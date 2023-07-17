日職／新戰力補齊吉田正尚缺口 歐力士編成部該記大功

軟銀在13日對西武之戰落敗之後吞下了6連敗，是球隊相隔2年再吞6連敗。接著15日-16日再輸球，是他們自從1998年之後、相隔25年再度吞下8連敗，對於一心要奪冠的軟銀鷹來說是相當大的打擊。

已經連續兩年爭冠失利的軟銀，本季以總額80億日圓完成了超大型補強。包括了7年50億日圓簽下FA市場上的最大咖近藤健介，再從FA市場上網羅了捕手嶺井博希（4年3億日圓）以及從美國大聯盟回歸日職的投手有原航平（3年15億日圓）。加上甘凱爾（Joseph Gunkel、1.6億）、6.5億的守護神歐蘇納（Roberto Osuna）等外籍球員，以及為了補強打線季中簽回的古巴重砲迪斯派（Alfredo Despaigne），展現強大的奪冠決心。

依照目前的態勢來看，洋聯A段班已經相當穩固，歐力士、千葉羅德、軟銀三隊領先第四名的樂天有高達7場勝差，在明星賽之前差距已經拉開。其中歐力士暫居第一，仍有機會達成三連霸，對照中央聯盟的養樂多隊掉到B級，歐力士仍然能夠在洋聯保持絕對優勢相當不容易。

尤其是在陣中第一強打吉田正尚離隊之後，他所留下的0.335打擊率、21支全壘打、88分打點，這個空缺一直被視為最大「懸案」。結果將近到了接近明星賽之前，歐力士的團隊攻擊力與去年相比並未減弱，截至7月15日為止，團隊打擊率0.256、得分315分、全壘打67支都是洋聯第一，而且與其他隊相比有明顯優勢，是他們能夠在列強之中殺出重圍的主因。

這個部分回到前述填補吉田正尚的「新戰力」，到目前為止發揮效用，是一大關鍵，球團編成部門因應吉田正尚離隊之後的補強，相當成功。

FA轉隊加盟的森友哉雖然在打完7月1日比賽就受傷缺陣至今，不過出賽63場，繳出0.286打擊率、12支全壘打、38分打點的優異成績，全壘打以及打點都是全隊第一，尤其是高達0.365的得點圈打擊率，更顯現出歐力士以4年18億日圓簽下他的投資效益。另外，新洋砲岡薩雷茲（Marwin González）雖然打擊率0.228偏低，不過大聯盟通算107支全壘打的實力依然健在，打出9支全壘打、26分打點，得點圈打擊率超過3成，關鍵一擊的能力加上優異守備能力，歐力士的1億8000萬日圓年薪花得也算值得。

森友哉(左)的攻擊火力雖然比不上吉田正尚，但仍有相當不錯的水平，讓歐力士團隊打擊還是很強勢。 擷圖自歐力士猛牛官方推特

其他洋砲方面，雖然備受期待的新洋砲史溫德（Frank J. Schwindel）打擊率不及2成，5月中旬之後就沒上過一軍，對教練團來說是很大的失算。不過原本以育成選手加盟的委內瑞拉內野手席丹尼歐（Leandro Cedeño）在進入7月之後成為主力四棒，7月打擊率超過4成。他在7月11日對羅德擊出滿壘全壘打，目前繳出0.306打擊率、3支全壘打、18分打點，長打率0.551、得點圈打擊率0.438，是歐力士能夠守住第一的關鍵人物。昨天也是靠著他的致勝陽春全壘打擊敗軟銀，一再成為勝利英雄，而席丹尼歐的年薪才4,000萬日圓，更是物超所值。更別說今年竄起的打擊王頓宮裕真，雖然已經被柳田悠岐大幅拉近距離（0.324對0.310），不過活躍程度遠超過預期，可以稱作為「意外的新戰力」。

另外的一大驚喜就是獨立聯盟出身，去年育成選秀第四指名的外野手茶野篤政。今年3月31日對西武的開幕戰茶野就被監督中嶋聰大膽排入先發，擔任第八棒，成為史上第一名透過育成選秀加入第一年球季就名列開幕戰先發的選手，還在第一打席就擊出安打，掀起不小的話題。雖然他在7月初下到二軍調整，不過目前為止出賽69場，繳出0.258打擊率、1支全壘打、20分打點的成績，以一名育成出身的選手來說，對歐力士已經是大賺。