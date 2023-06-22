神鱒陷入意外低潮 大谷翔平隻手撐住天使

去年在六月份大崩盤的天使隊，今年的六月反而變成他們的推進期，在連贏兩個關鍵客場系列戰後，他們超車了六年五次分區冠軍的太空人，成為美聯西區第二。這段期間天使隊先發投手撐得住，牛棚勝利組表現超群，大谷化身宇宙人，17場比賽就敲了9轟，直升大聯盟全壘打王，把北極熊和法官都甩到身後。但這段期間球隊大哥楚奧特卻意外陷入生涯少見的低潮，他突然打不到快速球了。

今年神鱒是大聯盟最容易看到快速球的打者，根據FanGraphs網站的資料，以下是大聯盟打者面對速球（四縫線+伸卡球）比例最高的前五名：

林煒珽／製表

二到五名的四位打者今年加起來一共五轟，都非長打的威脅，所以投手用直球正面對決很合理，但對神鱒來速球連發？這是世代最強等級的打者啊，從5月8號起，到上一個天使皇家系列戰前的33場比賽期間，棒球資深作家維度奇統計，楚奧特面對的直球比例高達82%，而他這期間對速球打擊率只有1成74，讓他這33場比賽的打擊三圍呈現.208/.324/.375的低檔狀態。

楚奧特的揮棒向來是下朝上的軌跡，讓他擅打低球的名聲早已享遍天下，而他不喜歡高角度速球也是有名的，今年對手對他投九宮格中高角度的直球逐月增加，這趨勢在這33場比賽達到高峰。我們來看看這三個月神鱒面對直球的比例和績效：

林煒珽／製表

如果投手能準確地把直球攻進九宮格的一二三格，楚奧特20個打數只有1支安打。但神鱒太有才華，當對手招式用老時，他還是能破解的。在皇家隊三連戰中，他依舊面對大量的直球，但楚奧特在其中十個打數中最後鎖定直球出棒，結果呢？五支安打，包括和大谷那次背靠背的全壘打。神鱒前一陣子對直球的迷航記，也許在皇家隊系列戰後可以解套，我們可以在高速公路系列戰中來好好觀察。

現在的天使真正一哥無疑是大谷，而且他已經把全世界的棒球迷都寵壞了，讓我們忘記要做好一件事就夠難了，他偏偏有辦法一心二用，而且都還超厲害。想像一下把法官和柯爾合體，或是約科奇有柯瑞的三分能力。2021年大谷以驚人的二刀流成績贏得美聯MVP，而去年如果不是賈吉破了高懸多年的美聯全壘打紀錄，大谷很有機會連莊。今年大谷不只連續三年健康地二刀流，而且還比前兩年更強。

有多強？打者大谷現在的24轟是大聯盟最多，長打率和攻擊指數也都是大聯盟第一，而投手翔平則是全大聯盟最難打的投手，對手對他的打擊率只有1成72。大谷在天使前五年都沒有經歷過季後賽，而且和西區第一起碼有10場以上的差距，但今年在大谷變身賽亞人的情況下，有機會做出改變。在上禮拜和西區龍頭遊騎兵隊的關鍵四連戰，天使拿下三勝，大谷在四場比賽的數字是：打擊率5成83，四發全壘打，20個打席中上壘14次，長打率1.667，外加一場勝投（六局只失兩分，而遊騎兵隊是全大聯盟得分最高的球隊）。

大聯盟現在各隊投手寧可用直球與楚奧特對決，也不想去跟大谷翔平硬拚。 美聯社

最近宇宙大谷的恐怖，我們就講幾個例子：在高速公路系列戰前的十場比賽，他的打擊三圍是.472/.575/1.399，17支安打中有7支全壘打，而盜壘是三之三；在他最近十次把球打向空中時，有七次會飛出大牆外；七轟中什麼球種都有（兩個卡特球，一個伸卡球，一個變速球，一個四縫線）；今年大谷的打擊三圍、被三振率和OPS+都是生涯年。

更可怕的，是大谷的刻苦耐勞。大谷今年只有兩場比賽被球團強制休假，登板則維持投一休六，連續三年妥妥地當天使的ace。這種二刀流的操勞，只有經歷過的人才懂。那史上誰最懂？當然是貝比魯斯，但連貝比本人都自認這樣太操，所以他的二刀流實驗只持續到1919年，大概195場比賽左右。而大谷呢？這三年他以二刀流身份打了396場。我們來看看二刀流大谷和貝比的比較。

打者部門：

林煒珽／製表

投手部門：

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連史上最偉大的貝比魯斯都望塵莫及，大谷還樂此不疲，這種無所不能的本領，好像今年球季才打不到一半，美聯MVP已經被大谷注文了。