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中職／統一獅封王實至名歸 拚總冠軍仍有不少隱憂

聯合新聞網／ Ramos
統一獅拿下職棒34年上半季冠軍，這個榮耀得來不易，因為一開季他們就陷入低潮，經過近3個月的不斷努力，終於在最後衝刺階段才辛苦擺脫糾纏。下半季他們還是很有爭冠的實力，但也有不少隱憂值得注意。 聯合報系資料照片
統一獅拿下職棒34年上半季冠軍，這個榮耀得來不易，因為一開季他們就陷入低潮，經過近3個月的不斷努力，終於在最後衝刺階段才辛苦擺脫糾纏。下半季他們還是很有爭冠的實力，但也有不少隱憂值得注意。 聯合報系資料照片

統一獅上週在新莊球場擊敗富邦悍將，拿到中華職棒34年上半季冠軍，提前收下季後賽門票，在此，先恭喜統一獅，以整體投、打、跑、守的發揮，他們確實值得獲得這份榮耀。

事實上，統一獅開季打得非常掙扎，前9場比賽打完，勝率不到5成，平均每場只得2分，團隊打擊率0.224、上壘率0.288、長打率0.278全數敬陪末座，季前各方專家和球評普遍不看好他們，這時看來「眼光」確實沒錯。

還記得嗎？4月21日統一獅在台南以22:2大勝樂天桃猿，自此，團隊打擊逐漸甦醒，從狂攻22分那一天到上半季封王日，統一獅期間團隊打擊率0.284、上壘率0.359、長打率0.394、場均得5.2分都高居聯盟第一，和季初低迷不振的打線相較，表現判若兩隊。

統一獅隊在4月21日以22：2大勝樂天桃猿，成為他們否極泰來的轉折點。 圖／統一獅隊提供
統一獅隊在4月21日以22：2大勝樂天桃猿，成為他們否極泰來的轉折點。 圖／統一獅隊提供

去年下半季統一獅勝率不到3成排名墊底，團隊打擊率只有2成40為全聯盟最差，今年打線狂飆，最關鍵的因素當然是林安可、蘇智傑傷癒歸隊且健康出賽，與陳傑憲合體「外野三帥」，一再重擊對手攻城掠地。

另外，統一獅「三老」林益全、胡金龍、陳鏞基都再創生涯新高峰，讓整體打線更完整也很重要，特別是陳鏞基，歷經過去兩年大低潮，今年打擊率破3成50竟是主力打者當中最高數據，相信新任外籍打擊教練馬修爾的指導提點功不可沒。

統一獅今年找來日籍守備教練玉木朋孝，讓野手守備基本功更確實、更扎實，同樣功不可沒，去年統一獅團隊出現125次失誤，守備率0.972都是全聯盟最差數據，今年上半季團隊只有42次失誤，守備率0.981都僅次於中信兄弟，防線大躍進，也給投手群堅實的後盾。

日籍守備教練玉木朋孝(中)大幅改善獅隊去年失誤滿天飛的情況，可說是獅隊封王的幕後大功臣。 圖／統一獅隊提供
日籍守備教練玉木朋孝(中)大幅改善獅隊去年失誤滿天飛的情況，可說是獅隊封王的幕後大功臣。 圖／統一獅隊提供

統一獅今年季前找來新洋投勝騎士，當時球隊內部就有人指出，他應該是陣中4名洋投當中最好的一人，果然，勝騎士出賽10場戰績8勝1敗，防禦率1.44，每局被上壘率0.93，暫居聯盟勝投和防禦率王，勝騎士領銜的4大洋投，包括布雷克、克維斯、羅昂，整體表現勇冠全聯盟，也是統一獅奪得隊史第16座季冠軍的關鍵因子。

當然，統一獅3名先發本土投手胡智爲古林睿煬、林子崴表現稱職也很關鍵，雖然3人合計先發18場只拿下4勝，另有7敗，不過3人平均每場先發可以吃下近6局，整體防禦率2.89，被打擊率0.230，每局被上壘率1.25，算是近乎無可挑剔的數據了。

統一獅拿到上半季冠軍只是過程，最重要的是要拚年度勝率第一，拿下最重要的總冠軍，如果投、打、守依舊維持穩定，而且沒有重大傷兵，的確有可能衝擊下半季冠軍。

洋投勝騎士（右2）對獅隊能在上半季封王做出極大的貢獻，但他在下半季要轉戰韓職，獅隊想要補足戰力空缺的難度很高，而且也少了一位有能力主宰總冠軍賽的key man。 中央社
洋投勝騎士（右2）對獅隊能在上半季封王做出極大的貢獻，但他在下半季要轉戰韓職，獅隊想要補足戰力空缺的難度很高，而且也少了一位有能力主宰總冠軍賽的key man。 中央社

不過統一獅不是沒有隱憂，牛棚除了陳韻文、邱浩鈞、劉軒荅比較可靠穩定，中繼投手群其實狀況不少，幾名老將能否一整季都穩定輸出不無疑問，洋投布雷克動刀後壓制力不如以往，杭州亞運期間古林、林子豪、林安可都不在陣中，勢必影響團隊戰力發揮，這些點都值得觀察。另外勝騎士離隊挑戰韓職，也會是讓獅隊憂心的一點

棒球專欄 中華職棒 統一獅 林岳平 林益全 陳鏞基 布雷克 胡智爲 古林睿煬

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