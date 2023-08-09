中職／龍隊外援既強且穩 伍鐸難成羅力條款第二人

5月27日富邦悍將找回傳奇球星羅力，除了舉辦退休背號及主題日活動外，更安排他正式以本土球員身份出賽，象徵性的先發主投1個人次，宣告「羅力條款」正式有球員成功行使。在羅力正式離台後，大家將目光轉向效力味全龍的伍鐸，他目前已滿7年年資，有機會挑戰下一位登錄為本土球員的洋將。

「羅力條款」主要為外籍球員在中職一軍年資待滿9季，便可不受洋將限制的規定。要取得1季年資，有兩種方案，第一是登錄一軍滿125日，第二為當年度投手投球局數或野手出賽數，達所屬球隊球季出賽數之三分之二，而且未達一年之記錄不進行累積，也不朔及既往。

2015年7月伍鐸首度來台，加入他在中職的首支球隊中信兄弟，當時雖表現不俗，但季末沒有獲得續留。2016年黃衫軍洋將出現問題，球團找他回鍋，他依然十分穩定。2017年中信早早跟他續約，他也成為陣中投手一哥，貢獻全隊最多的局數及勝場。隔年他被富邦悍將挖角，轉披藍衫首季就繳出個人中職生涯最佳成績，拿下聯盟勝投王與投手最佳十人兩座獎項。

不過2019年開始伍鐸球速下滑，加上比賽用球恢復係數偏高，他的成績一落千丈，與巔峰時期判若二人，從勝投王變成敗投王。雖然富邦給他不少出賽機會，但依舊未能調整到位，最終在季中遭到解約。2020年富邦再度將他找來，然而他仍沒有繳出符合戰力的身手，原本悍將有意說服他退休轉任球探或教練，但未能成真，最終他選擇離隊。

雖然伍鐸在悍將的兩年貢獻不多，但富邦球團仁至義盡給他很多機會，讓他繼續累積年資，得以在未來爭取羅力條款。 聯合報系資料照片

2021年味全龍回歸中職一軍，球隊需要一位有經驗的資深投手，曾在富邦任職的葉君璋總教練決定找來伍鐸。讓他罕見地成為披上中職三支不同球隊球衣的洋將，他也非常珍惜這個機會，在先發及牛棚兩頭跑的情況下，還能有東山再起的表現，讓他繼續成為龍隊非常倚賴的外援，在2022年球季很早就拿到合約，而且教練團更讓他擔任重要的終結者角色，至2022年結束順利累積7年年資。

如果一切順利的情況下，2025年伍鐸在38歲的年紀時，將成為第二位登錄為本土球員的洋將。然而今年球季他肩膀卻出問題，原本評估注射PRP增生治療可以好轉，但復原狀況不如預期，自6月8日下二軍之後，已經二個月都還沒回歸。本季他先前在一軍累計的登錄天數為62日，還缺少63日才能符合125日的規定，目前龍隊最後賽事為10月14日，這代表他最遲須要在8月12日回到一軍，而且中途都不能下放才能達標。由於他還沒恢復投球，代表他今年要以登錄一軍天數拿到年資，恐怕是不太可能。

截至今日伍鐸本季有47局的投球紀錄，距離目標的80局還需要33局，也就是5至6場先發的責任局數。不過龍隊現有外援實在太強，鋼龍本季9勝，是勝投排行領先者；季中才來的錡龍，5場出賽防禦率僅1.91；布里悍是前洋投一哥，防禦率也僅2.65，他們三人是目前聯盟最穩定的先發洋投組合。味全不僅有很大機會晉級季後賽，下半季還有爭冠機會，若沒有傷痛或想家問題，要捨棄三人的其中一人，幾乎不可能。

伍鐸今年要拿下第8年年資，無論登錄一軍或投球局數，這兩條路都變得難上加難。味全球團有爭冠機會，當然不會放一位洋將養傷，已有尋找替補人選的打算。而且龍隊在找洋投這部份很有一套，重返的這3年來的8位外籍投手，僅有猛威爾不符戰力，其他都是很好用的外援，味全不無可能放棄伍鐸，找尋更強力助全人。

味全龍重返中職之後就很會找洋投，而且是越找越強，代表伍鐸的重返機會更加渺茫，當然就很難繼續累計年資。 聯合報系資料照片

放眼未來，龍隊若找到合適的洋將人選就不太可能再找回伍鐸。包含統一、樂天、富邦跟中信機率也不大，唯一有機會就是看台鋼是否循味全模式，找他去傳承經驗。但雄鷹教頭洪一中過去正好經歷伍鐸在悍將的慘烈時期，而且目前台鋼並沒有比照味全大舉找有經驗的球員，看起來策略是大不相同，因此轉投鷹軍機率可能不大。

如果龍隊狀況不少，說不定還會給伍鐸些機會，畢竟未來他諾成為本土球員，對球隊戰力也是有幫助。但問題就是現在龍隊太強了，根本不缺洋投戰力，先發、牛棚都已非昔日吳下阿蒙。伍鐸雖然還能投，但味全恐怕已沒空間給他，恐怕難成為引用羅力條款的第二人了！