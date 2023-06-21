日職／火腿投打成長擺脫墊底 王柏融想拚一軍難度更高

去年幾乎整年都穩坐太平洋聯盟爐主的北海道日本火腿鬥士隊，今年開季雖然仍一度敬陪末座，但五月在投打MVP都由日本火腿球員包辦下，開始打出一波氣勢。截至6月19日為止，本季戰績為31勝35敗，4成70勝率排在洋聯第四，勝過東北樂天金鷲和埼玉西武獅隊。儘管和A段班還是有些差距，但明顯比上個賽季有所成長。

上季日本火腿墊底，投手戰力是一大關鍵。2022年日本火腿團隊防禦率3.462，在洋聯排行第五，僅些微勝過樂天的3.467。其中後援防禦率3.83更是聯盟最差，整隊救援成功次數最高的投手，是新人北山亘基的9次。沒有任何人的救援成功達到雙位數，雖然多少和新庄的調度風格有關係，但後防確實比較缺乏能固定守成的人選。

今年日本火腿因近藤健介轉隊到軟銀，得以透過人選補償，延攬到昔日被五球團一指爭奪，進職棒後卻傷勢不斷，始終缺乏表現的田中正義。田中來到日本火腿隊後，被安排在後援角色。目前他出賽26場防禦率2.16，拿下11次救援和7中繼。球季還打不到一半，田中的救援成功次數，就已經超越去年任何一位日本火腿投手。搭配今年回春的老將宮西尚生等牛棚，有效穩固日本火腿的後防。

田中正義本季的救援成功次數，已超越去年日本火腿所有投手。影片來源：太平洋聯盟TV YouTube官方頻道

日本火腿的先發投手表現也比去年出色。除了本來就表現不錯的加藤貴之、上澤直之和伊藤大海三位主力以外，還有去年擔任後援的北山，以及今年季初臨時轉先發的下勾投手鈴木健矢扛下中後段輪值，且都發揮了不錯的壓制力。在先發、後援到位下，團隊防禦率大幅進步到2.75，是洋聯六隊之最。

野手方面，最大的亮點則是剛拿下五月MVP的萬波中正。萬波過去本來就具有極佳的長打爆發力，去年賽季14發全壘打並列洋聯第十。然而和許多年輕砲手一樣，萬波最大的問題就在於「胃口太好」，什麼球都想要出手，結果打出14轟，OPS居然只有0.629。而整年314個打席，卻僅僅只選到12個四壞球，比他轟出牆的全壘打還少，倒是吃下多達112K，平均2.80個打席就會吞1K。

今年的萬波中正調整策略，變得比去年稍微願意選球，結果收到了不錯的效果。目前他選到17個四壞球，雖然仍不算多，但已經超越過去三年賽季的總和（16個）。重點在比過去更仔細挑球打，讓他的長打能力更能發揮，現在才打到6月，就已經累計13轟，全壘打數暫居洋聯第一，OPS.856也暫居洋聯第四。

萬波中正打擊上變得更有耐心，長打火力也發揮得更好。影片來源：太平洋聯盟TV YouTube官方頻道

另一位和萬波扛起球隊火力的選手，則是過去效力於中日的古巴籍洋砲馬丁尼茲（Ariel Martinez）。馬丁尼茲目前出賽55場，打出OPS.837、9轟的成績。在洋聯外籍打者普遍表現低迷的狀況下，他現在毫無疑問是洋聯表現最好的洋砲。

更難能可貴的是，馬丁尼茲除了一壘、DH以外，還能夠分攤困難的捕手工作。在4月30日對上軟銀的比賽中，馬丁尼茲和洋投梅尼茲（Conner Menez）擔任先發投捕搭檔，成為既1991年的莊勝雄與洋捕迪亞茲（Mike Diaz）以來，洋聯再度有外籍投捕搭檔在場上出現。

其他陣容部分，還有今年比較差強人意，但去年有打擊王實績的松本剛、以及近來從傷兵名單回歸，從美職體系「逆輸入」加盟火腿，創下新人連續場次安打紀錄的加藤豪將、及去年團隊全壘打王清宮幸太郎等人，可望能打出優於去年的火力。

至於臺灣球迷最關心的王柏融，地位就比較尷尬了一些。由於簽下育成合約，王柏融本來就需要靠著在二軍繳出表現，先換到正式登錄的資格，才能拼上一軍。但他目前在二軍OPS僅0.646，且從五月多就開始缺陣一段時間，直到6月20日才又出賽。在二軍的表現乏善可陳不說，何況日本火腿左外野、一壘和DH幾個位置，已有松本剛、萬波中正、清宮幸太郎、野村佑希和幾位洋砲等球員分攤。除非後續回歸後，王柏融能在二軍打出驚天動地的表現，否則缺乏讓日本火腿將他轉正式球員，拉上一軍的理由。

王柏融二軍成績不佳，加上日本火腿一軍多位球員表現越來越出色，要拚回歸的難度更高。 擷圖自日本火腿鬥士官方推特

自從五月中，日本火腿隊推出由新庄監督設計的「賽車服球衣」之後，球隊似乎就有越打越好的趨勢，一口氣擠進並維持在聯盟第四的位置。雖然曾被揶揄說是靠新球衣帶來好運，但之所以能打出與去年不同的氣象，還是要回歸實際陣容與球員表現上的變化。

上季曾喊出「不以總冠軍為目標」的新庄剛志總教練，今年則是改口將目標擺在優勝。以日本火腿現有的戰力來看，可能要爭冠的難度還是比較高，特別是守備穩定度上還是一大問題。但能打出一定隊形擺脫墊底，已經是超出大部分季前預測的表現了。如果能再穩住腳步，或許還有等其他球隊低潮時，伺機搶攻A段班的可能。