中職／三號捕手打得最好 姚冠瑋成悍將本季奇兵

捕手是球場上的指揮官，也是投手最密切的夥伴，不但在配球方面要即時給予投手指引，還要洞悉場上的狀況，協助調整守備站位。各隊在捕手位置多會準備多位球員輪替，減緩選手體能負擔及壓力，更靠著不同投捕搭配，尋求增進戰力的機會。

昔日富邦悍將擁有國手級的林琨笙、旅美強打捕手張進德、選秀狀元戴培峰，雖然不曾同年一起發揮，但都不至於缺人。然而今年林琨笙被球團安排轉任球探兼教練，張進德及戴培峰又進入傷兵名單，他們出現隊史最大的捕手荒。前三年一軍只有19場出賽的姚冠瑋成為主戰捕手，20場出賽的蕭憶銘為替補，二軍也只剩下前年跟去年加盟的蘇煒智及豊暐，連投手出身的教練黃柏揚都被登錄救火。但意外的是，姚冠瑋適時把握機會，成為目前悍將打線最穩定的球員。

姚冠瑋出身棒球強權穀保家商及文化大學，曾獲玉山盃青棒賽及黑豹旗的明星球員捕手獎。另外他更曾入選U-18世界盃、亞洲青棒錦標賽、世界大學棒球錦標賽及U-23世界盃等國手，而且還擔任中心打者。他在U-18世界盃曾成功在本壘擋下加拿大跑者，表現有如2008年八搶三奧運資格賽的葉君璋，當時更被稱為鐵捕接班人。

姚冠瑋在業餘時期就被讚美為中華隊鐵捕接班人，而且他的打擊表現不差，曾擔任過中華隊第四棒打者。 聯合報系資料照片

2019年姚冠瑋投入選秀會，雖然被認為是攻擊型捕手，但各隊多是優先搶投手或高中畢業球員，以至於高卒強打捕手羅暐捷及張聖豪反而先被選走。最後姚冠瑋被富邦悍將在第四輪第三順位選中，並以簽約金260萬元、一軍月薪7.5萬元簽下。不過當時富邦已在前一年以狀元籤選入戴培峰，陣中原本又有林琨笙及方克偉，挑選姚冠瑋應是長期規畫的備胎。2020年悍將又找來張進德，首當其衝是讓退化的方克偉遭到釋出，姚冠瑋的順序依舊是第三、四號捕手。

戴培峰今年3月出賽時手掌鉤狀骨骨折，進行開刀休養；5月份張進德出現腰傷，下二軍一直沒有好轉。去年在二軍就已經扛下不少場次的姚冠瑋，這次總算有更多機會擔任一軍主戰補手。俗話說「機會是留給準備好的人」，他的際遇就像是以往的劉時豪，雖然身材、名氣不比主力球員，一直都只能當三號捕手，但抓住機會就會讓人特別關注。

雖然是以捕手身分登場，不過姚冠瑋目前最令人驚艷的則是打擊表現，他打擊率0.302僅次李宗賢，上壘率0.414為全隊最高，而且雖然身材屬短小型，他還是有盜壘成功。在貧打的悍將打線中，打擊三圍3/4/3的表現，名列團隊第二，僅有李宗賢比他優異。得點圈有人時的打擊率高達0.394，沒有手軟反而打得更好，若是2、3壘有人或滿壘時更是高達0.600。姚冠瑋還有一個優勢，就是他很會選球，平均約8個打席就會獲得1次四壞球，比許多中心打者的平均10打席更好。

至於捕手功力方面，他的整體表現中規中矩，並沒有特別好或不好。他對於阻殺或配球都沒有不理想的狀況，甚至偶有佳作，基本上就是合格的表現。最需要加強的則是他的擋球功力，這部分可能是因為他過去無法固定出賽，少了實戰經驗，後續應會有更好的表現。

姚冠瑋(左)原本未被列為球隊主戰力，但憑藉不錯的打擊，中規中矩的守備功力，已證明他是足以待在一軍的球員。 聯合報系資料照片

今年上半季對富邦悍將來說又是一個失敗的半季，但逆境中仍是有所收穫，而且不一定來自大咖球星。即使本來被列為三號捕手，也可以表現比其他球員都好，姚冠瑋就是最好的例子。