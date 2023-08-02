日職／來自花蓮的南海隊大將！隊史首任打擊王岡村俊昭

1938年成立的日職球隊「南海軍」，中間經歷過「大榮鷹」時代，現在則以「福岡軟體銀行鷹」的身分，迎來球隊創建85周年。在85年的隊史裡，曾誕生過許多知名選手，包括日職強打捕手兼名教頭的野村克也、「平成唯一的三冠王」松中信彥、以及達成年度「三成三十轟三十盜」紀錄的柳田悠岐等等。就在這群數不清的優秀球員裡頭裡頭，有位幫助南海開創一代盛世，且與臺灣特別有淵源的人物。他就是來自臺灣花蓮，出身自能高團的阿美族選手：岡村俊昭。

創建於1938年的南海隊（福岡軟體銀行鷹），今年迎來隊史85周年。影片來源：軟體銀行鷹 YouTube官方頻道

岡村俊昭（漢名葉天送）生於1912年的日本統治時期。1921年，時任花蓮港廳長江口良三郎為了爭取建設經費，於是組建了原住民棒球隊「能高團」，並派遣能高團到臺灣與日本各地巡迴比賽，意圖藉此打響花蓮名號。結果能高團選手因為出色的球技，吸引到位於京都的平安中學校的目光，好幾名球員因此被邀請至該校就讀，成了平安中學棒球隊的一員。

這些球技出色的阿美族青年，大大提升了隊伍戰力。像是Do'o Lo'oh（漢名「羅道厚」、日文名「伊藤次郎」）就讀平安中學期間，曾七度帶領球隊殺進甲子園。後來他中學畢業，進到「東京六大學聯盟」之一的法政大就讀，並以好投幫助球隊奪冠過。離開大學後，他還在日職初期的1936年加盟了參議員隊，成為臺灣第一位挑戰日本職棒的選手。近期舉辦的「能高盃」棒球賽，名稱即是紀念當年能高團的好手們。

岡村也與前輩一樣，在1929年進入平安中學。從1929至1933年期間，岡村一共打過9次甲子園大賽，最高成績為1933年夏季賽會拿下亞軍。而9次進軍甲子園的紀錄，至今仍與波利熊雄、光林俊盛並列最多，且後兩人也是與岡村同期的平安中學隊友。以如今的日本中學制度而言，幾乎不可能再出現紀錄挑戰者，也反映當時的平安中學實力傲視該地區，要打進甲子園有如探囊取物。

岡村中學畢業後，先是就讀日本大學，活躍於東都大學聯盟，隨後在1939年，與鶴岡一人同年加盟南海軍。過去主要擔任捕手的岡村，進到職棒後被安排鎮守外野，由於初期不夠熟悉，因此曾發生過單場三次漏接失誤，創下難堪的日職紀錄。

至於和岡村一同加盟的鶴岡，在新人年就大放異彩，打出單季10轟奪下聯盟全壘打王。但由於當時是戰爭時期，鶴岡隨後就被徵召入伍，直到戰後才回到球隊。除了鶴岡，那時日職選手普遍都得服兵役，因而常常打一打就必須從軍，但岡村則因為臺灣籍身分的關係，沒有被徵召服役，成為球隊的不動支柱。

1944年賽季，日職受到戰爭影響，球隊從戰前全盛期的九支隊伍，縮水到只剩下六支球隊，且全聯盟的選手加起來僅有70多人。由於比賽只有週末能打，使得總賽數大幅減少為35場。不過岡村在這個賽季打出生涯年，一共敲出48支安打、3成69的高打擊率，兩項數據都是聯盟最優，也成為了南海隊史首位聯盟打擊王。當時的南海（季中一度改名「近畿日本軍」）整體實力不佳，整季勝率僅有3成24，甚至比岡村的打擊率還要低。

岡村曾在1944年拿下聯盟打擊王，是南海隊史第一人。 圖／台灣球芽棒球發展協會提供

隨著戰況越來越嚴重，迫使職棒在1944年後段宣布全面停賽。不過在1945年8月，日本宣布戰敗投降後，相關人士立刻開始籌劃重建聯盟。球團當時聯絡了住在平安中附近的岡村，告知職棒即將復甦一事，岡村於是帶著家中保管的球具，與鶴岡一人（註）向球團報到。

在正式例行賽恢復之前，聯盟決定先舉辦東西對抗大賽，鶴岡打西軍第四棒，岡村則排在西軍七棒。兩人都繳出雙安的精彩表現，但西軍最終仍以8：13不敵東軍。不過比起勝敗，更重要的是在日本才剛戰敗，社會普遍蕭條的時刻，比賽仍吸引到上萬球迷，擠滿神宮球場的內野，給了職棒再起一劑強心針。

職棒聯盟賽於1946年恢復後，岡村一直效力於南海鷹隊，直到1949年才引退。總計十年一軍生涯，留下.229/.340/.285的打擊三圍。雖然整體不算太突出，不過選球功力相當好，且因為在南海創隊第二年就加盟，因此也在隊上扮演承先啟後的老大哥角色，也一度擔任過隊長。有次選手兼任總教練的鶴岡，因為女兒不幸亡故請假時，還是由岡村代班指揮。

當時日本職棒尚未訂立選秀制度，各球團都得自己開拓兵源。就在岡村高掛球鞋的這一年，南海鷹也創立了二軍，並且舉辦測試會，選拔出20位新人加入。於是岡村便當上了南海二軍隊史的首任總教練。雖然當時沒有二軍例行賽，不過南海二軍曾在1950年，參加「日本小聯盟淘汰賽（日本マイナーチームトーナメント大会）」，擊敗阪神二軍奪冠，多少反映了岡村的執教有一套。

戰後南海隊的鶴岡一人與岡村俊昭，可說是球隊的兩大巨頭。透過測試入團，並在往後擔綱南海隊四棒，生涯敲出125轟的岡本伊三美曾回憶，當時選手們都叫鶴岡「親分」、稱呼岡村則是「大將」（兩者意思近似於「老大」、「大哥」），可見得球員們對兩人的敬重。

當時南海鷹以機動力建軍，1950年代前段，南海團隊盜壘數幾乎都是洋聯最多，且1950至1956年這段期間，除了1951年以外，團隊盜壘數都在200次以上。南海鷹巧打俊足、守備優異的內野陣容，則有「百萬元內野陣」的稱呼。身為二軍教頭的岡村，也替打造南海的堅強陣容貢獻良多。可惜的是，儘管南海鷹多次拿下洋聯冠軍，但總是不敵央聯球隊，始終無法達成日本一。

1956年，南海鷹決定在二月移師夏威夷春訓。然而岡村此時卻碰上國籍問題，使得手續處理上遇到困難。於是岡村選擇乾脆放棄出國機會，並將名額留給一位透過測試加盟，岡村相當看好的年輕捕手，就是日後大名鼎鼎的野村克也。結果，雖然鶴岡對夏威夷之行的成果並不滿意，但他卻私下告訴野村克也，說雖然夏威夷春訓沒什麼成效，但唯一得到的收穫，就是野村打擊。

往後野村在這賽季一軍的固定先發，26年間狂敲657轟，生涯總全壘打支數僅次於王貞治，成為日職史上最會轟的強打捕手。而他發跡的關鍵，正是來自於岡村的慧眼。遲遲無法拿下日本一的南海鷹隊，往後改變建軍策略，決定捨棄機動力，改以像野村這樣具有長打力的選手為核心，組成破壞力十足的「400英尺打線」。1959年，南海團隊90發全壘居洋聯第二，2成64的打擊率和得到574分為洋聯第一，靠著火力拿下聯盟優勝後，又以四連勝橫掃讀賣巨人，總算拿下期待已久的日本一。

長年擔任二軍教頭的岡村，在1961年轉任球探，並且持續在南海隊效力至1972年。據說他到1998年過世為止，都住在京都平安中（現龍谷大學附屬平安中學校及高等學校）附近。1978年南海隊發行的粉絲刊物中，曾經做出「南海之所以能夠昌隆，岡村對棒球的熱情功不可歿」的評價。

在南海隊史的展間中，岡村被排在野手第一位介紹。 圖／科科任攝影

1988年季後，南海正式退出職棒聯盟，球隊現今成了福岡軟體銀行鷹。原先南海的主場「大阪球場」，現在已改建為商場「難波公園」。不過就在難波公園裡，官方還是設置了一個記錄南海隊歷史、文物的展間。其中在歷代主要野手的介紹部分，岡村俊昭就放在第一位，並簡述他曾拿下打擊王和打造「百萬內野陣」等功績。可見得即使南海創隊這麼久，出過數不盡的優秀選手及教練，但這位來自花蓮阿美族的棒球好手，仍是隊史中舉足輕重的存在。

註：鶴岡一人曾因入贅，在1946至1958年期間改姓為「山本一人」。本文為避免混淆，皆採取「鶴岡一人」之稱。