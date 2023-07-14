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哈登去留不定 76人總管聰明反被聰明誤

聯合新聞網／ 特約記者李亦伸
76人明星後衛哈登很早就提出交易要求，但在各隊多筆交易與自由球員簽約之後，76人還是沒有動靜。如果76人最後不肯端出頂級延長合約，只想把他硬留下一年，哈登未必願意再次犧牲個人成績，而球季結束後也會走人，76人最後恐怕是一場空。 美聯社資料照片
76人明星後衛哈登很早就提出交易要求，但在各隊多筆交易與自由球員簽約之後，76人還是沒有動靜。如果76人最後不肯端出頂級延長合約，只想把他硬留下一年，哈登未必願意再次犧牲個人成績，而球季結束後也會走人，76人最後恐怕是一場空。 美聯社資料照片

76人後衛哈登「申請交易」，拖了幾周，球隊進退維谷。不管哈登是「要求還是請求」76人交易，不論主動權在76人手裡還是哈登手上，76人爭冠這一局恐怕很難圓滿。

我並不認為76人掌握交易主動權，哈登儘管面臨合約年，必須為自己明年夏天拚一分生涯最後合約，但76人這麼拖下去，哈登心早已不在這裡，團隊也受影響。對哈登沒有好處，對76人更有不同程度傷害。

76人和哈登處境尷尬又難以分手，雙方走到這一步，這是76人總管莫雷一慣「操作手法」，莫雷做交易從來不想吃虧，在哈登交易上更是如此。莫雷在交易中不但要即戰力先發，還想撈年輕、潛力新人，更要首輪籤。莫雷忘記，爭冠只有把握當下，如果未來一年莫雷不能把握76人MVP中鋒安比德生涯顛峰，打下東冠，前進總冠軍賽，莫雷所有算計、布局、籌碼都是一場空。

76人急需要在哈登交易中換進合適的球員，才能協助招牌球星安比德(中)在巔峰時期完成冠軍夢，並且還要能讓球隊維持長期競爭力。 美聯社資料照片
76人急需要在哈登交易中換進合適的球員，才能協助招牌球星安比德(中)在巔峰時期完成冠軍夢，並且還要能讓球隊維持長期競爭力。 美聯社資料照片

為了爭冠，為了搶下關鍵球星或一、兩塊重要拼圖，交易有時候吃點虧，拿到最合適拼圖，建構完美團隊，補上爭冠最需要版塊，這才是奪冠最重要決策。

莫雷是NBA著名精算師，靠「進階數據」分析統計起家，他在火箭10年，建立多年優質團隊和爭冠組合，火箭也曾經距離西冠只有一場勝利。但莫雷始終沒能成功，他差一點點運氣，正確一點應該說，他太聰明，奪冠很多時候就是需要賭一把關鍵，就算吃點虧也要梭哈。

76人上季例行賽54勝，東區第三，比總冠軍金塊53勝還要多一勝，76人中鋒安比德是年度MVP，被視為當今聯盟最具統治力中鋒。76人還有兩個球星級核心，前鋒哈里斯、後衛麥克西都能打出場均20+分表現，兩個防守專家貝佛利、塔克都是饒勇善戰經驗老將，只要哈登留下正常輸出，76人幾乎一隻腳站在東冠門口。

76人還有哈里斯(右)與麥克西(左)等好手在，只要能讓哈登滿意地留下，新球季想要殺進總冠軍賽還是有很好的機會。 美聯社資料照片
76人還有哈里斯(右)與麥克西(左)等好手在，只要能讓哈登滿意地留下，新球季想要殺進總冠軍賽還是有很好的機會。 美聯社資料照片

但這就是76人的尷尬和莫雷的決定。莫雷絕不會想要再給哈登一分四年超過1.5億美元以上合約，但哈登也懂，不是離開就是熬出一分滿意合約，這一切都是「商業考量」。

跟莫雷必須談生意，他是典型生意人，投機、自我、絕不冒險吃虧。所有籃球理由都很難成為莫雷做出決定因素。莫雷要的就是打出最好狀況，全力融入團隊，幫助安比德和76人打下東冠，挺進總冠軍賽，其他，再說。

哈登為火箭效力多年，也曾跟當時火箭總管莫雷交手多年，哈登很清楚，只要妥協留下，他就很難翻身，拿到一分滿意合約。這也是為什麼哈登現在一心想要離開，要求76人交易他，安比德、塔克、貝佛利怎麼勸說都沒用。對哈登來說，爭冠不是第一選項，拿到最大合約才是他最重要優先考量。離開，或許是對哈登最好的決定和方式。

莫雷和哈登肯定不會有交集，莫雷想要的滿意報價，市場給不起，也沒有球隊願意給。哈登想要離開76人的意志和打球決心也會被莫雷的拖功給糾纏，哈登即使最終被迫留下，他專心打好自己數據，打出自己行情，應該比76人戰績和團隊更加重要。

儘管76人總管莫雷(左)與哈登(右)共事多年，但在哈登已經快要34歲的情況下，這將是他生涯最後一張大約，不太可能給什麼「友情價」來幫76人省錢。 路透社資料照片
儘管76人總管莫雷(左)與哈登(右)共事多年，但在哈登已經快要34歲的情況下，這將是他生涯最後一張大約，不太可能給什麼「友情價」來幫76人省錢。 路透社資料照片

莫雷在火箭操盤10年，你可以說他非常成功，靠著各種數據分析和精明手腕建構一支多年都很有競爭力球隊，並且把團隊薪資控制在豪華稅以下。但莫雷「聰明反被聰明誤」的謀略算計，同時忽略人性、籃球本質的生意人手法，在老闆和球隊眼中可能非常稱職，但對於打造一支爭冠，甚至能成功奪冠球隊，累積贏球和冠軍文化，可能還有不小差距。

哈登目前看來開季很大機率走不掉，莫雷沒有得到滿意報價，他不會出手哈登。哈登仍是球星級得分手和控球大將，但即使他留下來為76人打球，繼續做為安比德隊友，但一切都將回不去了！

哈登申請交易這齣戲再拖下去，哈登、76人、安比德、莫雷都是輸家。

NBA專欄 NBA 76人 安比德 哈登

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