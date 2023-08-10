穀保15年華麗轉身 周宗志轉戰新北成棒談心路歷程

「離開15年的穀保當然會捨不得，但這也是全新的挑戰…」前穀保家商總教練周宗志轉戰新北市成棒隊，為業餘棒壇投入震憾彈，這15年帶過300多名高中球員，一路走來的心路歷程，他心中最感恩兩個人。

現年44歲的周宗志是宜蘭人，2000年自中道中學展開執教生涯，2008年9月1日開始到穀保家商教球，2014年接任總教練，直到近期才卸下這件天空藍戰袍，高中端就寫下5次中華隊經歷，包括2015年世界盃、2016年亞洲盃、2017年世界盃、2019年世界盃、2022年世界盃，戰功彪炳。

周宗志36歲接穀保總教練，他坦言一開始滿掙扎，自己沒有規劃那麼早，「我想顧投手就好，沒打算那麼快，原本總教練邱耀宇(邱仕騰)考上二重國中專任教練，蔡董一句『你上』，那年大小比賽都打第二名，挫折不小，一直到黑豹旗拿到冠軍才鬆口氣。」

2015年是新北市代表隊教練團一員，在玉山盃奪下冠軍，是周宗志生涯第一次與中華隊結緣，「我學生時代打球最想穿中華隊球衣，所以2015年拿到時最高興。」

真正讓他流下眼淚的是2019年U18世界冠軍，「我在韓國哭了，是開心的眼淚」，他提到，過去台灣雖曾在世界盃奪冠，但賽制不同，現在更改成超級循環賽後的U18世界盃難度更高，是大家最想追尋的目標，「靠著強大投手戰力登頂，真的不容易」，達成了許多高中教練的夢想，周總自認只差U18亞洲盃冠軍就能補足最後一塊拼圖，2016年以亞軍坐收，成為小小的遺憾。

現今棒壇遍布不少子弟兵，周宗志點名旅美的林昱珉是他近年印象最深刻的選手，「以投手條件來說，林昱珉的身高、體重不像A級投手的條件，不過他的投球流暢度、柔軟度、協調性都很棒」，最特別的是，他的心理層面很強，「我從高一到現在小聯盟，只看過他唯一緊張的一次就是2019年U18冠軍戰後援，是興奮、有點慌亂的感覺，他對自己的自信，是頂級選手的自信，他沒有適應期，從國中、高中、大學、美國都是一樣，不像一個20歲小孩子。」

周宗志桃李滿天下，林昱珉是他近年印象最深刻的選手。 學生棒球聯盟資料照片

展望未來，剛赴新北市成棒隊報到的周宗志已有想法，為新北市銜接在地好手，首先補強教練團，尤其是打擊、守備兩大區塊，新北市成棒隊編制30人，近期招考5名球員，要將現有球員戰力做整合，迎接12月爆米花聯盟賽事，「大人注重溝通，層級不同、學習的東西不同，高中跳到成棒，對自己也是一個挑戰。」

周宗志轉戰新北市成棒隊，已有一些想法。 周宗志／提供

周宗志坦言，在穀保時期有許多貴人相助，最感謝的兩個人就是新北市棒委會主委「蔡董」蔡明堂與台大醫院陳星宇治療師，「當初上來感謝蔡董給我機會，原本小孩留在宜蘭給岳母照顧，小六的大女兒叛逆，蔡董在一次玉山盃打完，決定在宿舍隔了一間房間，讓我可以把女兒接上來住，很少有老闆考慮到教練家人狀況，是最感謝他的地方」，至於陳星宇則是與周宗志同齡，兩人話題想法理念很接近，因而促成這段機緣，「陳醫這十幾年義務幫忙球隊，每週固定一到兩次到宿舍幫忙診療選手健康，「沒有他就沒有這些選手。」