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中職／樂天桃猿開高走低 失誤與牛棚崩盤成致命傷

聯合新聞網／ Ramos
樂天桃猿隊本季有7場比賽出現單場3次以上的失誤，總失誤次數73次剛好是統一獅和中信兄弟的總和，守備方面的大幅衰退讓他們欲振乏力。 聯合報系資料照片
樂天桃猿隊本季有7場比賽出現單場3次以上的失誤，總失誤次數73次剛好是統一獅和中信兄弟的總和，守備方面的大幅衰退讓他們欲振乏力。 聯合報系資料照片

樂天桃猿進軍中職第4年，不但無緣拿下總冠軍，今年也無法拿到上半季冠軍，對於日本樂天集團而言當然是一張不滿意的成績單，下半季樂天能否重新振作劍指總冠軍，值得關注。

2019年Lamigo桃猿奪冠締造三連霸之後，正式轉賣給樂天集團，當時樂天並未開出3年複數年約留住「7冠教頭」洪一中，也讓洪一中改執掌富邦悍將兵符，樂天選擇把一軍打擊教練的曾豪駒升任教頭。

洪一中離開前樹立一道高牆，2017年他帶領Lamigo桃猿拿到上、下半季冠軍，年度勝率高達0.655，也是該年唯一勝率破5成的球隊，隔年Lamigo桃猿又包辦上、下半季冠軍，到了2019年Lamigo桃猿拿到上半季冠軍，年度勝率0.534與富邦悍將並列第一。

Lamigo桃猿三連霸期間，在台灣大賽不是4勝1敗，就是4勝2敗扳倒對手勇奪總冠軍，實力當然在各隊之上，也因此，洪一中沒有續掌樂天桃猿兵符，改由曾豪駒帶兵，以股市來說算是「逢高買進」、「高點承接」。

曾豪駒接手樂天總教練一職時，剛好是桃猿完成三連霸之後，球隊戰力正值「高檔區」。
曾豪駒接手樂天總教練一職時，剛好是桃猿完成三連霸之後，球隊戰力正值「高檔區」。

持平而論，樂天桃猿這幾年主力陣容與Lamigo桃猿三連霸時期差異並不大，透過選秀補進馬傑森、許峻暘、陳冠宇、曾仁和、邱駿威與宋嘉翔等好手，洋投戰力也有一定水準，但是戰績不如「Lamigo洪總」來得耀眼卻是不爭的事實。

2020年上半季樂天桃猿勝率0.567僅次於中信兄弟，到了下半季只剩0.417落居墊底，和排名第二的富邦悍將勝差達6.5場；隔年上半季樂天桃猿勝率剛好5成名列第三，下半季0.456與富邦悍將並列墊底。

曾豪駒帶領的樂天桃猿，前4個半季就有2個半季落居墊底，而且前兩年的年度勝率都不到5成，反觀洪一中從2011至2019年帶兵，半季都不曾墊底，期間年度勝率為0.555。

去年曾豪駒終於一吐怨氣，上半季勝率0.627高居榜首，下半季也有0.579僅次於中信兄弟，無奈台灣大賽遭林威助帶領的中信兄弟4戰橫掃無緣奪得總冠軍。

樂天桃猿去年好不容易重回台灣大賽，但前3戰打完只拿6分，處於領先的時間只有27分鐘，最後遭到中信兄弟的橫掃。 中央社
樂天桃猿去年好不容易重回台灣大賽，但前3戰打完只拿6分，處於領先的時間只有27分鐘，最後遭到中信兄弟的橫掃。 中央社

今年開季樂天桃猿其實打得很好，一直到5月18日為止，戰績19勝11敗1和，領先第二名的龍、獅兩隊有3.5場勝差，但接下來18場比賽只拿到4勝14敗，一口氣滑落到第4名，幾乎提前宣告退出爭奪上半季冠軍的行列。

今年樂天桃猿缺點相當明顯，牛棚防禦率破5，守備失誤超過70次，過去三連霸時期主將王溢正陳禹勳、陳俊秀、林承飛表現大不如前，加上林立為首的傷兵潮湧現，這都是本季樂天桃猿開高走低的因素。

陳禹勳曾是聯盟中的頂尖終結者，但剛好在球隊易主之後開始快速走下坡，去年在中繼位置大放異采，但今年卻又逐漸失去舞台 聯合報系資料照片
陳禹勳曾是聯盟中的頂尖終結者，但剛好在球隊易主之後開始快速走下坡，去年在中繼位置大放異采，但今年卻又逐漸失去舞台 聯合報系資料照片

持平而論，曾豪駒執教的樂天桃猿表現算中規中矩，他也練出像成晉這類的年輕好手，讓球隊戰力深度更足夠，但就像前面所言，他在洪一中離開後的高點承接，外界難免會拿他和洪總比較，這是沒辦法的事情，今年球季進行將近一半，樂天桃猿還有機會力挽狂瀾，就看團隊如何重新振作了。

棒球專欄 中華職棒 樂天桃猿 曾豪駒 洪一中 陳禹勳 王溢正 林立

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