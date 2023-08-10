貝林傑歷經3年低潮 轉型技巧型打者終於重返榮耀

還記得2019年的國聯MVP貝林傑(Cody Bellinger)吧？他在歷經3年大低潮後，今年轉戰小熊隊終於恢復MVP級的身手，甚至在7月獲得單月最佳球員，並帶領小熊暫居外卡第3名，有機會在季後賽保有一席之地。3年的等待終於到來，來看看他是如何走出陰霾的吧！

貝林傑2017年登上大聯盟就一鳴驚人，不但以39轟打破國聯新人最多全壘打紀錄，還以全票拿下新人王。2019年他更上一層樓，繳出.305打擊率、1.035OPS、47轟、115打點與15盜的成績，一舉包辦該年的國聯MVP、金手套與銀棒獎，同時也是道奇史上第一位同年拿下這三項大獎的球員。但這年之後貝林傑的成績就開始一落千丈，2020到2022年的打擊率分別只有.239、.165與.210。其中2021年他的bWAR值甚至是-1.7，顯示他的存在已對球隊有害，與他2019年國聯第一的8.6WAR值有如天壤之別。貝林傑這三年的表現也讓道奇對他失去耐心，去年球季結束不予續約，讓他成為自由球員，最終在本季以一年1750萬美金的合約轉戰小熊。

儘管貝林傑曾經是MVP得主，但三年的低潮使他今年也不怎麼被看好，對小熊來說算是賭一把看他能否谷底反彈，沒想到這一賭就賭對了。貝林傑本季出賽83場，成績為.331打擊率、.382上壘率、.557長打率、.939OPS、17轟、56打點與17盜壘。其中打擊率與OPS高居全聯盟第4與第6，上壘率與長打率分別排第11與第8，盜壘則排第19，fWAR值3.8排第15。他的整體數據僅次於2019拿下MVP的那年，可說終於找回當年的手感。

貝林傑近3年的全壘打數銳減，而且打擊率跌到在2成附近徘徊，道奇最終放棄這位自家培養出來的新人王及MVP，小熊也才能撿了個便宜。 美聯社

至於貝林傑是如何重返榮耀的？首先可看到他的打擊率高達.331，你能想像他兩年前的打擊率是只有.331一半的.165嗎？能有這突破性的表現要歸咎於他打擊型態的改變。過去他是屬於揮大棒追求長打的打者，這讓他2021、2022年的三振率高達26.9%與27.3%，今年則以15.4%創下生涯新低。此外他的揮空率8.8%也是生涯新低，遠低於過去兩年的14.2%與12.0%。另一方面，貝林傑過去是頗為極端的強力拉回式的打者，2019年他的拉打比率高達47.9%，今年已降到生涯新低的42.7%，中間方向則佔生涯最高的39.3%，已接近拉回式的佔比。

這些數據可看出貝林傑的打擊型態轉趨較為保守的技巧型打者，以先追求安打為主，而長打與全壘打已是次要。這樣的轉型是相當成功的，讓他得以在打擊率名列前茅，且不時還有全壘打的演出，等於安打與長打都有兼顧到。你可能看不到過去創下國聯新人年單季最多39轟或個人單季47轟的貝林傑，但或許.330打擊率外加25到30轟的他也不賴。

貝林傑來到小熊後不再亂揮大棒，選球更仔細，揮棒方式轉向追求安打，結果他現在的OPS是生涯第二高的.939，僅次於2019年拿下MVP的1.035。 美聯社

貝林傑何時能夠回春？這是過去3年所有棒球迷都在問的問題。他摘下新人王與MVP的那兩年分別才21與23歲，當年可說是新世代的代表人物與一顆閃耀的新星，沒想到接下來的低潮一來就是三年，甚至得到不予續約的待遇。如今他總算一掃過去的陰霾，再度證明自己還是一線球星的料，也給了球迷們一個交代。