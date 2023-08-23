中職／3年二軍蓄力備戰 富邦悍將姚冠瑋強打捕手卡位主戰

【撰文・鍾亞芳】

帶著完整資歷挑戰職棒窄門，即使前3年只能待二軍磨練，做好準備隨時迎接一軍挑戰，機會是留給準備好的人，季初捕手頻掛傷兵，姚冠瑋把握住機會展現能力，為自己創造一軍位置。

青棒時期國手資歷豐富，U18面對加拿大一役奮力守護本壘板畫面，為姚冠瑋搏得「鐵捕接班人」稱號，高中畢業後選擇至業餘球隊磨練球技，面對與青棒截然不同環境，花了更多心思適應，也獲得更多收穫，一年後進入文化大學就讀，更快適應，也吸收更多經驗。

富邦悍將捕手姚冠瑋（中）7月18日獲選單場MVP。 聯合報系資料照

業餘歷練加大學資歷 第四輪擠進職棒窄門

談及那年業餘隊經驗，姚冠瑋表示：「業餘還是有他們經驗，年輕人比較有拚勁，賢拜就是比較動頭腦，這塊就有落差，要學的東西真的很多、收穫也很多，業餘跟大學成熟度也有落差，去業餘一年再去大學，很多東西做起來就滿順手的。」

從小就喜歡與投手對決的感覺，鑽研打擊讓自己愈來愈強，攻擊逐漸成為較得心應手一環，進入大學後接觸重量訓練，打擊與爆發力日漸進化，攻擊火力更上層樓，此外，學長不吝分享訓練與比賽打擊心得，姚冠瑋打擊技術果然大幅進展。

技術有實質進步，不過相較之下抽象心理層面，每個人面對壓力都有不同方式，無法依樣畫葫蘆照學長方式前進，時任文化大學教練廖敏雄過去即以打擊能力著稱，觀察到姚冠瑋有時因為心理影響表現，對此選擇以提醒方式幫助子弟兵，「教練比較不會對我多說什麼，都是用『點』的方式，可能低潮時只是提醒不要想太多，專注在球來就打，我主要不是動作問題，有時比較像是心理因素，所以他不會改動作，技術大方向沒有問題，提醒我要相信自己，不要因為一打席或一天表現不好就懷疑自己，因為大學不像職棒，都是短期盃賽，每場都很關鍵，不要因為一場不好就影響到後面，心理若不夠強壯，會導致更低潮。」姚冠瑋說。

職棒是大多數球員從小到大夢想，姚冠瑋不例外，大學畢業後投入中職選秀，2019年第四輪獲富邦指名，展開職棒生涯，青棒表現突出，又有大學及業餘等資歷，經驗較其他大學畢業生豐富，看似有機會成為一軍即戰力，姚冠瑋也充滿期待，準備好隨時為球隊貢獻，不過當時一軍有經驗豐富林琨笙、方克偉，與亟待培養潛力好手戴培峰，2020年又選進旅外回歸張進德，姚冠瑋只能在二軍等待機會，一等就是好幾年。

姚冠瑋說，「練到最好、最強，機會來了，是你的就會是你的。」 聯合報系資料照

苦等一軍機會 練到最強隨時備戰

「期待當然會有，不過期待愈大，失望也愈大，跟自己說不要想太多，按部就班準備好，有缺失就修正、好的繼續維持。」談到過去3年二軍苦等機會心情，姚冠瑋輕描淡寫以正面態度自我鼓勵，卻掩不住細微遺憾。 2019選秀當年就在二軍出賽，

2020年二軍累積39場出賽109打數繳出0.284／0.392／0.440打擊三圍， 3發全壘打、貢獻25打點，以職棒新人來看已是中上成績，2020年5月10日等到一軍初登場機會，面對統一 7-ELEVEn獅，第7局球隊2：9落後時接替先發捕手林琨笙上場蹲捕，當時投手為羅國華，僅讓1打者擊出安打、無失分，下半局2出局後第一次站上一軍打擊區就擊出二壘安打，把握住出賽機會，攻守兩端都有穩定表現，然而隔天仍因主力歸隊而回到二軍。7月再獲一軍機會，面對樂天桃猿先發出賽，兩次打擊均未上壘，加上賽事前半段投手大量失分，第7局就退場，這年總計7場出賽，13打席擊出2安打，打擊率僅0.154，接下來兩年也如這一年僅零星出賽，抓不住穩定留在一軍機會。

隨著時間無情流逝，無法進入一軍的失望，難免侵蝕對於職棒夢想意志，2022年陷入更黑暗撞牆期，「那陣子怎麼打都打不好，每天感覺好像丟了靈魂、沒有目標，找不到方向跟動力。」平時習慣隱藏負面情緒，即使心情不好也不會顯露出來，不過當時負面情緒幾乎無法隱瞞，身邊隊友察覺不對勁，紛紛關心、鼓勵，「他們覺得我跟之前不太一樣，都來關心，我也敞開心胸跟他們說，隊友叫我不要想太多，要把自己準備好，機會才會來找你，鼓勵我拚就對了，練到最好、最強，機會來了，是你的就會是你的。」

富邦悍將投手曾峻岳（右）與捕手姚冠瑋（左）握手致意。 聯合報系資料照

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