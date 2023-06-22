從柯瑞到約柯奇 選對少主就是奪冠之鑰

每一支冠軍球隊都有出色的帶隊領袖，也因此在重建時期的每一支球隊，重點都是在評估誰會是那一個有能力帶領團隊奪冠的未來少主。勇士和金塊分別拿下了最近這兩年的冠軍，而回頭去看當年的重建時期，球隊都曾面臨過這樣重大的抉擇，也因為選中了柯瑞（Stephen Curry）和約柯奇（Nikola Jokic），最終讓球隊成功拿下冠軍。

這兩人當年雖然已經打出與眾不同的球風，但並不是主宰賽場的絕對球星，甚至和同隊的競爭對手相比還居於劣勢。而如今的兩人即使名氣再大，領導風格依舊不是聯盟中典型的帶隊大哥。

約柯奇在初次奪冠之後獲得了全球媒體的注目，世人開始見識到這位塞爾維亞球員的特別之處，像是封王戰後拍合照時他不站C位，拿到冠軍之後只想回家，甚至決賽MVP的獎座都傳出不見的消息，這些新鮮事都讓人看到這位新科冠軍球星與眾不同的個人特質和氣場。

約柯奇(左)身為金塊靈魂人物以及總冠軍賽MVP，卻在團隊合照時躲在最邊邊，這樣的球隊領袖怎能不受隊友尊敬？ 美聯社資料照片

柯瑞也是一樣，他從不以自己在隊中的絕對位階來強勢逼人，在奪冠前就是如此，拿下四冠之後仍然不變，柯瑞總是在場上用個人的進攻造浪，用激情為團隊造勢，就和約柯奇一樣。

而當年這兩人剛入隊的時候，隊上就已經有了一位打出帶隊氣勢的潛力少主，分別是艾利斯（Monta Ellis）和諾基奇（Jusuf Nurkic），相同位置的柯瑞和約柯奇一開始只是候補的王儲。後來球隊決定二選一，押寶賭在這兩人身上，而把原本備受看好的隊中主力交易出去，也曾在球隊內外掀起質疑的聲浪。

就以來自波黑的諾基奇來說，他的年紀比約柯奇大幾個月，身高也高出兩公分，兩人在同年被金塊選中，但約柯奇晚了一年才正式報到。所以，16號秀的諾基奇順位比41號秀的約柯奇高，生涯起步也更早，第一季就曾打上先發中鋒的位置。

打完第一季的諾基奇平均雖然只有6.9分，也還不是絕對的先發陣容，但他打出了極大的發展潛力，可惜他第二季時開季受傷，缺陣長達兩個月，所以約柯奇在正式入隊之後並沒有機會和他搭配。

這兩人由於年紀、身材和出身背景相似，總是會被拿來相互比較，波黑就在塞爾維亞隔壁，兩人私下也有不錯的交情，這都讓金塊去思考未來這兩人組成雙塔的可能性。

約柯奇在開季之後的第12場比賽，就首次以先發身份上場，不料卻是一勝難求，連七場輸球，直到他被降為替補才立刻止敗。這樣的經驗，一開始讓人對於約柯奇的能力感到懷疑。

也因為如此，當下看來諾基奇似乎是更好的核心人選。等到諾基奇傷癒歸隊，總教練馬龍（Michael Malone）確實嘗試了以這兩人為先發的雙塔陣容，結果成效不彰，馬龍一度得把約柯奇再降為替補，改以諾基奇為主力。只是，馬龍逐漸看出了約柯奇的實力，最終讓他做出了選擇，重新起用約柯奇為先發來擔任球隊的攻守核心。

至此大勢明朗，不願屈就替補角色的諾基奇開始向球隊要求交易，金塊也如他所願，在季中把他交易到拓荒者，諾基奇後來在波特蘭打出自己的一片天。而金塊在確立了約柯奇的少主地位之後，也就此逐步走向冠軍。

諾基奇(右)早一季比約柯奇(左)進入金塊，而且在後來的先發中鋒競爭中勝出。如果金塊沒有在2017年把他交易到拓荒者，讓約柯奇正式上位，金塊可能到現在還是拿過冠軍的球隊。 美聯社資料照片

這樣的發展過程，先前也發生在柯瑞身上。但從競爭對手的比較來說，那時的艾利斯要比諾基奇更加耀眼。艾利斯離隊時的成績是24.1分5.6助攻，那時的柯瑞場均還不到20分。而且那時艾利斯已經在勇士六年，期間靠著驚人的手感和絢麗的打法在奧克蘭收獲了大批球迷的擁戴，晚他四年入隊的柯瑞，無論人氣和實績都還不是艾利斯的對手。

雖然未曾入選明星賽，艾利斯的舉手投足仍是充滿了球星氣質，在場上的打法更是展現了強勢的領袖風格，那時的勇士總教練傑克森（Mark Jackson）也曾希望艾利斯能和柯瑞組成後場雙璧，然而這樣的實驗並沒有獲得預期的成效。最終球隊也只能二選一，把艾利斯交易到公鹿，換來奪冠班底的中鋒伯加特（Andrew Bogut）。

柯瑞雖然和約柯奇的位置不同，打法不同，但兩人成為球隊不動主將的過程卻很類似。而在兩人都成為決賽MVP之後，回頭去看當年的重建過程，兩隊都很幸運地選中了正確的基石。即使當下很難想像得到後來的發展，但選對了少主，確實就是奪冠的關鍵之鑰。