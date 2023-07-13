千賀滉大投球型態像極松坂大輔 改善控球應可成王牌

今年以低於預期的5年7500萬美元合約加入大都會隊的日籍強投千賀滉大，本季表現雖不到特別頂級，但絕對優於他平均年薪1500萬的身價。而他也在挑戰大聯盟的第一年就入選了明星賽，實屬不易。千賀那高三振率與高保送率同時存在的投球型態，不免令人想起曾經在紅襪隊風光一時的松坂大輔。

千賀滉大本季已主投16場先發與89.2局，繳出7勝5敗、3.31防禦率、11.3三振率、4.7保送率與1.28WHIP的成績。他的fWAR值1.5雖然優於兩位名人堂級隊友韋蘭德(Justin Verlander)和薛則(Max Scherzer)，但僅排全聯盟第39，防禦率也才排第27，並非特別突出。不過千賀的其他數據仍有不少亮點，例如排名全聯盟第5的超高三振率。

千賀目前已送出113次三振，照這速度今年的三振數可達203。他的球威相當驚人，四縫線速球平均可來到全聯盟第9的96.1英里，而最拿手的武器則是被稱為「鬼叉」的指叉球以及卡特球。他的指叉球用量佔23.2%排名全聯盟第6，同時也是他個人使用第2多的球路，僅次於四縫線的39.7%。根據棒球統計網站FanGraphs的數據，千賀的指叉球球種價值(Pitch Value)0.9排名全聯盟第7。儘管千賀以「鬼叉」聞名於世，但讓他今年投得最精采的其實是卡特球，他的這顆卡特球又屬於今年引發熱烈討論的滑切球(sweeper)，其變化幅度介於卡特球與滑球之間，由於球路上還是較接近卡特球，目前仍歸屬於卡特球種。千賀的卡特球用量為全聯盟第11的22.6%，其效率奇佳，球種價值10.2高居全聯盟第2。

千賀滉大的卡特球威力十足，目前他已飆出全隊最高的113次三振，在國聯則排名第9。 美聯社

除了高三振率之外，由於千賀的球威太強，因此即便打者擊中也不會打太好。他的被安打率6.8在全聯盟是第6低，被打擊率.204與被長打率.336也分別排第4與第6。他的被出色擊球數(barrel)14、被出色擊球率6.3%、被擊球速度88英里則分居第2、第6與第16低。可以看出千賀多項分類數據雖屬聯盟頂尖，但綜合數據卻沒有那麼突出，顯然唯一的問題就在於控球。

日職時期的千賀就被認為若能改善控球問題，會是個超完美的投手，但這問題還是帶到了大聯盟。他今年已送出全聯盟第4多的47次保送，保送率4.7亦為全聯盟第2高、國聯最高。保送過多的問題，讓他平均每局要花17.15顆球，為全聯盟第12多。這也是為何他通常無法吃太多局數，目前的局數也未達防禦率排行榜所需的門檻。不少高三振率的投手會投引誘球讓打者出棒，但千賀對打者的壞球出棒率卻只有28.8%，為全聯盟第7低，表示他的壞球都過於明顯。

千賀的狀況與2007、2008年的松坂大輔相當類似。以松坂大聯盟生涯最佳的2008年為例，他當年主投29場、167.2局，繳出18勝3敗、2.90防禦率、8.3三振率、5.0保送率、1.32WHIP、6.9被安打率的成績。松坂那年拿到美聯塞揚獎第4高票，他的防禦率與勝場數都相當漂亮，三振率在那年代也算相當高，可排在美聯第5，因此他被取了K骰子(Dice-K)這綽號。他的被安打率同時也是美聯最低的，且如同千賀的「鬼叉」，他那被稱為「魔球」的子彈球(Gryoball)當年在大聯盟也是熱門話題。但松坂2008年的94次保送與5.0保送率卻都是美聯最高，平均每局的用球量17.32堪比今年的千賀，顯然也碰上了控球的問題。由此可看出千賀今年的各項表現，幾乎與當年的松坂如出一轍。

千賀滉大的投球模式與前紅襪名將松坂大輔出奇的相似，而且成績都是三振率高、保送也多、被打擊率低。 歐新社資料照片

不少三振型的日職王牌投手來到大聯盟後都有控球的問題。除了松坂與千賀之外，野茂英雄、石井一久、達比修有與菊池雄星也有遇過，有的是原本在日職時期保送率就特別高了，來到大聯盟更高；有的則是原本控球問題並不特別明顯，來到大聯盟後保送率才飆高。無論如何，他們來到大聯盟後的保送率都比日職時期多出一截，畢竟大聯盟與日本職棒完全不同等級。這當中有克服控球問題的是達比修有，他在大聯盟的前兩季保送數都至少是美聯第4多，頭一年的保送率還高達4.2，但他近年的控球卻得以名列前茅，2020年的1.7保送率還可排在國聯第2，這也是為何他打滾多年還能被視為王牌。

千賀滉大今年以他的球威與超高三振率證明了自己足以立足於大聯盟，但也因為控球的問題而無法成為更加頂尖的投手。若能改善控球問題，相信他將超越松坂大輔，成為一名大聯盟的真王牌。