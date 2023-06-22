中職／統一拚封王活用4洋投 壓縮本土先發卻不是好事

中職上半季即將結束，目前看來由魔術數字已降到5的統一拿下季冠軍機會最濃厚，統一之所以能在上半季暫居龍頭，幾乎都優於他隊的投打表現是最大關鍵。

在打擊方面，本來就擁有陳傑憲、蘇智傑及林安可這外野三鬼，胡金龍、陳鏞基的金鏞連線在今年也維持不錯的打擊手感，還有年輕小將林子豪、林靖凱，再加上季前補進的林益全在台南打擊回春，使得統一上半季至今的團隊打擊率高達2成70，連同長打率、全壘打、安打都僅次於樂天，打點及團隊總得分則是聯盟最高，但打擊火力強並不是拿冠軍的保證，樂天就是最好的反證，統一在投手方面的數據更是輾壓其他4隊，團隊投手防禦率僅有2.72，失分也是唯一低於200分的球隊，當然，統一今年在投手這部分的表現如此優異，與4名外籍先發投手有絕對的關係。

統一今年3名續留加上1名新加盟的外籍先發投手幾乎完全主宰了整個中職戰場，首先是羅昂，要不是因傷休養一段時間，否則去年投出9勝1敗、1.87防禦率成績的羅昂，在個人獎項上應是大獲全勝，今年羅昂續留，也維持與去年相當的穩定表現，12場中有11場是優質先發，1.85的防禦率、0.88的WHIP皆較去年更佳，4勝4敗就與隊友的支援有些關係了，但他依然是統一陣中的第一王牌。

羅昂堪稱統一目前最強力的先發投手。 聯合報系資料照片

克維斯也在去年季中加入統一，上季投出3勝5敗、3.54防禦率這只能算是普通的成績，主要就是保送太多，在中職第2年，控球有稍微改善，先發7場仍無敗績，成績是5勝0敗、2.58防禦率，雖然用球數過多導致優質先發率只有50%，但至少在投球局數內有著一定的壓制力；今年新加盟的勝騎士可以說是統一洋投大業的最後一塊拼圖，本季先發7場拿到6勝1敗，防禦率及WHIP分別僅有1.70及0.94，優質先發率也高達86%，如果補足投球局數，或將空降防禦率王寶座。

而在中職已奮戰多年的布雷克，在4名洋投中表現較不穩定，10場先發有4勝4敗，防禦率是較高的3.95，優質先發率也僅有40%，尤其是在進入6月的2場比賽都有大量失分的情形，狀況仍須觀察，不過至少在前面的幾場先發已對球隊有所幫助。

到底這4名洋投對統一有多大的貢獻？從下表中就看得出來，這4名洋投的先發場次加起來總共36場，佔了統一出賽53場中的近7成，是5隊最多，先發時的總投球局數共220局，也是聯盟中唯一破200局的球隊，是中信的2倍，前面提過4名洋投不只投得多也投得好，因此平均防禦率2.45，19場勝投都是聯盟最佳，19勝更是富邦的快4倍，可見得4名洋投對統一的重要性，也是統一即將奪下季冠軍的關鍵，不過洋先發出賽數多，戰績好的副作用就是大幅壓縮本土先發的上場時間。

福耳／製表

統一今年先發過的本土投手只有胡智爲、林子崴及古林睿煬3人，加起來只有投不到100局，都是5隊最少，只有中信本土先發的一半，與統一較為接近的是本來就明確要以洋投做為先發主力的味全，不過味全在布里悍、伍鐸、猛威爾相繼受傷、離隊後，只好本土當自強，幾名本土先發如曹祐齊、吳俊杰、郭郁政等人在近期都有上場機會，表現雖然仍不穩定，但至少為未來做準備，畢竟洋投本就是不確定的戰力。

相較於味全，統一本土先發的表現更加理想，胡智爲或許因經典賽提早開機而影響到今年開季的表現，但仍有7場先發，即使2勝5敗4.08防禦率的成績不算太好看，5、6兩月共4場先發除了有1場失分較多外，其餘3場都是優質先發；因傷直到5月初才在一軍先發的古林睿煬，4場先發就交出3場優質先發，雖然只有1勝1敗，防禦率卻是優異的1.42，WHIP也不到1，比過去幾年的表現都還優異，他也入選明星賽中華隊，有望在季後代表中職參加亞冠賽，但他過去僅在21年球季投到100局，統一教練團考慮到未來應該讓他增加上場數以鍛鍊續航力才是。

胡智爲或因經典賽而影響開季表現，但仍是統一重要本土先發投手。 聯合報系資料照片

另一名本土投手林子崴，本季先發5場，雖然投球局數最多只到6又1/3局，但也在5月中拿到相隔2234天的勝投，不過在最近一場先發2局就丟掉4分後，至今已一個多月未出賽，在爭冠的最後時刻不冒險讓他先發能理解，只是畢竟有復活跡象，如果統一順利奪下上半季冠軍，下半季還是得想辦法讓他，甚至於其他需要培養的本土先發多些上場機會，才對統一及中職的未來有幫助。