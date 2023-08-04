放棄大牌迷思從防守做起 美國隊想在世界盃雪恥的關鍵改變

2023年男籃世界盃即將在月底於日本沖繩，菲律賓馬尼拉，印尼雅加達三地開打，上屆打出隊史最差第七名的美國隊，本屆賽會捲土重來，即便陣容星光黯淡，但國家隊選材思維有所改變，或許意在雪恥的美國男籃除了瞄準金牌外，也可能藉此影響日後美國隊組訓的過程與成員構成。

美國隊這次沒有東京奧運率隊奪金的大哥杜蘭特(Kevin Durant)，也沒有布克(Devin Booker)、泰托姆(Jayson Tatum)能夠強行單打取分，當球隊遇到僵局時缺乏突破口的情形是在所難免。

過往眾家球星征戰國際賽最大的難處來自於業餘規則的差異，犯規尺度的拿捏，球賽時間長度，球場大小，三分線距離，整體空間感乃至國際球風都和NBA有所不同。 當各家球星無法短期內迅速適應角色轉換，以及上述的軟硬體條件差異的話，團隊配合就很難融洽，特別是又沒有足夠強大的球星能靠一己之力壓過對手。

美國男籃過去對世界盃比賽並不是很重視。但上屆派出眾多NBA球星卻只得到第七名，因此痛定思痛決心要一雪前恥。 擷圖自國際籃球總會官方網站

當美國隊還在夢幻X隊的時代，場上無需太多戰術設計，光靠著球星們臨場配合與個人能力展現就能主宰整場球賽。但近年國際籃壇人才輩出，美國隊個人能力優勢不在，過去看美國出征就是夢幻隊化身的說法也早已消失許久。

論團隊星度，加拿大國家隊來勢洶洶，由新科NBA冠軍主控穆雷(Jamal Murray)、年度第一隊成員亞歷山大(Shai Gilgeous-Alexander)所組成的後場領軍，加上多名現役或有NBA經驗成員在陣中，實力與人氣絕不亞於美國隊。此外，強權西班牙、法國，唐西奇率領的斯洛維尼亞都擁有與美國隊一戰的實力。

近年美國隊選材傾向由搖擺人為號召，主打防守反擊的速度戰，也犧牲了內線高度與保護禁區的功能性。當國際賽場上遇到歐洲球隊的高大內線且帶有許多身體碰撞的肉搏，往往就讓美國的禁區弱勢給暴露出來。一旦美國隊無法掌握制空權就不能推動防守反擊，時常讓美國隊陷入膠著苦戰。

定義出更明確的分工 美國隊將貫徹戰術的執行力

而本屆美國禁區的用人算是一大變革，捨棄小球戰術，修正用鋒線來幫忙扛內線的思維，重點擺在禁區保護與團隊防守的作用性。

從內線的防守看起，我想年度最佳防守球員傑克森(Jaren Jackson Jr.)的入列，以及善於封阻的爵士二年級生凱斯勒(walker Kessler)在防守層面都還算是新生代具備天賦的一時之選了。至少是正統內線球員出身加上接近7呎的高度，讓美國禁區不至於矮人一截。公鹿的波提斯(Bobby Portis)則相對有經驗，也能支援到四、五號且擁有外線投射能力以做為內線活棋。

上述三人將會是美國內線主要的輪替，而放棄替義大利效力，選擇為美國出賽的班切羅，也有可能在三四號位遊走搭配對手、陣型去做組合上的調度。

美國隊在本屆世界盃將放棄小球戰術，內線都選用了正統位置球員。 擷圖自美國籃球國家隊官方IG

側翼的防守將會以雙人大鎖布里吉斯(Mikal Bridges)與強森(Cameron Johnson)為主，兩人像是上屆綠衫軍雙探花的防守版。他們之間的默契從太陽到籃網一直都有著均衡的攻守表現與不俗評價，我認為選得很合理，身高夠，有防守與外線又不貪功。不僅做為3D球員，布里吉斯更是在籃網展現出主攻手潛質。

後場輪替這次也是功能性優先的取材，聯盟中善於抓籃板的哈特(Josh Hart)，在防守端，還有氣勢的帶動上可能都會是板凳上的glue guy。而打球沉穩的里夫斯(Austin Reaves)，哈利柏頓(Tyrese Haliburton)除了防守不俗外，更大的作用性還有組織控場，這幾名平均身高在6呎5吋的後場拉高了美國隊對位的優勢，也彌補了尼克一哥布朗森(Jalen Brunson)身高不足的疑慮。

簡言之，美國隊在各個位置的防守質量上都有所兼顧，且球員們的運動能力出色，在國際賽場對換防移動力，協防範圍都有所加分。至於這支說不上誰是一哥的美國隊，首要進攻選項有得分爆發力強的英格倫(Brandon Ingram)，愛德華(Anthony Edwards)。21歲的愛德華更可能是球隊最有侵略性的進攻者，他具備飛人級別體能的切入突破或者是外線跳投，向來充滿自信迎接挑戰的愛德華，也是這支樸實無華的美國隊所需要的一點激情元素。

雖然這支美國隊年輕，經驗不夠，星光黯淡，但以各位置防守為主去打造出的陣容可能會很實用。美國隊若定義出更明確的分工及貫徹戰術的執行力，搭配兩三個主力得分點，讓這支球隊會更像是具有凝聚力的團隊。也許此番世界盃亞洲行，前來雪恥的美國隊仍會遭遇來自各國列強的嚴峻挑戰，但美國隊不同的用人思維值得嘉許，若能成功便能做為往後徵招的參考依據，就不一定要等大咖球星首肯後才能成軍了。

這些新鮮食材都有了，就看本屆主帥柯爾這次能為美國男籃炒出甚麼好菜了！

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