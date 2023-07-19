801交易大限最後補強 10位潛在球星落腳處大預測

美國時間8月1日是本季MLB的交易大限，由於季後賽擴編，有望衝擊十月的球隊更多，在外卡邊陲掙扎的球隊如水手、印地安人、紅人等隊理應不會出現大動作交易，要媲美2018年馬查多（Manny Machado）、21年透納（Trea Turner）般的重磅交易，顯然，全聯盟都在等一個人。此文將分析2023賽季大聯盟10位最有可能被交易的球員以及預測他們的落腳球隊。

史卓曼 預測交易球隊：藍鳥

史卓曼，目前球隊：小熊。 美聯社

尚在重建中的小熊握有不少籌碼，去年以3年約簽下的史卓曼（Marcus Stroman）就是其一，這位32歲的老將本季繳出生涯最佳的2.88防禦率，靠的就是他控制打者擊球品質的能力，作為伸卡球使用率高達45%的滾地球投手，史卓曼讓打者擊出滾地球的機率高達58.4%，而打者對其的堅實擊球比率（Barrel%）也僅3.6%，明年他有21M的球員選擇權，不意外的話他將跳出並尋求另一份複數年合約。

藍鳥的陣容看似完整，但先發輪值卻不大穩定，除了王牌高斯曼（Kevin Gausman）、表現日趨穩定的貝里歐斯（Jose Berrios）外，巴塞特（Chris Bassitt）有著挨轟率過高的問題，而菊池雄星、開季荒腔走板的馬諾亞（Alek Manoah）、月底歸隊但狀態不明的柳賢振等人都稱不上是十月戰場上的可靠人選，曾長待多倫多6年的史卓曼對該處再熟悉不過，他的加入可以為老東家增添輪值深度。

貝林傑 預測交易球隊：洋基

貝林傑，目前球隊：小熊。 美聯社

2019年國聯MVP得主貝林傑（Cody Bellinger）在來到芝加哥後有了復甦的跡象，帳面數據 .301/ .358/ .524為2020年以來最佳，雖然從進階數據可以看出下修的可能，但137的wRC+已經比過去兩年要好上不少，「盲左」的弱點不但完全治好，面對左投時繳出的OPS 1.086甚至更甚右投（ .786），再加上平均以上的守備能力，他會是季後賽球隊望穿秋水的對象。

在賈吉（Aaron Judge）倒下後，洋基是所有具有競爭力球隊中進攻火力最貧弱的隊伍，團隊wRC+ 96排在聯盟第21，先發打序沒有一人OPS破 .800。過去幾年洋基球團在季中交易的表現相對保守，如今打線已經不是補上幾人就能拯救全隊的情況下，延攬來貝林傑這位曾經的超級巨星坐鎮中心打線，既符合近年球隊的操盤邏輯，也能稍稍安撫暴跳如雷的紐約球迷。

吉歐利托 預測交易球隊：道奇

吉歐利托，目前球隊：白襪。 美聯社

在競爭力低下的美聯中區仍無法出線，白襪又迎來另一個失望的賽季，王牌吉歐利托（Lucas Giolito）將於季末成為自由球員，再不賣就只能換空氣了，本季他在19場先發中吃下112.1局、防禦率3.45，但FIP卻是近5年最腫的4.21，主因是他拿手的變速球壓制力下降，打者面對這顆變速球的xwOBA從以往的 .250一舉攀升到 .331，這讓他在面對左打時顯得吃力，雖無法在短時間恢復巔峰時的身手，但整體而言還是位耐操的中段輪值。

道奇先發人手短缺，最健康、先發場次最多的竟然還是35歲老將克蕭（Clayton Kershaw），梅伊（Dustin May）賽季報銷，烏力亞斯（Julio Urias）和岡索林（Tony Gonsolin）也未達最佳狀態，導致先發群本季的勝場貢獻值（WAR）6.5只位在聯盟中段的第15，吉歐利托的加入會是一劑重要的強心針。

羅德里奎茲 預測交易球隊：金鶯

羅德里奎茲，目前球隊：老虎。 美聯社

猶記得去年失蹤的鬧劇，羅德里奎茲（Eduardo Rodriguez）本季的好投應該是老虎少數值得欣慰的好事之一，累積13場先發主投76.2局，繳出相當不錯的2.70防禦率，進階數據同樣不俗，FIP也是夠水準的3.27，加上2018年與紅襪一同奪冠的季後賽經驗，交易來E-Rod會是很棒的一筆投資。

考量到羅德里奎茲還剩3年49M的薪資，無論今年是否跳出，擁有充足薪資空間的金鶯會是理想的選擇，不但可以替本季WAR值僅排在聯盟第20的先發輪值增添柴火，也有機會在季末綁下正值30歲巔峰的E-Rod，提升正在脫胎換骨的陣容深度。

蒙哥馬利 預測交易球隊：遊騎兵

蒙哥馬利，目前球隊：紅雀。 美聯社

季初沒有人能想到紅雀的上半季戰績會如此淒慘，雖然本季賣家是當定了，但這不代表他們會在未來幾年高舉白旗，理應不該動到陣中明星一壘手高史密特（Paul Goldschmidt）與三壘手的亞瑞納多（Nolan Arenado），但季末將成為自由球員的蒙哥馬利（Jordan Montgomery）就是絕對會被出清的對象，本季他在18場先發中吃下103局，防禦率3.23、FIP 3.53，自從把伸卡球作為主力後（使用率43.7%），成績也越來越好。

遊騎兵本季團隊wRC+高達122為聯盟之首，但先發投手群繳出的4.26 FIP僅能名列聯盟第18，在狄葛隆（Jacob deGrom）報銷後，主要由伊瓦迪（Nathan Eovaldi）、葛瑞（Jon Gray）、希尼（Andrew Heaney）、培瑞茲（Martin Perez）4人撐腰，甚至還得拉上牛棚投手丹寧（Dane Dunning）先發，輪值戰力可說是捉襟見肘，此外，遊騎兵的內野防線守備優秀，相當適合蒙哥馬利這樣滾地球率高達45.9%的滾地球投手。

羅倫佐 預測交易球隊：紅人

羅倫佐，目前球隊：老虎。 美聯社

生涯首度入選明星賽，羅倫佐（Michael Lorenzen）今年的表現穩健，16場先發出賽防禦率3.75、FIP 4.12，其四縫線直球的轉速高達2476轉，是聯盟前11%的水準，缺點則是變速球控球不佳，從他面對左右打的數據可以看出，羅倫佐本季在面對右打的40.1局中僅出現4次保送，面對左打的53.0局中卻出現高達21次。

紅人今年有個驚奇的開始，不論是打線或先發都有著滿溢出來的天賦，目前50勝44敗的戰績，距離最後一張外卡還有2場勝差，不用急著拿未來換現在，估計他們在季中頂多小修小補，羅倫佐短短的一年合約適合用來填補兩位大物：格林（Hunter Greene）、羅多洛（Nick Lodolo）受傷後的空缺。

薛則 預測交易球隊：響尾蛇

薛則，目前球隊：大都會。 美聯社

團隊薪資2億7400萬卻換來季中43勝50敗的戰績，大都會肯定是今年最令人失望的球隊，兩位三屆塞揚坐鎮在此時迎來關鍵性的衰退，球團很有可能會吃下部分薪資，將剩餘一年球員選擇權的薛則（Max Scherzer）交易。本季已經是薛則連續第5年面臨球速衰退，目前是低於聯盟平均的93.4英里，本季17場出賽主投94.2局，防禦率3.99、FIP 4.41，不過他的三振能力仍然不俗，K/9維持在相當不錯的10.17。

若無意外，薛則將會執行2024的球員選擇權，而最後一年的薪資仍高達4300萬，大都會要交易勢必得吃下部分薪資，響尾蛇曾在2016年網羅經驗豐富的老將葛蘭基（Zack Greinke）並收到不錯的成效，老化的薛則仍是位相當不錯的中段輪值，此時納入麾下所需要付出的代價不會太多。

范姆 預測交易球隊：巨人

范姆，目前球隊：大都會。 美聯社

35歲老將范姆（Tommy Pham）近6年浪跡各隊，誰能想得到他會是本季大都會打線中的最有價值球員，繳出 .271/ .347/ .476的打擊三圍，wRC+ 128，各項進階數據包括平均擊球初速、xwOBA、Barrel%都堪稱頂級，放在各隊都會是隨插即用的優質角落外野人選。

巨人團隊面對左投在本季僅繳出93的wRC+，范姆的守備能力已經衰退至平均水準以下，但他面對左投的火力還是相當夠看，9支全壘打中有7轟是面對左投，OPS也高達 .890，放在板凳隨時準備上場代打也是不錯的選擇。

卡德拉里歐 預測交易球隊：馬林魚

卡德拉里歐，目前球隊：國民。 美聯社

國民季末以一年5M簽下的卡德拉里歐（Jeimer Candelario）表現穩健： .263/ .340/ .486附帶14轟、45分打點、OPS .826，是目前重建打線的中流砥柱，此外也擅長進攻變速、指叉等變化系球種，防守能力優於平均，由於是今年季中交易市場少見的三壘手，預計會有多支球隊詢問報價。

本季在國聯東區殺出重圍的馬林魚，目前還保有最後一張外卡的優勢，眼下的三壘手塞古拉（Jean Segura）是陣中的進攻黑洞，打擊三圍 .218/ .280/ .274，wRC+低到只有58，就連防守能力也相當糟糕，換將絕對是球團季中作業的首要目標，同分區的卡德拉里歐便宜又大碗，能帶來角落防守及進攻的兩大升級。

大谷翔平 預測交易球隊：道奇

季末將成為自由球員，大谷翔平在進攻端的表現再次刷新了球迷的認知，然而，天使距離季後賽卻是漸行漸遠，是時候面對這個左右棒球歷史的難題，以天使近年戰績、團隊薪資及農場狀態，我不認為球團有任何得以說服大谷續約的理由，若是一般球員談約不成，球隊理應交易以搾取最後剩餘價值，但這次的主角是大谷翔平，這位有機會成為棒球歷史上最偉大球員的當代神獸，球團將要背負的是「送走歷史第一人」的臭名。

本季值得一拼且農場傲人的球隊，包括金鶯、遊騎兵、道奇等，都有追逐大谷的可能，即便是小市場球隊光芒，下半季的控制權可能是左右他們衝擊冠軍的重要關鍵。手握8名百大新秀，道奇面對的問題從來不是籌碼不夠，而是租用這兩個月的大谷能帶來多少價值，作為聯盟最有競爭力的球隊之一，季中已經重返國西龍頭的他們絕對值得一拼，除此之外，若他們能仿效2020年：季初完成交易，季中續約貝茲（Mookie Betts）簽下12年延長合約的作法，在這2個月期間說服大谷留隊，那麼以2名以上新秀及1名年輕即戰力作為代價的包裹絕對值得。