽決定同時退休31、32兩件球衣，不難理解太陽隊史在2004-09年賽季最高峰，那不只是太陽最引以為傲的高光時刻，也是太陽改變 NBA，改變籃球，創造小球和三分浪潮的開始。馬利安並沒有他自己認為那麼偉大，但他確實是引導小球、跑轟、三分球，創造NBA新世代球風的先驅之一。

馬利安三分球有那麼神準嗎？可能沒有，但馬利安得利於太陽快轟體系和空間，受到奈許最多幫助，馬利安成為太陽跑轟核心之一，甚至是小球戰術、對位先驅，這一點無庸置疑。

太陽隊史兩個顛峰期都沒能成功奪冠，非常可惜，今年太陽又打造另一套黃金陣容，杜蘭特、布克、畢爾三星合體，儘管大多數專業人士都不看好太陽，但太陽規畫迎接榮耀之戒的一年，或許這是太陽轉身、改變歷史最重要的一季。