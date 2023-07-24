日職／最年輕監督整合迅速 廣島重返榮耀見到曙光

日本職棒於19日進入到明星賽，例行賽在17日結束後暫時告一段落。中央、太平洋兩聯盟領先的球隊分別是阪神虎、歐力士，兩支都來自關西地區的球隊，使得不少球迷期待今年日本總冠軍賽上演「關西對決」的戲碼，讓日本一決賽掀起高潮。不過歐力士還必須從羅德、軟銀雙強之中脫穎而出，阪神虎更是遭遇苦戰，除了原本備受看好的橫濱DeNA之外，原本季前評價並不高的廣島鯉魚隊都已經來勢洶洶，將成為央聯後半段球季的一匹大黑馬。

廣島鯉魚隊在明星賽前最後一個系列賽，客場3連勝橫掃橫濱DeNA，逐步追上阪神虎，雙方只差1場勝差，其中47勝超越了阪神，高居中央聯盟最多。尤其是三連戰連續以1分差打敗的是橫濱DeNA的今永昇太、包爾（Trevor Bauer）、東克樹的先發三本柱，更是讓廣島隊的氣勢衝到2023年開季以來的最高點。

廣島在交流戰9勝9敗、勝率剛好5成，並未引起注意，但在交流戰之後戰績衝到14勝9敗。反觀這段期間內阪神虎隊8勝11敗1和、橫濱DeNA7勝12敗1和，雙強雙雙失足，讓廣島得以迎頭趕上，演變為目前三強鼎立的局面。

廣島打線之中有西川龍馬、坂倉將吾、秋山翔吾以及復活的田中廣輔等傑出的左打者，不過團隊總得分293在央聯只比中日龍高（※成績統計至明星賽之前），今年戰績起飛的關鍵還是在投手群。去年廣島的平均團隊防禦率3.54在聯盟居倒數第二，今年到明星賽之前3.05則排在阪神虎2.79、中日龍2.92之後，躍居央聯第三名，有相當大幅度的進步。尤其是先發投手的平均防禦率2.95高居第二，與阪神的2.91是央聯唯二在2字頭的隊伍，穩定的先發投手戰力造就了赤色軍團2023年的蛻變。

廣島的先發投手群質量都相當夠水準，由暫居最多勝8勝的左投手床田寬樹（8勝2敗、防禦率1.89）領軍，加上九里亞蓮（6勝4敗、防禦率2.29）、森下暢仁（5勝2敗、防禦率1.68）、大瀨良大地（3勝7敗、防禦率3.09），這4名本土投手的平均水準相當高。加上2016年勝投王野村祐輔演出復活，6月底出賽之後連續3場先發、合計17局都沒有失分，更是令人驚艷。接下來能否一直保持進入爭冠圈，要看安德森（Drew Anderson）、柯尼爾（Robert Corniel）兩名洋投。

左投手床田寬樹這兩年比現相當活躍，暫時以8勝2敗、防禦率1.89暫居央聯勝投、防禦率雙冠王，也是廣島隊爭冠的第一王牌先發。 擷圖自廣島鯉魚官方推特

廣島的牛棚雖然也相當整齊，不過防禦率3.25與阪神的2.52、橫濱的3.01有段差距，在島內颯太郎（20次中繼、防禦率1.78）、特力（Nik Turley；18次中繼、防禦率2.27）、松本竜也（8次中繼、防禦率4.35）之外必須增加更多可用之兵。三連霸時期的守護神中崎翔太（2次中繼、防禦率2.51）有復活跡象是廣島的一大好消息。經典賽國手栗林良吏雖然受傷影響表現，過去兩季只有0.86以及1.49的防禦率，本季高達4.85，不過調往中繼之後漸入佳境，7月防禦率只有1.23，如果維持這樣的表現下去，與新守護神矢崎拓也（17次救援成功、防禦率1.84）搭配勝利方程式，廣島牛棚戰力將會大增。

46歲的新井貴浩本季首度上任，他是12球團最年輕的監督，廣島已經歷經多年的低迷，2019年起連續4年都是B級球隊，目前處於重整期，新井貴浩以球團OB身分一肩扛起重建重任。如果在第一年帶兵就能領軍重返季後賽，新井貴浩已經達成任務，若是更上一層樓奪冠，將是繼2018年三連霸之後再度稱霸中央聯盟，更是大功一件。

因為赤色軍團的竄起，讓中央聯盟後半段的比賽更加精采！