鳳凰城四星合體薪資爆滿 太陽還剩多少補強籌碼？

在太陽完成比爾（Bradley Beal）的交易之後，哪怕在這筆交易中太陽唯一送出的所謂替補球員，是連太陽球迷自己都不想要的沙米特（Landry Shamet），但對於多數吃瓜看戲的觀眾來說，看到球員名單幾乎一半是空格，反正不管啦太陽替補就是變弱了，好歹也等自由市場跑完一輪以後再來煩惱這個問題吧。

因此這篇文章，我們打算來簡單討論一下太陽在完成交易之後，究竟還剩下哪些籌碼，以及還有多少操作空間吧。

完整交易包裹

首先，我們還是先補上完整的交易內容，在和巫師的交易中，太陽送出保羅（Chris Paul）和沙米特兩名球員，還有2024、2025、2026、2027、2028、2030年共六枚次輪籤，以及2024、2026、2028、2030年的首輪互換權，其中2028年的互換權在杜蘭特（Kevin Durant）的交易給了籃網，也就是太陽如果先跟籃網換完以後順位還是比巫師高，巫師可以再來換一次的意思。

而巫師送出的球員，除了交易主角比爾以外，後續還陸續傳出6呎3吋後衛古德溫（Jordan Goodwin）、以及6呎10吋前鋒陶德（Isaiah Todd）也都在交易包裹內。

其中陶德先天條件不錯但球技尚屬生嫩，新球季或許不能馬上提供即戰力，但古德溫上個球季在巫師表現不差，平均17.8分鐘的出賽時間場均6.6分、3.3籃板、2.7助攻，為數不多先發的幾場比賽更是有12.4分、5.6助攻的成績。

在太陽原本的替補控衛佩恩（Cameron Payne）近一兩年健康情況不佳，狀態也比較大起大落的情況下，或許古德溫會有競爭主戰替補控衛的機會。

太陽替補戰力仍嫌薄弱，但能補強的籌碼有限。 法國新聞社

不過在這筆交易中比較受傷的，可能就是老將保羅了。據說在交易完成的當下，保羅正在應紐約時報邀請前往宣傳新書的路上，結果在飛機上收到兒子傳來的訊息才知道自己被交易，新書發表會也瞬間成為交易第一現場。

根據保羅本人的說法，他前一天才和太陽總管瓊斯（James Jones）進行溝通，並得到自己應該不會被交易的結論，沒想到一天之後風雲變色，也讓保羅直指目前太陽真正掌握實權的恐怕已經不再是掛名總管的瓊斯，而是新老闆伊許比亞（Mat Ishbia）和與老闆關係密切的傳奇球星湯瑪斯（Isiah Thomas）。

當然，考慮到瓊斯過去也有不止一次在交易前夕先安撫隊上球員相信自己不會被交易，結果轉過身就把人給賣了的紀錄；不說其他人，光是保羅自己當初來太陽前，瓊斯大概也跟魯比歐（Ricky Rubio）講了類似的話，所以也不排除這次只是故技重施。

加上太陽隨隊記者甘巴德羅（John Gambadoro）也表示瓊斯根本從頭到尾都知情，這筆交易是由他和老闆、新任總教練Frank Vogel和CEO 巴特爾史坦（Josh Bartelstein）、也就是比爾經紀人老巴特爾史坦（Mark Bartelstein）的兒子共同拍板。

此外，布克（Devin Booker）和杜蘭特（Kevin Durant）兩大球星也一起參與了招募比爾的過程，是透過這麼多人的努力才讓交易完成，反倒是被保羅點名的湯瑪斯沒什麼戲份。

當然這種事情信者恆信，不一定誰說的就一定是對的，而且交易畢竟已經完成，在這裡爭論誰做了什麼、沒做什麼、或者誰是誰非，老實說意義都已經很有限了，總之，祝福保羅未來一切都好，也謝謝你帶我們走過這麼精彩的三個球季。

艾頓的動向仍受球迷矚目。 美聯社

太陽還有什麼籌碼？

而在太陽完成交易之後，除了據傳從巫師得到的三名球員以外，原本隊上還有合約的人僅剩下布克、杜蘭特和艾頓（Deandre Ayton）三名主將，另外還有兩張非保障合約佩恩和溫萊特（Ish Wainright）。

考慮到太陽短期內可能未必需要先發控衛，但板凳席上總是需要有人協助控球，預計佩恩留隊的機率會比較高，而一身橫練肌肉的溫萊特除了對安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）這種類型的重型裝甲有點效果以外，就顯得比較可有可無，或許會在某個時間點被請下車也不一定。

而剩下的那些空格，考慮到目前布克、杜蘭特、比爾和艾頓四人組的薪資加總就已經剛好超過新球季聯盟預計的豪華稅起徵線，在名單填滿之後也勢必會直接超過本季新上路的第二條硬上限，導致太陽不只是今年，可能最起碼在未來的三年以內甚至更久，都無法使用以往我們熟知的任何一種中產特例在自由市場上補人。

即使是本隊的自由球員，除了擁有早鳥權利的蘭德爾（Jock Landale，受限自由球員）和畢永柏（Bismack Biyombo，完全自由球員）、克雷格（Torrey Craig，完全自由球員）這三名太陽有意願留、也可以開出明顯高於底薪價碼的球員，頂多再給你算上雖然擁有完整鳥權，但留隊機會恐怕不是很大的貝茲利（Darius Bazley）。

華輪可能難以續留。 美聯社

除了以上四名球員以外，太陽今年暑假幾乎等於只能用底薪、或頂多略高於底薪的價格填滿剩下的球員名單，也包括目前還沒被我點到名的太陽其他自由球員在內。

而或許這也代表著，幾個月前在季中帶槍投靠，多數時間卻被前總教練威廉斯（Monty Williams）冰在板凳深處的華倫（T.J. Warren）和洛斯（Terrence Ross），在比較有本錢在自由市場喊價的情況下，下賽季回歸的機會恐怕不大。

至於另外兩名自由球員奧柯吉（Josh Okogie）和李（Damion Lee）或許機會比較大一點，但是在今年季後賽其實也已經證明，他們在季後賽的強度下確實也沒有那麼實用。

因此除了繼續挖掘新的底薪角色球員，甚至期待是否有具備一定戰力的球員願意降薪投靠以外，另一個或許有可能的補強手段，就是看太陽會不會考慮動本次季後賽表現比較差強人意，至少遠沒有兩年前季後賽表現好的主戰中鋒艾頓了。

老實說，上個賽季艾頓本身不夠純熟的運球和護球功力、以及始終不愠不火看起來沒有特別強烈的求勝意志，當然是要為自己陷入的困境負相當大的責任，但最近陸續傳出在一兩年前艾頓就已經和前總教練威廉斯鬧翻並直接形同被放生、但是要找人背黑鍋的時候教練肯定不會忘記他之類的消息，又讓人對艾頓的處境有一點同情，這可能也是我當然也對他不夠滿意，卻一直不是很想怪他的主要理由。

同時，艾頓和威廉斯的不和流傳已久，甚至稍早威廉斯直接點名不想再執教艾頓和本季同樣鬧翻離隊的克勞德（Jae Crowder）等消息傳出之後，照理說當時還有決策權的總管瓊斯也就這樣默默的看著這一切發生，就算當時不考慮動教練，也顯然錯過了在事情鬧大前、交易價值還比較高的時候處理球員，最後克勞德只能當成薪資包兩敗俱傷，艾頓更是去自由市場繞了一圈被太陽硬綁回來以後大家對他意見那麼多，我只能說真的要劃分責任，總管和教練一個都跑不了。

太陽大刀闊斧組團拚冠軍，考驗著佛蓋爾的執教能力。 美國聯合通訊社

不過在太陽總教練換成過往使用長人紀錄還算不錯的佛蓋爾（Frank Vogel）之後，我其實不排斥再給艾頓一個重新證明自己的機會，當然，如果有合適的報價，我也一直都不反對太陽或許可以考慮和艾頓分道揚鑣，但前提是價碼真的合適，而不是為了交易而交易，目前在市場上流傳過的交易包裹，是否每一包都真有其事我們無從判斷，但唯一可以確定的是，目前為止公開過內容的每一包我個人都沒有什麼興趣，還是留著自己用吧。

總之，都說NBA的休賽季往往還比比賽本身精彩，在比爾的交易過後，看起來接下來的自由市場也是風雨欲來，那就讓我們期待，接下來聯盟還會帶給我們什麼驚喜（或者驚嚇）吧！