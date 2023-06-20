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太陽又出手世紀級交易 五大連鎖反應影響深遠

聯合新聞網／ 特約記者李亦伸
太陽在球季中交易來杜蘭特已引起極大震撼，在球季結束後又送走保羅(右)、迎來比爾(左)，球隊高層殺伐決斷般地交易手法恐怕又將引起NBA大地震。 美聯社資料照片
太陽在球季中交易來杜蘭特已引起極大震撼，在球季結束後又送走保羅(右)、迎來比爾(左)，球隊高層殺伐決斷般地交易手法恐怕又將引起NBA大地震。 美聯社資料照片

保羅離開太陽巫師得分後衛比爾去太陽跟杜蘭特、布克抱團共組「得分三巨頭」，大陽、巫師完成NBA季外最具爆炸性交易。交易主體內容是「太陽送出保羅、沙梅特、至少四個次輪籤、多個選秀權互換，拿下巫師比爾」。

太陽最新陣容將是布克、杜蘭特、比爾、艾頓四星，這四人薪資合計1.62億美元，豪華稅至少1.2億美元起跳，接下來太陽會不會處理中鋒艾頓合約，尚不明朗。但太陽換進年薪至少4350萬美元比爾，將使得太陽剩下角色球員和板凳，只能用底薪、低薪去湊齊新賽季主要輪換陣容。

比爾2022年7月才跟巫師簽下五年2.51億美元超級頂薪合約，結果雙方只執行第一年合約，巫師就決定進入重建。

這筆深具影響力和後座力交易，將產生許多連鎖反應。

1、巫師基本上走頭無路，跳樓重建是唯一選擇。巫師2017年跟沃爾簽下四年1.7億美元超級合約，2022年跟比爾簽下五年2.51億美元超級合約，最終都血本無歸，球隊管理階層一而再，再而三犯下大錯，未來充滿變數，危機四伏。巫師接下來將跌出社群、媒體關注雷達，這次重建巫師得花多少年才能重新成為季後賽球隊，遙遙無期。

巫師在沒有足夠競爭力的情況下，先後給沃爾(左)和比爾(右)頂級合約，沒能提早把他們當成交易籌碼是相當可惜。在兩人的表現都因傷勢影響後，開始認賠已經晚了，勢將嚴重影響球隊未來幾年的發展。 美聯社資料照片
巫師在沒有足夠競爭力的情況下，先後給沃爾(左)和比爾(右)頂級合約，沒能提早把他們當成交易籌碼是相當可惜。在兩人的表現都因傷勢影響後，開始認賠已經晚了，勢將嚴重影響球隊未來幾年的發展。 美聯社資料照片

2、巫師九成會買斷保羅合約，保羅也不會想留在巫師打球，巫師和太陽在完成交易同時，應該都有這樣默契。因此，保羅被巫師買斷後，很有可能用老將底薪230萬美元加入任何一支有機會爭冠球隊，他的選擇不多，湖人、公鹿、塞爾蒂克、76人、勇士、熱火都是爭冠焦點選項。以保羅和詹姆斯交情，他去湖人機率很大，湖人今年西決雖然被金塊橫掃，但湖人戰力已經提升到爭冠級別，只差防守和團隊合作，保羅的經驗、節奏掌控、智商能為湖人帶來關鍵改變。

3、太陽也是無路可走，保留原陣容，38歲保羅太老又退化，中鋒艾頓跟團隊格格不入，板凳和角色球員都需要提升、補強，在西區很難有競爭力和出路。因此太陽老闆決定豪賭，拿下比爾還剩下四年超過兩億美元合約，拚的就是未來1-2年杜蘭特生涯最後奪冠期。

太陽為了換來杜蘭特(中)，犧牲了兩位年輕好手布里吉斯和強森，賭的就是能在這兩三年封王。今年球季失敗後，太陽必需考慮杜蘭特還能維持在高檔的時間可能所剩不多了。 美聯社資料照片
太陽為了換來杜蘭特(中)，犧牲了兩位年輕好手布里吉斯和強森，賭的就是能在這兩三年封王。今年球季失敗後，太陽必需考慮杜蘭特還能維持在高檔的時間可能所剩不多了。 美聯社資料照片

4、外界好奇的是，太陽一下子擁有三個場均25分以上得分手(比爾上季23.2分)，三個超級進攻好手都擅長攻擊籃框和得分，沒有一個組織者，缺少節奏掌控大師，板凳和角色球員、防守、籃板都有漏洞，也都需要馬上填補。沒有人敢保證三個得分手合體不會成功，不能產生良好化學變化，一切都需要角色球員融入，教練用人、戰術搭配同樣關鍵，更重要的是三星願意努力防守、分享球權，才能成就完美團隊。我喜歡太陽老闆創意和豪賭，儘管我並不認為太陽這套陣容可以取得成功。

5、金塊是NBA總冠軍，做為衛冕軍，目前並不需要擔心那支球隊帶來威脅。湖人至少還缺一塊拼圖，太陽可能還缺2-3塊拼圖，灰熊未來還有很大變數，快艇內部和傷病問題仍很大，金塊在西區最主要敵人尚未出現。但太陽和巫師這筆交易很可能會產生板塊挪移，聯盟生態和爭冠球隊實力都會為之改變。

在太陽交易之後，湖人勢必會跟著積極補強，其他西區強權也不會閒著，恐怕還會有不少重磅交易出現。 美聯社資料照片
在太陽交易之後，湖人勢必會跟著積極補強，其他西區強權也不會閒著，恐怕還會有不少重磅交易出現。 美聯社資料照片

交易到比爾之後，太陽能產生多大變化？保羅下家在那裡？NBA今年夏天還會有很多好戲和勁爆交易即將上演，

NBA專欄 NBA 太陽 巫師 金塊 湖人 比爾 保羅

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