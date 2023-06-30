續約中鋒佛西維奇 公牛未來仍是一場夢

NBA很多球隊要好不壞、要死不活，球星、天賦、陣容都不算差，但既打不進季後賽，也沒有更冠實力，更糟的是很難看見「未來」。

拓荒者是一例，超級得分手里拉德還在當家，他既忠誠又好像很難有作為，他似乎想要離開，但又一直下不了決心。拓荒者過去兩年卡在那裡，沒有更好還一直向下沈淪，上季拓荒者傷病不斷直接爛到西區第13，難以翻身。

公牛也是一例，公牛上季擁有兩個場均至少24分頂級得分手拉文、德羅展，還有一名場均17.6分、11籃板、3.2助攻中鋒長人佛西維奇，投籃命中率5成2，三分命中率3成5。但公牛還是打不進季後賽，40勝42敗戰績，防守效率排名第五，是上季沒打進季後賽防守效率最出色球隊。

想要把握德羅展最後一年合約，讓拉文還能隨心所欲進攻得分，打出讓球迷期待的高度，今年夏天公牛該如何才能脫胎換骨、做出改變？

在德羅展(左)表現還沒有出現快速下滑、拉文(右)還正值當打之年，公牛對現有陣容仍抱有很大的希望。 歐新社資料照片

公牛做的第一步是三年6000萬美元留下中鋒佛西維奇，佛西維奇連續兩年都在公牛打出17.6分+11籃板效率，他還不是聯盟具統治力頂級長人，但用來搭檔拉文、德羅展，成為一支季後賽球隊禁區攻防中樞，佛西維奇能力和功能綽綽有餘。平均年薪2000萬美元續約佛西維奇，公牛多少賺了便宜，以佛西維奇場均17分、11籃板輸出，又是奇貨可居長人，市場行情至少年薪3000萬美元起跳。

公牛距離豪華稅還有2700萬美元空間，陣中還有貝佛利、懷特、多蘇姆三名主要輪換後衛今夏等著續約。另外就是解決主控鮑爾膝傷，新賽季整季報銷問題。

貝佛利是防守悍將，但年紀、作用和影響力已經不容高估，精神面功能大於實質戰力。懷特、多蘇姆兩名年輕後衛各有衝擊力和功能性，是很出色配角，投籃、進攻得分都不穩定，但都能擺進主要輪換。

鮑爾上季因膝蓋兩度開刀，整季停擺，新賽季已經預告還是無法痊癒，公牛少了第一主控、第一組織者和第二持球點，問題很大，這也是公牛跛腳主因。

公牛主力控衛鮑爾(中)上季因傷完全停賽，下季情況也不樂觀，復出時間遙遙無期，成為公牛的致命傷。 歐新社資料照片

以公牛剩下薪資空間和現行操作方式，他們根本簽不到足以改變球隊體質和競爭力「關鍵球員」。佛西維奇+拉文+德羅展做為公牛三核心，搭配變動不大5-6名主要角色球員，公牛教練還是唐納文，即使公牛防守效率已經達到聯盟頂尖前五，公牛恐怕還是一支勝率不到五成，競爭力很平凡球隊。

公牛為什麼難有競爭力？

1、進攻太單調：公牛進攻容易預測，不是拉文單打就是德羅展單兵攻擊，擋拆後拉開單邊，然後轉移球、外線或弱邊跳投終結進攻。進攻單調，球權、戰術集中在拉文、德羅展兩人身上，這是唐納文執教敗筆和一直以來罩門。唐納文從來就不會用板凳，更不擅長挖掘角色球員最大潛能，組合出相加相乘最大戰力，加上他是完美配合球員的教練，雷霆五年、公牛三年都是如此。

進攻單調，容易預測，加上戰術、球權集中在兩名精英球員手裡，結果就是角色球員一路被邊緣化。上季懷特、多蘇姆功能和個人表現都變得可有可無，作用有限，中鋒佐蒙德、大前鋒威廉斯、後衛卡魯索都失去存在感，公牛整體戰力拉不上來，不完全是鮑爾傷停影響。

公牛戰術單調，攻勢又過於集中在德羅展和拉文身上，讓佐蒙德(左)和拉魯索等球員沒有什麼發揮機會，多位球員潛能遭到埋沒。 歐新社資料照片

2、禁區毫無牽制力：除了拉文和德羅展，公牛沒有第三個球員每場比賽能站上罰球線2次，中鋒佛西維奇、佐蒙德各場只有1.9次。公牛在禁區毫無進攻威脅和牽制力，進攻效率排名倒數第六，戰力肯定受挫。

3、球隊毫無鬥性：唐納文執教一向配合球星滿足球員，他是球員心目中好好教練。因此球隊性格就是溫吞幾近軟弱，缺少鬥性和玩命性格。這在現代NBA不但是球隊成長、進化致命傷，更是球隊趨於平凡、終致沈淪最大痛腳。

唐納文在公牛帶兵三季戰績是117勝119敗，勝率還不到5成，僅在2022年打進季後賽，但首輪就以1：4遭到公鹿淘汰，球隊拚戰能力是過於軟弱。 美聯社資料照片

留下現有人才，維持核心陣容，並不足以提升公牛戰力，公牛得有徹頭徹尾改變和新陣容，甚至教練唐納文都必須展現更大本事，挖掘角色球員潛能，否則續約佛西維奇只是讓他養老，今年季中再看著德羅展希望「被交易」，或是明年夏拉文要求「賣我」。

公牛新賽季，可能還是一場夢！