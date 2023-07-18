日職／村上宗隆失速還創不名譽紀錄 養樂多戰績持續探底

要說誰是近10年日職最謎球隊，那答案毫無疑問是央聯的養樂多，在14年之後的9個已完成球季，養樂多共拿下3次聯盟優勝，與巨人及廣島一樣多，第2名則有一次，不過養樂多謎的地方就在於其他的6年中，竟然有多達5年在央聯墊底，另一年也是在後段班後面的第5名。

如果這樣還不夠，那接下來更謎的點來了，一般來說，如果球隊為了要爭冠而強化戰力，那戰績通常也會好個幾年才因為球員老化或競爭力下降而變差，例如16到18年三連霸的廣島，在那之後便掉到後段班多年，今年有起色，目前在第3名的位置，或者像巨人這種戰力堅強的球隊，即使沒有拿到優勝，在後段班的次數也不會太多次；但養樂多不太一樣，養樂多在13、14年都是墊底，15年奪下優勝，後兩年卻又掉到第5名甚至墊底，18年第2名，19、20年又連兩年墊底，接著21、22年都拿到央聯優勝，並都打進日本一大賽，21年勇奪日本一，但本季打到現在，勝率僅有4成左右，排第5名，還一度墊底，落後給第4名的巨人有5.5場勝差，距離前段班更是10場勝差，除非在剩下的50幾場拉出好幾波高潮，否則看起來就只能跟中日爭第5名，這種戰績不是漲停就是跌停的大起大落現象，才是養樂多最謎的部分。

戰績會大起大落當然也有其原因，近年的養樂多就是一支以火力掩護投手的球隊，19年的總得分雖然是近5年來最多的656分，失分卻是遠高於其他隊的離譜739分；隔年球季，團隊總得分降低到只有468分，失分仍是全日職最多的589分；21、22年火力改善，連兩季拿到優勝時的團隊總得分都超過610分，是全日職最多，而投手群表現的又比之前好，即使只追上聯盟平均水準，已足夠讓養樂多在央聯二連霸，今年團隊防禦率與其他隊相去不遠，導致養樂多本季在5、6名間掙扎的主要原因仍在得分。

雖然養樂多去年2成50的團隊打擊率在央聯只排第3名，但總得分是全日職最多的619分，靠的就是強大的長打火力，整隊打出也是12隊之冠的174轟，打出10轟以上的有山田哲人、塩見泰隆、桑塔納（Domingo Santana）、歐蘇納（José Osuna）及村上宗隆，5個人加起來就130轟，只輸給巨人整隊的163轟，不過這令人感到害怕的打線，卻出了些問題。

兩名效力養樂多第3個球季的洋砲歐蘇納及桑塔納，表現與過去相比並沒有太大的落差，歐蘇納雖然今年的打擊率是3年來最低的2成45，但出賽82場打了14轟，也有43分打點；去年因手術遲到7月才上一軍的桑塔納，本季健康出賽，81場9轟、32分打點，兩人如果打完整季下來，估算的成績會跟過去相當，打線上的問題不在他們。

桑塔納（左）、歐蘇納（右）兩名洋砲本季維持以往的打擊水準。 擷圖自養樂多燕子官方推特

前兩季都打出2成70打擊率、14轟、50分打點以上成績的塩見泰隆，是養樂多這兩年的開路先鋒，也是能在央聯二連霸的關鍵之一，但今年春訓因下半身出狀況直到5月才在一軍出賽，月底又再度不適下二軍，本季只出賽16場，就有3轟及10分打點的成績，歸期仍未定；另一名台灣球迷很熟悉的山田哲人，這兩年已不復當年333(3成打擊率、30轟、30盜)時的高打擊率，變成低打擊率卻仍有單季20轟以上的打者，在打完經典賽後，山田本季的打擊率雖低到僅剩2成34，還是有9轟及25分打點，不過他在7月初同樣因為下半身不適而下二軍，3名本土主要打者也只剩村上1人在打線中。

去年打出生涯年，拿到打擊率、全壘打及打點3冠王，同時也以56轟打破王貞治保持的日本人球員單季最多全壘打紀錄的村上，在參加完經典賽後，本季與山田同樣遇到打擊低潮，至今82場全勤出賽，僅有2成37打擊率、15轟及46分打點(至7月16日)，與上季3成18打擊率、56轟、134分打點的成績相比實在差很大，在各項數據都驟降時，卻只有三振數急速上升，287個打數已被三振108次，上季487個打數僅有128次三振，低迷的成績不但直接影響到球隊的戰績，也反應在明星賽的票選上，村上在三壘位置分別不敵球迷票選的佐藤輝明，球員間互選的宮崎敏郎以及監督推薦的岡本和真，最後在追加投票又以33萬多票差距輸給強力催票的包爾（Trevor Bauer），無緣今年度的明星賽，這也讓村上成為前一季拿到3冠王卻未能參加當年度明星賽的第1人，但過去拿到打擊3冠王的也僅有4人就是。

山田哲人在參加完經典賽後，本季的打擊率不到2成4，日前又因傷下二軍。 聯合報系資料照片

話說塩見及山田一個傷一個低潮，而兩人現今都不在一軍，要獨自扛起隊友的打擊缺口，對今年的村上來說是個沈重的壓力，所幸他在進入7月有打擊逐漸加溫的跡象，單月打擊率來到2成8，13場比賽只有3場無安打，近期還連5場有安打，包括4轟及10分打點，如果村上真的能重拾去年雄風，那養樂多的戰績還有救。