熱火隊魂海斯倫 20年NBA生涯成就獨一無二

邁阿密熱火203公分前鋒43歲海斯倫(Udonis Haslem)在個人社群宣布結束20年NBA生涯退休。海斯倫不是球星，更不是什麼咖，他甚至只是個NBA角色球員，平常沒接觸不熟悉NBA球迷根本不會知道這號人物，過去八年形同退休，根本不在熱火主要輪換陣容。但海斯倫宣布退休，卻能引起詹姆斯、韋德、莫寧等NBA籃球名人堂球星齊心祝福和感謝。

前熱火中鋒莫寧說：「當你想到一名可以為球隊、隊友盡情付出，願意去做所有辛苦髒活、投入防守和犧牲，那就是海斯倫，你恨不得把這種基因植入每個剛進NBA年輕球員身上...」。

熱火教練史波史特拉如此形容海斯倫：「如果我們要討論熱火隊核心價值和球隊文化是什麼，我們會為大家一一展示，或者我們會直接給你一張海斯倫照片，他身上完美體現熱火球員需要的特質和人格，領袖魅力、耐用、堅毅、穩定而且純粹...」。

NBA20年生涯場均只有7.5分、6.6籃板，2002年NBA新人選秀會落選，從落選秀成為總冠軍球隊先發大前鋒，生涯贏得三座NBA總冠軍，海斯倫是如何贏得所有尊敬和獨一無二地位。

海斯倫在2002年NBA選秀中未被任何球隊選進，只好到法國打球，直到隔年8月才被熱火簽下。 2003-04 SkyBox 球員卡

性格堅毅、打球努力 海斯倫把握機會樹立典範

2003年海斯倫加入熱火，擔任熱火明星大前鋒葛蘭特(Brian Grant)替補，海斯倫菜鳥球季打出7.3分、6.3籃板表現入選新人第二隊。2004夏天熱火、湖人大交易，葛蘭特去湖人，「俠客」歐尼爾去熱火，2004-05賽季海斯倫搭檔歐尼爾先發80場，場均10.9分、9.1籃板成為藍領苦工，奠定他在熱火地位和角色。

球風強硬、性格堅毅、努力不懈、為球隊做最多犧牲和苦工，海斯倫在南灘樹立自己硬漢風格和NBA藍領典範。做為落選秀，幸運打上先發，取得有利位置和生涯起步，海斯倫清楚知道自己在球隊定位和生涯未來，他必須保持專注，加倍努力，願意付出和做出任何犧牲。

來自佛羅里達大學，海斯倫幸運在自己家鄉打球，擁有地緣性，他深深了解自己球隊定位、角色、能力。2005年夏天，NBA二年級海斯倫拿到五年3300萬美元合約，這是他生涯最大一分合約，2010年夏天海斯倫以五年2000萬美元留下，配合熱火籌組詹姆斯、韋德、波許三巨頭。

海斯倫在防守端做最大付出，在薪資做最多犧牲，在角色和上場時間做最彈性調整。熱火成就完美團隊，連續四年打進總冠軍賽，除了三巨頭，海斯倫做為球隊「隊魂」，他做足苦工、努力防守、善盡本分、忠誠第一專業態度，成為熱火文化看板人物。

海斯倫雖然成績相當平凡，但是他在場上的認真態度與拚戰精神獲得隊友與對手的一致好評。 2005-06 Upper Deck 球員卡

成績平凡卻可能退休球衣 海斯倫成南佛羅里達孩子永遠的榜樣

海斯倫生涯場均7.5分、6.6籃板，這樣平凡的球員怎麼可能被熱火退休「40」號球衣？海斯倫是熱火隊魂，更是職業球員典範，他代表熱火文化，專業、忠誠、敬業態度無可挑剔，對邁阿密、熱火球迷、社區、年輕球員、球隊歷史都有無可取代地位和影響力。

熱火未來是有可能退休「40」號球衣，表彰海斯倫生涯專業、敬業態度，把海斯倫的名字寫進熱火歷史，成為所有年輕球員共同學習師法對象。

名人堂球星韋德為海斯倫熱火生涯做了最完美註解：「提起南佛羅里達，我馬上想起海斯倫，某種意義上他是這裡的市長，土生土長不僅獲得成功，還不忘記他的根，社區需要他這樣的人，孩子們需要這樣的榜樣」。

NBA傳奇有很多種，總冠軍、超級球星、歷史完美數據都是。但海斯倫生涯傳奇獨一無二，他對邁阿密、熱火、佛羅里達有著緊密聯結，那是絕無僅有的情感和寄託。